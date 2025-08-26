Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện tình của Thượng úy sinh năm 2000 được "Tổ Quốc se duyên"

26-08-2025 - 06:10 AM | Lifestyle

Cảm mến từ A50, đến A80 thì tỏ tình.

Những thước phim trong buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2 diễn ra hôm qua (24/8) đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, với nhiều khoảnh khắc đẹp, đầy ý nghĩa.

Trong đó, có clip quay cảnh chiến sĩ khối Sĩ quan Phòng không - Không quân tỏ tình với bạn gái thuộc khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, ngay sau khi buổi lễ kết thúc viral khắp mạng xã hội.

Clip: Màn tỏ tình của chiến sĩ khối Sĩ quan Phòng không - Không quân và bạn gái thuộc khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam gây sốt. Nguồn- Tạp hoá EmBéiuu

Hình ảnh chàng trai trên tay ôm bó hoa lớn, nói lời ngọt ngào với nửa kia giữa sự chứng kiến của đông đảo đồng đội, hàng trăm người đang có mặt tại sự kiện, gây chú ý. Liên tục các fanpage Facebook chia sẻ lại clip này, dành lời khen ngợi, chúc phúc cho cặp đôi trẻ, dí dỏm gọi đây là màn tỏ tình cả nước biết.

“Chị này là đỉnh cao nhất trong thắng đời 1.000-0 rồi”, “Xem qua màn hình thôi mà đã thấy hạnh phúc lây luôn á”, "Huhu qua tôi cũng đứng đây nè, nghe nói cũng là chuyện tình 'Tổ quốc se duyên đó, gặp nhau ở A50 và tỏ tình ở A80 này", "Đáng yêu quá, tỏ tình cũng phải xịn cỡ này chứ, còn có một bó hoa to luôn, thắng đời nha",... là những bình luận của cư dân mạng.

Danh tính của cặp đôi nêu trên cũng được nhiều người nhanh chóng tìm ra. Đó là Thượng úy Trần Duy Hùng (SN 2000, thuộc khối Phòng không - Không quân và bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2002), thuộc khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam. Cả hai đều từng tham gia nhiệm vụ A50 và hiện tại đang tham gia nhiệm vụ A80.

Chuyện tình của Thượng úy sinh năm 2000 được "Tổ Quốc se duyên"- Ảnh 1.

Cả hai gặp gỡ ở nhiệm vụ A50.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Trần Duy Hùng cho biết rất bất ngờ khi chuyện tình yêu của mình được nhiều người quan tâm, nhận được nhiều lời chúc phúc khiến anh và bạn gái đều cảm thấy rất vui, trân quý. 

Duy Hùng cho biết đã có kế hoạch tỏ tình crush khi thấy tình cảm của cả hai ngày càng gắn kết và lên kế hoạch cụ thể cho sự kiện trọng đại của mình ngay sau buổi Tổng hợp luyện thứ nhất kết thúc. 

"Mình có để ý thấy thời gian tập kết chờ lên xe khá dài nên quyết định chọn thời điểm này để tỏ tình với Như Quỳnh. Để mọi thứ được chỉn chu nhất có thể, mình cũng đã nhờ các đồng đội hỗ trợ, có bạn đặt mua hoa sẵn, mình cũng đã chuẩn bị rất kỹ, một món quà nhỏ, những lời sẽ nói với bạn nữ, quyết định sẽ nói hết những lời trong lòng mình ra.

Lúc sắp bắt đầu, mình cũng khá run, ngại ngùng nhưng mọi người ủng hộ nhiều, vỗ tay, khích lệ đã tạo thêm động lực cho mình tiến về phía bạn nữ. Trong mắt mình, lúc đó chỉ có cô ấy, và may mắn là cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của mình. Lúc đó hay ngay bây giờ, mình cũng chỉ muốn nói là 'Quỳnh ơi, anh yêu em rất nhiều'", Duy Hùng nhớ lại.

Chuyện tình của Thượng úy sinh năm 2000 được "Tổ Quốc se duyên"- Ảnh 2.

Thượng úy Trần Duy Hùng cho biết đã rất hồi hộp, chuẩn bị chỉn chu từ hoa, quà đến lời tỏ tình dành cho nửa kia.

Thượng úy sinh năm 2000 cho biết bản thân là người bắt chuyện trước, mở đầu bằng việc rep story của Như Quỳnh trên TikTok. "Sau vài hôm nhắn tin qua mạng xã hội thì tụi mình gặp nhau ở buổi hợp luyện A50. Mình đã cảm mến bạn khi nhắn tin qua TikTok rồi nhưng đúng là 'trúng tiếng sét ái tình' ngay từ cái nhìn đầu tiên ngoài đời luôn đó. 

