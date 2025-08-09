Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi"

Theo thời gian, thị trường xe điện ở Trung Quốc ngày càng mở rộng. Bên cạnh các đại lý xe cũ truyền thống, đại lý xe mới thì một "làn sóng mới" trong ngành công nghiệp xe cũ - nhà cung cấp dịch vụ gia công xe cũ năng lượng mới - đang nổi lên và thu hút nhiều sự chú ý từ thị trường.

Dịch vụ mua bán xe ô tô điện đã qua sử dụng đang ngày càng trở nên phổ biến

Trung Quốc đã dẫn đầu thế giới về sản xuất và tiêu thụ xe năng lượng mới trong 10 năm liên tiếp. Theo xu hướng phát triển chung của thị trường ô tô, khi số lượng xe đang sử dụng đạt đến một quy mô nhất định, một lượng lớn xe sẽ gia nhập thị trường xe cũ.

"Không phải là chúng tôi không đủ khả năng mua xe mới, mà là xe cũ tiết kiệm chi phí hơn." Đối với nhiều người trẻ, câu này đặc biệt đúng với những loại xe điện đã qua sử dụng.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Đại lý Ô tô Trung Quốc cho thấy từ tháng 1 đến tháng 6/2025, tổng cộng 686.500 xe điện đã qua sử dụng được giao dịch trên toàn quốc, tăng 35,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong những năm gần đây, nhu cầu của người tiêu dùng và tuổi thọ của xe năng lượng mới đã tăng đều đặn, thúc đẩy các thương hiệu xe năng lượng mới đẩy nhanh việc mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh xe cũ. Tuy nhiên, do hạn chế về nguồn lực, các doanh nghiệp này đã gặp phải những khó khăn ban đầu. Do đó, các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt đã xuất hiện trong ngành, cung cấp dịch vụ thay thế xe cũ dành riêng cho các công ty xe năng lượng mới.

Hình minh họa. Ảnh: QQ

Li Xiangfei, Tổng giám đốc của Xiamen Judian Times Industrial Co., Ltd., thừa nhận rằng ông chỉ mới bước vào ngành công nghiệp ô tô đã qua sử dụng vào năm 2022. Bản thân ông không có nhiều kinh nghiệm hoặc nguồn lực trước đó trong lĩnh vực kinh doanh ô tô đã qua sử dụng. Là một chủ sở hữu xe điện, ông chỉ đơn giản là quan tâm đến thị trường này.

Tuy nhiên, ông đã chọn tham gia vào thị trường cung cấp dịch vụ gia công ô tô đã qua sử dụng và doanh nghiệp của ông hiện đang phát triển theo từng ngày. Theo quan điểm của Li Xiangfei lợi thế của các công ty xe điện nằm ở chuyên môn về tiếp thị. Vì hầu hết trong số họ sử dụng mô hình cửa hàng trực tiếp điều hành và thiếu các đại lý hạ nguồn để thực hiện kinh doanh, nên khi quy mô bán hàng của họ mở rộng. Đặc biệt là khi số lượng khách hàng thay thế tăng lên đáng kể, các cửa hàng trực tiếp không có đội ngũ xử lý xe cũ của khách hàng.

Tận dụng Internet để tìm vị trí đặc biệt

Các nhà cung cấp dịch vụ mua bán xe điện đã qua sử dụng chủ yếu phục vụ hai loại khách hàng: doanh nghiệp đầu mối và khách hàng. Do đó, ngoài việc đáp ứng các quy trình quản lý và yêu cầu của các công ty, họ còn phải có năng lực cung cấp dịch vụ khách hàng.

Zong Ming - nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc điều hành của Youche, một nền tảng công nghệ phân phối xe cũ B2B - tin rằng mô hình kinh doanh của các nhà cung cấp dịch vụ mua bán xe điện cũ hiện nay không khác biệt đáng kể so với vài năm trước. Quy trình bao gồm các thủ tục kiểm tra, định giá, báo giá và chuyển nhượng xe. Điểm khác biệt lớn nhất là với sự phát triển của internet, các nhà cung cấp dịch vụ hiện nay cung cấp các dịch vụ như đặt lịch hẹn trực tuyến và kiểm tra, định giá xe tại chỗ, giúp dịch vụ linh hoạt hơn và cải thiện đáng kể hiệu quả dịch vụ.

Ảnh: QQ

Đảm bảo niềm tin và sự an tâm của khách hàng là một vấn đề then chốt cho sự phát triển lâu dài của thị trường xe năng lượng mới đã qua sử dụng. Khi người tiêu dùng tìm kiếm thông tin về xe mới trực tuyến, họ có thể đặt lịch hẹn đánh giá xe cũ thông qua cổng trang, hoặc người tiêu dùng có thể tự nhập thông tin xe và hệ thống sẽ đưa ra báo giá sơ bộ.

Kinh nghiệm của Li Xiangfei là áp dụng mô hình quản lý và bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm thông qua Douyin và Xiaohongshu, tăng cường hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và dựa vào cơ sở khách hàng ổn định để quản lý hàng tồn kho. "Mặc dù mô hình này có biên lợi nhuận thấp hơn một chút so với mô hình truyền thống, nhưng lợi thế về nguồn cung ổn định là rất đáng kể, giúp các công ty mở rộng quy mô và nhanh chóng xây dựng thương hiệu", ông nói.

Ông Li Xiangfei, tin rằng không giống như thị trường xe cũ tại Mỹ, nơi một số ít công ty thống trị, ngành công nghiệp xe cũ Trung Quốc, được thúc đẩy bởi công nghệ truyền thông mới, có thể sẽ đi theo một hướng khác. Trong tương lai, các chuỗi cửa hàng thương hiệu sẽ được người tiêu dùng công nhận, trong khi những cửa hàng ưu tiên dịch vụ quy mô lớn, toàn diện hơn là các tính năng độc đáo sẽ gặp khó khăn. Khi giá ngày càng minh bạch, biên lợi nhuận sẽ giảm, chỉ còn lại các doanh nghiệp nhỏ, tập trung vào việc xây dựng thương hiệu và tiếp thị ngách để phát triển.



