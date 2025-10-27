Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?

Theo Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Mỹ, nước này sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam như Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025, đã được sửa đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol (Anh), nhận định thỏa thuận thương mại với Việt Nam tương tự như Mỹ đã chốt một số nước, trong đó có các nước ASEAN như Campuchia, Malaysia.

Về mặt tích cực, mức thuế 20% sẽ áp dụng "đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam". Đồng thời, xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5-9 đó là "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" để được hưởng mức thuế đối ứng 0%. Chính sách này tương tự như các thỏa thuận của Mỹ đã ký với Anh.

Ở chiều ngược lại, các rào cản phi thuế quan cũng cần phải trao đổi thêm vì còn nhiều vấn đề cần xem xét và một số loại thuế dịch vụ.

"Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh xuất nhập khẩu sau khi có kết quả đàm phán bước đầu để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 2 con số" – TS Hồ Quốc Tuấn nói.

Theo Công ty chứng khoán Maybank, Khung thỏa thuận thương mại Mỹ - Việt Nam là một bước tiến ngoại giao quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro thuế suất ban đầu, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