Mình vẫn còn nhớ như in ấn tượng đầu tiên khi gặp bạn ngoài đời là bạn có nụ cười rất duyên, rất đáng yêu", Duy Hùng bộc bạch

Cả hai tiếp tục giữ liên lạc, may mắn là lại tiếp tục cùng nhau tham gia đợt diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) lần này nên càng trở nên gắn bó, thân thiết, có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đúng kiểu "Tổ Quốc se duyên"! 

"Tụi mình bắt đầu tìm hiểu nhau từ A50. Thời gian luyện tập A80, những lời động viên, hỏi han, quan tâm nhau sau mỗi buổi tập đã giúp chúng mình gắn kết hơn, và tình yêu nảy nở dần từ đó. Đúng kiểu Tổ Quốc se duyên luôn nên mình cũng muốn gửi lời cảm ơn Đảng và Nhà nước vì nhờ có những sự kiện này mình mới gặp được cô ấy và nên duyên", Duy Hùng chia sẻ.

Chuyện tình của Thượng úy sinh năm 2000 được "Tổ Quốc se duyên"- Ảnh 3.

Chuyện tình của Thượng úy sinh năm 2000 được "Tổ Quốc se duyên"- Ảnh 4.

Hình ảnh gần đây của cặp đôi.

Duy Hùng cho biết cả hai may mắn đều cùng quê - Thanh Hóa. Anh dự định sau A80 sẽ dành thời gian nghỉ phép để cả hai có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. 

Duy Hùng hiện đang công tác ở Sư đoàn không quân 372. Chiến sĩ tham gia cả hai nhiệm vụ A50 và A80, đều thuộc khối Sĩ quan Phòng không - Không quân. 

Bạn gái anh - Nguyễn Thị Như Quỳnh, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa, tham gia A50 ở khối nữ Dân quân miền Bắc, và A80 đi khối nữ Dân quân các Dân tộc Việt Nam. 

Ảnh: NVCC

1 sân golf ở Việt Nam có vị trí nhìn thẳng ra vịnh biển, cách trung tâm hơn 10 phút di chuyển, được tạp chí Mỹ khẳng định: Đẹp top 3 thế giới

Theo Trần Hà

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 sân golf ở Việt Nam có vị trí nhìn thẳng ra vịnh biển, cách trung tâm hơn 10 phút di chuyển, được tạp chí Mỹ khẳng định: Đẹp top 3 thế giới

1 sân golf ở Việt Nam có vị trí nhìn thẳng ra vịnh biển, cách trung tâm hơn 10 phút di chuyển, được tạp chí Mỹ khẳng định: Đẹp top 3 thế giới Nổi bật

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV là “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: khéo chăm chồng chăm con, tái xuất với nhăn sắc thăng hạng, ai cũng trầm trồ

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV là “vợ yêu” của doanh nhân công nghệ: khéo chăm chồng chăm con, tái xuất với nhăn sắc thăng hạng, ai cũng trầm trồ Nổi bật

Cuộc đua mở loạt công ty bạc tỷ của ca sĩ, rapper Việt: Người sinh năm 2001 đã là giám đốc, 1 “ông trùm” đều đặn mỗi năm thành lập 1 doanh nghiệp

Cuộc đua mở loạt công ty bạc tỷ của ca sĩ, rapper Việt: Người sinh năm 2001 đã là giám đốc, 1 “ông trùm” đều đặn mỗi năm thành lập 1 doanh nghiệp

00:08 , 26/08/2025
Top 10 mỹ nhân được bình chọn “quyến rũ nhất thế giới”: Nhiều cái tên sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng

Top 10 mỹ nhân được bình chọn “quyến rũ nhất thế giới”: Nhiều cái tên sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng

23:55 , 25/08/2025
Võ sĩ nổi tiếng tiết lộ sự thật về David Beckham

Võ sĩ nổi tiếng tiết lộ sự thật về David Beckham

23:45 , 25/08/2025
Khách Tây ngạc nhiên khi gặp cảnh tượng trên đường phố Việt Nam, nhận xét: "Tôi thấy nó ở mọi nơi!"

Khách Tây ngạc nhiên khi gặp cảnh tượng trên đường phố Việt Nam, nhận xét: "Tôi thấy nó ở mọi nơi!"

22:20 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên