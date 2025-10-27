Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?

27-10-2025 - 16:16 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Khung thỏa thuận thương mại với Mỹ là bước tiến quan trọng giúp giảm rủi ro thuế ban đầu, củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Theo Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Mỹ, nước này sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam như Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025, đã được sửa đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol (Anh), nhận định thỏa thuận thương mại với Việt Nam tương tự như Mỹ đã chốt một số nước, trong đó có các nước ASEAN như Campuchia, Malaysia.

Về mặt tích cực, mức thuế 20% sẽ áp dụng "đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam". Đồng thời, xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5-9 đó là "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" để được hưởng mức thuế đối ứng 0%. Chính sách này tương tự như các thỏa thuận của Mỹ đã ký với Anh.

Ở chiều ngược lại, các rào cản phi thuế quan cũng cần phải trao đổi thêm vì còn nhiều vấn đề cần xem xét và một số loại thuế dịch vụ. 

"Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh xuất nhập khẩu sau khi có kết quả đàm phán bước đầu để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 2 con số" – TS Hồ Quốc Tuấn nói.

Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?- Ảnh 1.

Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam

Theo Công ty chứng khoán Maybank, Khung thỏa thuận thương mại Mỹ - Việt Nam là một bước tiến ngoại giao quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro thuế suất ban đầu, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?- Ảnh 2.

Các nhà máy tăng cường sản xuất để xuất hàng sang Mỹ trước khi mức thuế cao hơn có hiệu lực

Hàng hóa không có hóa đơn đầu vào sau ngày 1/1/2026 có được bán không? Chuyên gia Thuế giải đáp


Theo Thái Phương

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam nêu quan ngại về vấn đề đang đe dọa sinh kế hàng trăm nghìn lao động, phía Mỹ hồi đáp ra sao?

Gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam nêu quan ngại về vấn đề đang đe dọa sinh kế hàng trăm nghìn lao động, phía Mỹ hồi đáp ra sao? Nổi bật

Thi công thần tốc "kỷ lục thế giới", đâu là công nghệ giúp siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup lấn biển?

Thi công thần tốc "kỷ lục thế giới", đâu là công nghệ giúp siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup lấn biển? Nổi bật

Vượt qua khó khăn, hàng không Việt Nam phục hồi ngoạn mục

Vượt qua khó khăn, hàng không Việt Nam phục hồi ngoạn mục

16:00 , 27/10/2025
Nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

Nữ Phó Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam thu hút truyền thông quốc tế

15:50 , 27/10/2025
Giải ngân đầu tư công: Không chấp nhận tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm

Giải ngân đầu tư công: Không chấp nhận tư tưởng né tránh, sợ trách nhiệm

15:31 , 27/10/2025
Người tiêu dùng thông thái thúc đẩy doanh nghiệp chuyển mình

Người tiêu dùng thông thái thúc đẩy doanh nghiệp chuyển mình

15:20 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên