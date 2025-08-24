Chuyên gia nói gì sau phiên chứng khoán "đi tàu lượn", thanh khoản 2,7 tỉ USD?

Nhà đầu tư đã trải qua một phiên giao dịch cuối tuần đầy "sóng gió" trên thị trường chứng khoán, khi VN-Index có thời điểm lao dốc mất tới 58 điểm. Cuối phiên, thị trường phục hồi lên 1.645 điểm nhưng vẫn mất hơn 42 điểm. Một loạt cổ phiếu giảm rất mạnh hoặc giảm sàn – nhà đầu tư lo ngại về xu hướng điều chỉnh.

Thanh khoản của phiên cuối tuần lên tới 2,7 tỉ USD trên cả 3 sàn, riêng giá trị giao dịch sàn HOSE xấp xỉ 63.000 tỉ đồng. Điều gì đang xảy ra với VN-Index ở hiện tại, việc điều chỉnh là bình thường hay bất thường trong chiến lược đầu tư cho giai đoạn này?

Phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận ý kiến của một số chuyên gia công ty chứng khoán.

Ông Đinh Minh Trí, Giám đốc Phân tích Khách hàng cá nhân - Công ty Chứng khoán Mirae Asset:



Nhịp hồi kỹ thuật là cơ hội hạ tỉ trọng cổ phiếu, giảm bớt rủi ro

Từ giữa tháng 6 đến nay, thị trường đã có một nhịp sóng tăng khá mạnh. Tính ra trong khoảng 9 tuần vừa qua, VN-Index đã tăng liên tục và khá nóng, nên việc xuất hiện một nhịp điều chỉnh là cần thiết.

Ông Đinh Minh Trí

Đây là một phiên giao dịch bình thường. Áp lực tăng giá đã diễn ra mạnh mẽ trong nhiều tuần liên tiếp. Như mã cổ phiếu VPB của VPBank vừa qua liên tục có những phiên tăng trần ngay ngay khi vừa mở cửa đẩy giá lên rất cao – phiên cuối tuần xuất hiện nhịp chốt lời, thậm chí rơi về giá sàn, cũng là dễ hiểu. Đây chỉ là nhịp chốt lời cần thiết đối với các mã đã tăng nóng trong giai đoạn vừa qua.

Một số nghiên cứu cho thấy khi VN-Index tăng từ 50-70% trong thời gian ngắn, sẽ có điều chỉnh trong biên độ 10-20%, thậm chí 25%. VN-Index hiện tại đã bắt đầu bước vào nhịp điều chỉnh. Sau 9 tuần tăng liên tiếp, việc giảm là tất yếu.

Sóng điều chỉnh phổ biến thường kéo dài 1-3 tuần, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền ngắn hạn hiện nay - VN-Index giảm có thể kéo dài tới khoảng giữa tháng 9. Khi đó, khị trường sẽ có thêm nhiều thông tin hỗ trợ tích cực hơn như kết quả kinh doanh quý III vốn được dự báo khả quan; khả năng giảm lãi suất của Mỹ…

VN-Index có phiên "đi tàu lượn", nhiều cổ phiếu giảm sàn sau chuỗi tăng mạnh

Lúc này, với những nhà đầu tư ngắn hạn, chiến lược cần là kiểm soát rủi ro, giảm tỉ trọng khi cần. Trong nhịp điều chỉnh, những cổ phiếu giảm sốc thường sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật, đây là cơ hội để hạ bớt tỉ trọng, giảm rủi ro. Nhà đầu tư ngắn hạn cần đặc biệt cẩn trọng, vì giai đoạn này thị trường rất nhạy cảm, dễ bị tác động bởi các tin tức bất ngờ. Nếu không quản trị rủi ro tốt, tài khoản sẽ chịu tổn thương.

Đối với nhà đầu tư trung và dài hạn, giai đoạn sắp tới lại mở ra cơ hội. Dòng tiền trên thị trường vẫn còn dồi dào, thể hiện qua số dư tiền gửi của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán trong quý 2/21025 vừa qua rất cao. Khi thị trường điều chỉnh, đây có thể là điểm vào hợp lý, lựa chọn cổ phiếu cần chú trọng yếu tố cơ bản, bởi chính yếu tố này sẽ quyết định con sóng tiếp theo.

Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam:

Chưa nên vội bắt đáy cổ phiếu

Sau giai đoạn tăng nóng vừa qua, việc VN-Index điều chỉnh là cần thiết. Tuần rồi, thị trường đã hội tụ nhiều yếu tố cảnh báo như dòng tiền gia tăng, áp lực tỉ giá tăng, khối ngoại bán ròng mạnh trong 10 phiên gần đây. Tỉ lệ margin (vốn vay) đang ở trạng thái khá cao. Từ quý 2 đến nay, tỉ lệ margin trên vốn hóa của thị trường đã vượt mức 5% - áp lực margin rất lớn. Hệ quả là tình trạng nhiều công ty chứng khoán bị "đụng trần" margin.

Ông Nguyễn Thế Minh

Nhìn vào sự phân hóa hiện nay, độ rộng của thị trường đã thu hẹp lại. Nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa (midcap) và nhỏ (smallcap) bị bán mạnh trong hai phiên gần nhất, trong khi nhóm vốn hóa lớn chỉ đi lên nhờ cổ phiếu ngân hàng. Diễn biến thị trường không thực sự lành mạnh và vì vậy áp lực điều chỉnh chắc chắn sẽ xảy ra.

Áp lực điều chỉnh là bình thường, liệu có kéo dài không? Theo tôi, khả năng thị trường điều chỉnh trong khoảng 7-10% là khá cao. Một điểm đáng lưu ý nữa là mức định giá của thị trường, đặc biệt nhóm ngân hàng, đã lên cao.

Chỉ số định giá theo sổ sách (P/B) của nhóm này đã chạm mức 2 lần, mà trong lịch sử, khi P/B đạt mức này thì áp lực điều chỉnh thường xảy ra. Nếu nhóm ngân hàng điều chỉnh giảm, chắc chắn sẽ tác động mạnh đến chỉ số chung.

VN-Index về mức thấp nhất tới 1.632 điểm trước khi phục hồi vào cuối phiên

Chiến lược với nhà đầu tư nếu sử dụng margin nên hạ tỉ lệ xuống mức thấp; nên đưa tỉ lệ cổ phiếu về mức cân bằng, khoảng 50-60% danh mục. Thực tế, dù trong 2-3 phiên vừa qua chỉ số VN-Index tăng rất mạnh, nhưng danh mục của nhiều người chưa chắc tăng, bởi phần lớn đà tăng chỉ đến từ nhóm ngân hàng, trong khi các cổ phiếu khác còn giảm mạnh. Vì vậy, những cổ phiếu đang lãi thấp nên cân nhắc bán bớt, phòng trường hợp thị trường giảm sâu thêm.

Việc mua mới cổ phiếu là chưa nên vì rủi ro rất cao, đặc biệt với nhóm midcap và smallcap. Chỉ số của các nhóm cổ phiếu này đã xác nhận xu hướng giảm, do đó không nên bắt đáy vội khi thị trường điều chỉnh mạnh.

Nhìn dài hơn, việc giảm của VN-Index khả năng chỉ mang tính ngắn hạn, còn xu hướng trung và dài hạn vẫn là đi lên.



