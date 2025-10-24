Chuyên gia nói thẳng về thị trường tiền mã hóa: Không có khái niệm ai thắng tuyệt đối, càng nóng càng phải thận trọng

Tại Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược”, ông Nghiêm Minh Hoàng, Chuyên gia kinh tế - tài chính thuộc Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, nhận định Nghị quyết 05 của Chính phủ là “một trong những cú hích mạnh mẽ nhất” đối với thị trường tài sản số cũng như định hướng chính trị về chuyển đổi số tài chính quốc gia.

Ông cho biết, từ năm 2020, nhóm chuyên gia của Hiệp hội đã làm việc liên tục với các cơ quan quản lý nhà nước để xây dựng nền tảng pháp lý cho lĩnh vực này.

Tuy nhiên, càng tiến gần thời điểm ra mắt sàn thí điểm giao dịch tài sản mã hóa, ông Hoàng càng nhấn mạnh yếu tố cẩn trọng: “Khi tất cả mọi người đều đang rất nóng và hồi hộp, thì lúc này chúng ta lại càng phải thận trọng, càng phải bình tĩnh để nhìn nhận rõ ràng các vấn đề.”

Theo ông, Nghị quyết 05 đề cập đến bốn chủ thể chính trong hệ sinh thái tài sản số: các doanh nghiệp vận hành sàn, cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư (trong và ngoài nước) và đơn vị phát hành token hoặc tài sản mã hóa. Mỗi nhóm sẽ chịu những yêu cầu và ràng buộc pháp lý riêng trong khuôn khổ thử nghiệm sắp tới.

Ông Hoàng cho rằng, “nói về màu hồng trước”, thị trường này đang mở ra ba cơ hội lớn cho những doanh nghiệp tiên phong.

Ba cơ hội và ba thách thức

Thứ nhất, được tham gia vào một thị trường khổng lồ, dù mới ở Việt Nam nhưng không mới với giới đầu tư. Theo số liệu ông dẫn lại, hiện có hơn 21 triệu tài khoản Việt Nam đang giao dịch crypto, với tổng giá trị giao dịch năm 2025 ước đạt 200 tỷ USD.

“Đây là một thị trường có quy mô cực kỳ lớn và tiềm năng khổng lồ. Ai đi đầu sẽ nắm được cơ hội vàng,” ông nói.

Thứ hai, lợi thế tiên phong sẽ giúp doanh nghiệp chiếm lĩnh hạ tầng và thương hiệu trong giai đoạn đầu, khi dự kiến Việt Nam chỉ có khoảng 5 sàn giao dịch đầu tiên được cấp phép thử nghiệm.

Thứ ba, việc vận hành sàn mã hóa đòi hỏi ứng dụng nhiều công nghệ tài chính mới, từ lưu ký tài sản, bảo mật, quản trị dữ liệu đến liên thông quốc tế, tất cả đều là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của Fintech Việt Nam trong tương lai.

Các diễn giả tham gia thảo luận taị Diễn đàn Kinh doanh 2026 với chủ đề “Không gian tăng trưởng mới: Cơ hội và chiến lược” .

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng chia sẻ song hành với cơ hội là ba thách thức lớn.

Thứ nhất là rào cản pháp lý: dù Chính phủ đã chuyển hướng từ “cấm” sang “thử nghiệm”, song khung quy định vẫn đang hình thành. Nhiều điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, chuyển giao tài sản mã hóa, và phân loại nhà đầu tư còn cần thời gian kiểm chứng.

Ông Hoàng nhận định: “Luật pháp sẽ phải đi trước một bước, nhưng để hoàn thiện, tôi nghĩ sẽ cần ít nhất 2 đến 3 năm.”

Thứ hai là thiếu kinh nghiệm quản lý và quy trình vận hành sàn. Ông dẫn chứng các vụ thất thoát hàng tỷ USD trên thế giới không xuất phát từ công nghệ, mà từ lỗ hổng con người và quy trình. Việt Nam là nước lần đầu bước vào sân chơi này thì cần đặc biệt chú ý.

Thứ ba là thách thức công nghệ, khi Việt Nam phải vừa học hỏi, vừa nội địa hóa các giải pháp blockchain, bảo mật và lưu ký để đáp ứng chuẩn quốc tế.

Mặt khác, trả lời câu hỏi của điều phối viên về “lợi thế của người đi sau”, ông Hoàng cho rằng thị trường tài sản số vốn đầy rủi ro nên không có khái niệm ai thắng tuyệt đối. Người đi sau vẫn có lợi thế nếu bước vào thời điểm khung pháp lý hoàn thiện hơn, quy trình minh bạch hơn.

“Thị trường tài sản số là thị trường rủi ro cao. Vì thế, việc Chính phủ quy định vốn điều lệ tối thiểu 10.000 tỷ đồng là bước đi đúng đắn để bảo vệ nhà đầu tư,” ông nói.

Theo ông, giai đoạn 2026–2028 sẽ là “bản thử lửa” thực sự cho các doanh nghiệp Việt tham gia vận hành sàn tài sản số. Thành công không chỉ mang lại lợi ích tài chính, mà còn giúp Việt Nam bước vào bản đồ tài chính số khu vực, nơi các quốc gia đang chạy đua định hình tiêu chuẩn blockchain và tài sản mã hóa.



