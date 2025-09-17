Chuyên gia VPBankS: Chứng khoán kỳ vọng sắp có pha bùng nổ sau khi đón nhận thông tin quan trọng

Thị trường lấy đà chuẩn bị vào pha bùng nổ

Tại Chương trình “Việt Nam và các chỉ số: Tài chính Thịnh vượng”, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhận định trong 4 tuần trở lại đây, thị trường đã có giai đoạn rung lắc rất đáng kể.

Chỉ số số VN-Index dao động trong khung được xác định là khoảng 1.600 điểm – 1.689 điểm theo đồ thị tuần. Đường xu hướng nối dài các đỉnh từ 2023 đến nay là một đường kháng cự chi phối diễn biến ngắn.

Bên cạnh đó, đường kháng cự Pivot Point ở 1.689 điểm cũng là một ngưỡng cản quan trọng. Khi chạm ngưỡng kháng cự này, NĐT nên hạn chế mua vào, thậm chí có thể chốt lời một phần nếu có lãi nhiều để tránh những pha biến động mạnh.

Tuy nhiên, điểm tích cực là chỉ số VN-Index đã có nền rất chắc chắn ở ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm. Ông Sơn kỳ vọng đây là tín hiệu thị trường đang xây nền tích lũy cho một pha tăng tiếp theo. Chỉ số VN-Index đã tăng khoảng 60% từ đáy tháng 4, đến nay các phiên dao động chỉ còn là áp lực chốt lời ngắn hạn.

Mặc dù NĐT nước ngoài bán ròng rất mạnh trong 5 tuần trở lại đây, đạt gần 38.000 tỷ đồng trên sàn, song động thái này không tác động nhiều đến thị trường mà chỉ đủ sức làm cho thị trường rung lắc, đi ngang trong biên khoảng 5%.

"Đây chỉ là một trạm dừng nghỉ, nên để tận dụng nhịp tăng tiếp theo, nhà đầu tư trung hạn nên nắm giữ khoảng 60 – 70% tỷ trọng danh mục và dành 30 – 40% để giải ngân trong trường hợp thị trường có những vùng giá tốt hoặc vượt qua 1.700 điểm, xác nhận xu hướng sóng tăng tiếp theo", chuyên gia VPBankS đánh giá.

Với thông tin nâng hạng, chuyên gia cho rằng giai đoạn cuối tháng 8 và tháng 9 đã được phản ánh vào thị trường và làm giảm tốc đà tăng. Tuy nhiên, càng gần đến ngày ra thông tin thì tác động sẽ càng lớn. "Theo quan điểm cá nhân, tôi kỳ vọng rằng ngày 7/10, FTSE Russell sẽ công bố Việt Nam đạt chuẩn nâng hạng và thị trường sẽ có những pha bùng nổ " , chuyên gia nhận định.

Bởi vậy, thông tin nâng hạng sẽ là bệ đỡ tiếp theo cho tăng trưởng trong quý IV. Những cổ phiếu liên quan đến dịch vụ tài chính, chứng khoán và ngân hàng có thể lấy lại nhịp tăng bứt phá nhờ thông tin trên.

Sau thông tin nâng hạng , thị trường sẽ tiếp tục đón nhận kết quả kinh doanh. Thường những doanh nghiệp có kết quả tốt thì cổ phiếu sẽ tăng giá trước từ 15 đến 20 ngày. Đây là một yếu tố để NĐT lưu ý nhằm chuẩn bị một danh mục tốt trong thời gian sắp tới.

﻿Sóng tăng còn kéo dài

Ông Trần Hoàng Sơn cho rằng sóng tăng từ tháng 4 đến nay rất mạnh nhưng chúng ta mới đi được nửa chặng đường. Sóng tăng này còn kéo dài khi các ngân hàng trung ương đang nới lỏng chính sách rất nhanh. Dự kiến Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 9 và có thể hạ lãi suất thêm vào cuối năm nay và năm sau. Trong hầu hết các chu kỳ Fed hạ lãi suất, thị trường chứng khoán, thị trường tài sản toàn cầu thường tăng giá rất mạnh. Nhìn về vĩ mô thế giới và Việt Nam đều đang thấy sự thay đổi rất rõ ràng về chất.

Tại Việt Nam, tăng trưởng tín dụng đến 8 tháng cũng lên mức cao nhất trong vòng nhiều năm. Đà tăng thị trường đang đến từ chính sách tiền tệ, hiệu ứng từ vĩ mô và cả kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Đầu năm, thanh khoản thị trường chỉ khoảng 20 – 25.000 tỷ đồng/phiên thì đến nay, thanh khoản đã lên gấp đôi, trung bình khoảng 40 – 45.000 tỷ đồng và cao nhất khoảng 55 – 60.000 tỷ đồng. Dòng tiền từ thị trường, từ nhà đầu tư tham gia rất mạnh mẽ, là yếu tố hỗ trợ cho đà tăng duy trì mạnh mẽ, tiếp diễn trong thời gian tới. Giai đoạn nghỉ này là thời điểm quan trọng để chúng ta nhìn lại và lựa chọn đúng và trúng cho kỳ tăng giá tiếp theo.

Trong một nhịp đi ngang như hiện nay, về nguyên tắc phân tích kỹ thuật, NĐT có thể giải ngân từ 20 – 30%, thăm dò ở những mã cổ phiếu mục tiêu có kết quả khả quan. Đặc biệt, nên mua tại những vùng hỗ trợ mạnh của những cổ phiếu này, chờ tín hiệu vượt kháng cự cả về giá và khối lượng. Với những nhà đầu tư trung hạn, nên ưu tiên nắm giữ danh mục đã có lãi nhiều trong trung và dài hạn vì sóng này chưa thể hiện hết đà tăng của cổ phiếu.