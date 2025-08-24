Chuyện thật như đùa: Khách trúng Vietlott "khủng" nhờ gợi ý từ ChatGPT

Vietlott Jackpot 2 Power 6/55 liên tiếp nổ, 4 người chơi may mắn trúng giải

Trong tháng 8 vừa qua, xổ số tự chọn Vietlott Power 6/55 liên tục mang đến niềm vui cho nhiều người chơi khi ghi nhận bốn trường hợp trúng giải Jackpot 2 liên tiếp tại nhiều tỉnh, thành phố .

Đầu tiên, trong kỳ quay số mở thưởng 01230 ngày 16/08/2025, giải Jackpot 2 đã có hai chủ nhân may mắn. Anh N.T.L, đăng ký dự thưởng tại Hà Nội qua kênh Vietlott SMS (nhà mạng MobiFone), đã bất ngờ trở thành người trúng giải.

Dãy số trúng thưởng là: 14-23-32-36-47-48 và 05. Giá trị giải thưởng là hơn 1,8 tỷ đồng.

Anh chia sẻ rằng mình đã sử dụng gợi ý từ ChatGPT để chọn bộ số may mắn. Gắn bó với Vietlott hơn 4-5 năm và thường mua vé theo combo nhiều kỳ, anh N.T.L dự định sẽ đóng góp một phần tiền thưởng cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em để lan tỏa may mắn.

Khách hàng may mắn trúng giải Vietlott Jackpot 2 nhờ bộ số gợi ý từ ChatGPT.

Cùng kỳ quay này, một người chơi khác là anh T.V, đăng ký dự thưởng tại Cần Thơ, cũng trúng Jackpot 2 qua Vietlott SMS (nhà mạng MobiFone). Anh T.V cho biết bí quyết của mình khá đơn giản: Chỉ “nuôi” một bộ số duy nhất và thường xuyên mua vé khoảng 60.000 đồng mỗi lần.

Niềm vui tiếp tục nối dài trong kỳ quay số mở thưởng 01231 ngày 19/08/2025, khi một khách hàng tại TP. Hồ Chí Minh đã trúng giải Jackpot 2 với giá trị giải thưởng lên đến 3.386.081.250 đồng .

Cuối cùng, không thể không nhắc đến ông H.D.N tại Vĩnh Long, người đã chính thức nhận giải Jackpot 2 của kỳ quay 01228 ngày 12/08/2025. Tấm vé trị giá hơn 3,9 tỷ đồng của ông được phát hành tại điểm bán Số 14, Đại lộ Đồng Khởi, Phường An Hội, Vĩnh Long.

Ông N. cho biết mình thường mua từ 2-5 vé khi đi ăn sáng, đi chợ hoặc đi lễ nhà thờ và rất bất ngờ khi trúng thưởng. Ông dự định dùng số tiền này để gửi tiết kiệm và an dưỡng tuổi già.

Những câu chuyện trúng giải liên tiếp này cho thấy cơ hội trở thành tỷ phú có thể đến với bất kỳ ai, từ người chơi lâu năm đến những người mua vé ngẫu hứng.

Xác suất trúng Vietlott Jackpot Power 6/55

Theo Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott), xác suất để trúng giải Jackpot 2 là 1/4,8 triệu, trong khi đó xác suất để trúng Jackpot 1 là 1/28,9 triệu. Như vậy, xác suất để trúng Jackpot 2 cao hơn gấp 6 lần giải Jackpot 1.

Để trúng giải thưởng này, người chơi phải có 5 trên 6 số trùng khớp với bộ số Jackpot 1 và một số còn lại phải trùng với số bổ sung (số may mắn) được Vietlott chọn ngẫu nhiên.

Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 có giá trị tích lũy giải thưởng rất cao.

Power 6/55 có 5 hạng giải thưởng, bao gồm 2 giải Jackpot:

Jackpot 1 : Trùng khớp 6 số với bộ số quay thưởng. Giá trị giải thưởng tối thiểu là 30 tỷ đồng và được tích lũy không giới hạn.

Giá trị giải thưởng Jackpot 1 sẽ bắt đầu từ 30 tỷ đồng và Jackpot 2 bắt đầu từ 3 tỷ đồng, sau đó liên tục tăng lên qua các kỳ nếu không có người trúng giải. Trong trường hợp Jackpot 1 đạt mốc trên 300 tỷ đồng mà vẫn không có người trúng, toàn bộ số tiền vượt trên 300 tỷ sẽ được chuyển sang cộng dồn cho giải Jackpot 2 nếu kỳ quay đó có người trúng Jackpot 2.

Jackpot 2 : Trùng khớp 5 số với bộ số quay thưởng và 1 số còn lại trùng với số bổ sung (số được quay ra sau khi đã xác định 6 số chính). Giá trị giải thưởng tối thiểu là 3 tỷ đồng và cũng được tích lũy.

Giải Nhất: Trùng khớp 5 số với bộ số quay thưởng (không cần trùng số bổ sung). Giá trị giải thưởng là 40 triệu đồng.

Giải Nhì: Trùng khớp 4 số với bộ số quay thưởng. Giá trị giải thưởng là 500.000 đồng.

Giải Ba: Trùng khớp 3 số với bộ số quay thưởng. Giá trị giải thưởng là 50.000 đồng.















