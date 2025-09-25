Chuyên gia VinaCapital: Ngành logistics đóng vai trò trọng yếu cho sự phát triển kinh tế Việt Nam

Việc rót vốn đầu tư trên được thực hiện thông qua Quỹ đầu tư hạ tầng ở thị trường mới nổi II (thuộc A.P. Moller Capital) và Quỹ đầu tư Logistics (thuộc VinaCapital). Nhân sự kiện này, ông Lê Việt Hải - Giám đốc Quỹ Logistics của VinaCapital – đã có những chia sẻ về tiềm năng ngành logistics tại Việt Nam.

Ông có thể cho biết tại sao VinaCapital và A.P. Moller Capital chọn đầu tư vào Công ty cổ phần nhà ga Hàng hóa ALS ?

Việt Nam đang trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, được thúc đẩy bởi sự bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu, đặc biệt ở các mặt hàng có giá trị cao như điện tử và hàng tiêu dùng.

Thống kê hơn 10 năm qua, xuất khẩu hàng điện tử của Việt Nam đã bứt phá mạnh mẽ, tăng trưởng bình quân khoảng 25% mỗi năm giai đoạn 2010 - 2024. Hiện nay, nhóm hàng này chiếm tới 1/3 tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, trở thành động lực quan trọng nhất trong thương mại đối ngoại.

Tuy nhiên, nghịch lý là vận tải hàng hóa bằng đường hàng không ở Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng. Nếu tính theo lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường hàng không trên đầu người, Việt Nam còn ở mức rất thấp so với những nền kinh tế định hướng thương mại trong khu vực như Hồng Kông, Singapore, Đài Loan hay Hàn Quốc. Do đó tiềm năng vận tải hàng hóa bằng đường hàng không còn rất lớn.

Còn ALSC là công ty lớn trong lĩnh vực khai thác hàng hóa hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội; đang là đối tác của nhiều hãng hàng không quốc tế lớn như Korean Air, Emirates và Cathay Pacific. Hiện tại, nhà ga của ALSC xử lý khoảng 250.000 tấn hàng hóa mỗi năm và đang có kế hoạch mở rộng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Việc đầu tư vào ALSC là bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư mở rộng của chúng tôi trong lĩnh vực vận tải và logistics.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn các động lực cho ngành logistics Việt Nam ?

Thứ nhất, Việt Nam là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, với tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng gấp đôi GDP. Trong đó, ngành logistics đóng vai trò trọng yếu.

Thứ hai, vài năm gần đây, Việt Nam đã khẳng định vị thế là trung tâm sản xuất, không chỉ với các mặt hàng truyền thống như dệt may, giày dép, mà còn ở những sản phẩm có giá trị cao như điện tử, thu hút các tập đoàn toàn cầu như Samsung, LG, Foxconn, Intel và Nvidia chọn Việt Nam làm cứ điểm sản xuất.

Đặc biệt, trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chính sách thuế quan của Mỹ, nhiều doanh nghiệp quốc tế đang có xu hướng mở rộng chuỗi cung ứng nhằm gia tăng “hàm lượng Việt Nam” trong sản phẩm. Xu hướng này sẽ kéo theo nhu cầu logistics trong nước tăng mạnh.

Thứ ba, sân bay quốc tế Long Thành sắp hoàn thành, cùng với sự tăng tốc đầu tư công của Chính phủ vào các tuyến cao tốc đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc-Nam, các cảng biển và khu thương mại tự do…, sẽ nâng tầm cơ sở hạ tầng và củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ logistics toàn cầu.

Cuối cùng, quá trình công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu gia tăng cũng kéo theo nhu cầu về dịch vụ "giao hàng chặng cuối" và logistics chuỗi lạnh.

Với tiềm năng tăng trưởng vượt bậc trong thời gian tới, VinaCapital có chiến lược đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực này không?

Logistics được đánh giá là lĩnh vực được đánh giá đặc biệt hấp dẫn nhờ tốc độ tăng trưởng bền vững, gắn liền với đặc thù của nền kinh tế định hướng thương mại; doanh nghiệp trong ngành thường sở hữu dòng tiền ổn định và dài hạn, tương tự như các tài sản hạ tầng logistics ở những quốc gia phát triển. Thêm vào đó, môi trường địa chính trị ổn định tại Việt Nam tiếp tục mang lại sự an tâm cho các nhà đầu tư quốc tế, củng cố niềm tin vào triển vọng lâu dài của ngành logistics. Với tiềm năng phát triển còn nhiều, chúng tôi đãvà đang tập trung đầu tư vào các tài sản hạ tầng thiết yếu trong logistics, bao gồm vận tải hàng không, hàng hải và đường bộ.

Trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng từ nguồn vốn công, chúng tôi cho rằng khu vực tư nhân cũng giữ vai trò hết sức quan trọng, VinaCapital định hướng là một “mắt xích” trong sự phát triển hơn nữa của hạ tầng Việt Nam.

Nghị quyết 68 về phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tư nhân có tác động gì đến Quỹ Logistics trong cách lựa chọn các doanh nghiệp mục tiêu để đầu tư không ?

Sự ra đời của Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho dòng vốn đầu tư tư nhân, mở ra nhiều cơ hội mới không chỉ cho nền kinh tế nói chung mà còn cho ngành logistics nói riêng. Đây là lĩnh vực cần được đầu tư mạnh mẽ để giảm chi phí vận tải, đồng thời hỗ trợ sự phát triển của các ngành tiêu dùng và sản xuất - những động lực quan trọng của tăng trưởng.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam, VinaCapital đã đầu tư vào lĩnh vực logistics, thông qua các khoản đầu tư tại Gemadept, Transimex, cùng nhiều dự án kho bãi và khu công nghiệp. Chúng tôi tin rằng Nghị quyết 68 sẽ thu hút thêm nhiều nguồn vốn đa dạng vào khu vực tư nhân, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các nhà cung cấp vốn – một tín hiệu tích cực cho doanh nghiệp.

Khoản đầu tư chiến lược vào ALSC là minh chứng cho việc VinaCapital đầu tư trực tiếp mà còn đóng vai trò cầu nối, giúp thu hút dòng vốn quốc tế chất lượng cao vào Việt Nam. Chúng tôi luôn hoan nghênh những cuộc trao đổi với các doanh nghiệp đang tìm kiếm nguồn vốn tăng trưởng, cũng như với các nhà đầu tư mong muốn tiếp cận cơ hội đầu tư tại Việt Nam.