Chuyển giao toàn bộ tài sản một cảng hàng không Việt cho tư nhân

20-11-2025 - 08:35 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đây là bước phát triển quan trọng của sân bay này.

Chuyển giao toàn bộ tài sản một cảng hàng không Việt cho tư nhân- Ảnh 1.

Mới đây, tại UBND đặc khu Phú Quốc, đã diễn ra hội nghị bàn giao tài sản cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Việc tiếp nhận tài sản cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được thực hiện gồm các bên như UBND tỉnh An Giang, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), Cảng vụ hàng không miền Nam và nhà đầu tư dự án mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Các bên liên quan đều thống nhất bàn giao, tiếp nhận tài sản cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đảm bảo nguyên tắc, chặt chẽ, đúng quy định.

Theo NLĐ, Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (SAC) thuộc Tập đoàn Sun Group là bên nhận bàn giao.

Theo đó, ACV chuyển giao nguyên trạng toàn bộ tài sản hiện có tại sân bay Phú Quốc, bao gồm đường cất - hạ cánh, đường lăn, đường công vụ, các công trình an ninh - khẩn nguy, hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay và các hạng mục hạ tầng liên quan. UBND tỉnh An Giang đóng vai trò cơ quan điều phối, tiếp nhận tài sản từ ACV và chuyển giao ngay cho SAC theo cơ chế đặc thù được Bộ Tài chính hướng dẫn riêng cho dự án nhằm bảo đảm thủ tục nhanh gọn, không làm gián đoạn vận hành sân bay.

Sau khi tiếp nhận tài sản, SAC có trách nhiệm hỗ trợ toàn bộ giá trị còn lại của các tài sản theo kết quả thẩm định do ACV cung cấp.

Trong thời gian chuyển tiếp, hoạt động bay tại sân bay Phú Quốc vẫn do ACV vận hành để bảo đảm liên tục, an toàn tuyệt đối. Chỉ khi SAC hoàn thành tiếp nhận đầy đủ tài sản và đủ điều kiện theo quy định chuyên ngành, quyền khai thác cảng mới được chuyển giao hoàn toàn.

Theo Sun Group, sau khi hoàn tất công tác bàn giao, SAC và các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương triển khai các hạng mục trọng điểm, bao gồm nhà ga T2, đường băng mới, mở rộng sân đỗ và hệ thống phụ trợ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại cuộc làm việc ngày 14/11.

Theo phương án nâng cấp đã được duyệt, cảng hàng không này sẽ đạt cấp 4E, theo quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350. Dự án có tổng diện tích 1.050 ha, nâng công suất khai thác của sân bay lên 20 triệu hành khách mỗi năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

Hạ tầng đường băng bao gồm mở rộng đường cất hạ cánh số 1 hiện tại và xây mới đường cất hạ cánh số 2, lần lượt là 3.500 m và 3.300 m, đáp ứng các loại máy bay thân rộng và tăng năng lực tiếp nhận. Hệ thống sân đỗ sẽ được mở rộng lên hơn 100 vị trí, bao gồm 45 vị trí đỗ máy bay thân rộng kết hợp cùng hệ thống ống lồng hiện đại.

Nhà ga hành khách T2 của sân bay được thiết kế bởi CPG Singapore, tích hợp hệ thống công nghệ vận hành hiện đại, như quy trình check-in từ xa, phân loại hành lý tự động, công nghệ nhận dạng sinh trắc học giúp thời gian làm thủ tục chỉ còn 15-20 giây/người.

Theo Dy Khoa

