Chuyện hy hữu: Gia đình ở Hải Phòng mất gần 100m² đất ở vì cán bộ tính sai

Thông tin với phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Chu Đức Luân (SN 1942, trú tại khu 6, phường An Dương, TP Hải Phòng) cho biết, ông là chủ sử dụng thửa đất số 289A +289A2, tờ bản đồ số 8 tại tổ dân phố số 6, thị trấn An Dương, thành phố Hải Phòng.

Thửa đất được UBND huyện An Dương (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00206 ngày 14/11/2017 do ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện khi đó ký. Tổng diện tích sử dụng là 580,5m².

Theo đó, trong giấy chứng nhận có phần diện tích 213,5m² và phần diện tích 367m². Tuy nhiên, phần diện tích 367m² nếu tính toán nhân chia các cạnh theo số liệu có ở trong giấy chứng nhận được cấp và cả thực tế sử dụng thì tổng diện tích phải là 466,2m² (tăng 99,2m²).

Khu vực đất của gia đình ông Luân tại An Dương, TP Hải Phòng bị tính thiếu gần 100m².

“Vì đinh ninh cơ quan chức năng có đầy đủ các công cụ để tính toán chuẩn xác nên gia đình sau khi nhận bìa cũng không xem kỹ mà cứ thế cất đi, không ai nghĩ đến việc cán bộ tính toán có sai số lớn như vậy”, ông Luân bức xúc.

Chỉ đến năm 2025, khi ông Luân có ý định chia đất cho các con và mời đơn vị đo vẽ lại để tách bìa thì mới tá hỏa biết bìa đỏ của gia đình bị tính thiếu đến 99,2m².

Sau khi phát hiện sai sót, gia đình ông Luân đi làm thủ tục để đính chính lại phần diện tích bị thiếu và được Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận An Dương đo vẽ, dưới sự đo đạc của ông Phạm Quang Chung, cán bộ địa chính phường Lê Lợi lúc bấy giờ thực hiện.

Kết quả đo đạc cho thấy, diện tích của gia đình ông Luân tăng thêm 86,7m² so với diện tích cũ dù số liệu nhiều cạnh vẫn giữ nguyên, chỉ có 2 cạnh nằm giáp nhà hàng xóm giảm là do gia đình ông Luân đồng ý lùi vào và không có cạnh nào tăng thêm so với trong bìa đã được cấp năm 2017.

Theo số liệu các cạnh trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2017, phần diện tích 367m² phải là 466,2m².

Bản trích đo mới sau đó được Chủ tịch UBND phường Lê Lợi ký ngày 6/5/2025 và Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận An Dương là ông Nguyễn Anh Túy ký vào ngày 9/5/2025.

Gia đình ông Luân sau đó mang hồ sơ đến phường Lê Lợi để thực hiện các bước đính chính nhưng suốt từ 6/5 cho đến khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp từ 1/7 vẫn không xong.

Ngày 4/7, ông Luân tiếp tục mang hồ sơ đến UBND phường An Dương để nộp, sau đó nhận được thông báo trả hồ sơ và hướng dẫn nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương.

Sau khi nộp hồ sơ sang Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương theo hướng dẫn, ông được cán bộ hẹn ngày 21/7 sẽ trả kết quả. Tuy nhiên, quá lịch hẹn, gia đình chỉ nhận được Phiếu báo về việc chậm giải quyết thủ tục hành chính với lý do khối lượng hồ sơ lớn, không kịp tiến độ như đã hẹn nên hẹn tiếp lần 2 đến ngày 18/8 sẽ trả kết quả.

“Cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương nói hồ sơ tắc ở bên ủy ban, hướng dẫn gia đình sang gặp bà Hợp làm ở Phòng Kinh tế đô thị phường An Dương để giải quyết nhưng khi chúng tôi sang đề nghị xử lý hồ sơ thì bà Hợp lại thẳng thừng từ chối với lý do sắp nghỉ việc chứ không phải vì khối lượng hồ sơ lớn”, ông Luân bức xúc.

Đến ngày 18/8, bà Hợp dẫn sang gặp cán bộ tên Huy cũng công tác tại Phòng Kinh tế đô thị phường An Dương để chuyển hồ sơ của gia đình ông Luân cho người này tiếp nhận nhưng cũng bị từ chối không nhận giải quyết bởi anh Huy này cũng... sắp nghỉ.

Ngày 20/8, gia đình ông Luân lại mang giấy hẹn đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai An Dương nhưng phải thất vọng ra về khi cán bộ tại đây cho biết: “bên Ủy ban không làm thì Văn phòng đăng ký đất đai cũng hết cách” .

Bản trích đo mới thực hiện tháng 5/2025 đã được Chủ tịch UBND phường Lê Lợi (cũ) và Giám đốc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận An Dương ký xác nhận cho thấy, phần diện tích 367m² của gia đình ông Luân đã tăng thêm 86,7m².

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Bùi Tiến Phong, Chủ tịch UBND phường An Dương xác nhận bà Hợp và nhiều cán bộ khác đang có đơn xin nghỉ việc. Tuy nhiên, việc cán bộ không xử lý hồ sơ thì phường sẽ cho kiểm tra, rà soát lại để có hình thức xử lý theo quy định.

Cũng theo ông Phong, việc cán bộ không giải quyết hồ sơ là do cá nhân cán bộ đó chứ không phải chỉ đạo hay quy định của tổ chức.

Liên quan việc tính toán sai diện tích dù đã có số liệu các cạnh, ông Nguyễn Anh Túy, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai An Dương cho biết, đối với bìa cấp lần đầu là do UBND cấp huyện thực hiện đo đạc và cấp giấy chứng nhận.

Theo ông Túy, với trường hợp gia đình ông Luân bị tính thiếu diện tích, đơn vị đã đo đạc lại để xác định phần diện tích tăng thêm nhằm tính tiền thuế phải đóng bù. Cơ quan này đang chờ xác nhận của chính quyền địa phương sau khi đã niêm yết thông tin theo quy định.