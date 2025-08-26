Chuyện tình của Thượng úy sinh năm 2000 được "Tổ Quốc se duyên"

Những thước phim trong buổi Tổng hợp luyện lần thứ 2 diễn ra hôm qua (24/8) đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, với nhiều khoảnh khắc đẹp, đầy ý nghĩa.

Trong đó, có clip quay cảnh chiến sĩ khối Sĩ quan Phòng không - Không quân tỏ tình với bạn gái thuộc khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam, ngay sau khi buổi lễ kết thúc viral khắp mạng xã hội.

Clip: Màn tỏ tình của chiến sĩ khối Sĩ quan Phòng không - Không quân và bạn gái thuộc khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam gây sốt. Nguồn- Tạp hoá EmBéiuu

Hình ảnh chàng trai trên tay ôm bó hoa lớn, nói lời ngọt ngào với nửa kia giữa sự chứng kiến của đông đảo đồng đội, hàng trăm người đang có mặt tại sự kiện, gây chú ý. Liên tục các fanpage Facebook chia sẻ lại clip này, dành lời khen ngợi, chúc phúc cho cặp đôi trẻ, dí dỏm gọi đây là màn tỏ tình cả nước biết.

“Chị này là đỉnh cao nhất trong thắng đời 1.000-0 rồi”, “Xem qua màn hình thôi mà đã thấy hạnh phúc lây luôn á”, "Huhu qua tôi cũng đứng đây nè, nghe nói cũng là chuyện tình 'Tổ quốc se duyên đó, gặp nhau ở A50 và tỏ tình ở A80 này", "Đáng yêu quá, tỏ tình cũng phải xịn cỡ này chứ, còn có một bó hoa to luôn, thắng đời nha",... là những bình luận của cư dân mạng.

Danh tính của cặp đôi nêu trên cũng được nhiều người nhanh chóng tìm ra. Đó là Thượng úy Trần Duy Hùng (SN 2000, thuộc khối Phòng không - Không quân và bạn Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2002), thuộc khối nữ Dân quân các dân tộc Việt Nam. Cả hai đều từng tham gia nhiệm vụ A50 và hiện tại đang tham gia nhiệm vụ A80.

Cả hai gặp gỡ ở nhiệm vụ A50.

Chia sẻ với chúng tôi, đồng chí Trần Duy Hùng cho biết rất bất ngờ khi chuyện tình yêu của mình được nhiều người quan tâm, nhận được nhiều lời chúc phúc khiến anh và bạn gái đều cảm thấy rất vui, trân quý.

Duy Hùng cho biết đã có kế hoạch tỏ tình crush khi thấy tình cảm của cả hai ngày càng gắn kết và lên kế hoạch cụ thể cho sự kiện trọng đại của mình ngay sau buổi Tổng hợp luyện thứ nhất kết thúc.

"Mình có để ý thấy thời gian tập kết chờ lên xe khá dài nên quyết định chọn thời điểm này để tỏ tình với Như Quỳnh. Để mọi thứ được chỉn chu nhất có thể, mình cũng đã nhờ các đồng đội hỗ trợ, có bạn đặt mua hoa sẵn, mình cũng đã chuẩn bị rất kỹ, một món quà nhỏ, những lời sẽ nói với bạn nữ, quyết định sẽ nói hết những lời trong lòng mình ra.

Lúc sắp bắt đầu, mình cũng khá run, ngại ngùng nhưng mọi người ủng hộ nhiều, vỗ tay, khích lệ đã tạo thêm động lực cho mình tiến về phía bạn nữ. Trong mắt mình, lúc đó chỉ có cô ấy, và may mắn là cô ấy đã đồng ý lời tỏ tình của mình. Lúc đó hay ngay bây giờ, mình cũng chỉ muốn nói là 'Quỳnh ơi, anh yêu em rất nhiều'", Duy Hùng nhớ lại.

Thượng úy Trần Duy Hùng cho biết đã rất hồi hộp, chuẩn bị chỉn chu từ hoa, quà đến lời tỏ tình dành cho nửa kia.

Thượng úy sinh năm 2000 cho biết bản thân là người bắt chuyện trước, mở đầu bằng việc rep story của Như Quỳnh trên TikTok. "Sau vài hôm nhắn tin qua mạng xã hội thì tụi mình gặp nhau ở buổi hợp luyện A50. Mình đã cảm mến bạn khi nhắn tin qua TikTok rồi nhưng đúng là 'trúng tiếng sét ái tình' ngay từ cái nhìn đầu tiên ngoài đời luôn đó.

Mình vẫn còn nhớ như in ấn tượng đầu tiên khi gặp bạn ngoài đời là bạn có nụ cười rất duyên, rất đáng yêu", Duy Hùng bộc bạch

Cả hai tiếp tục giữ liên lạc, may mắn là lại tiếp tục cùng nhau tham gia đợt diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) lần này nên càng trở nên gắn bó, thân thiết, có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đúng kiểu "Tổ Quốc se duyên"!

"Tụi mình bắt đầu tìm hiểu nhau từ A50. Thời gian luyện tập A80, những lời động viên, hỏi han, quan tâm nhau sau mỗi buổi tập đã giúp chúng mình gắn kết hơn, và tình yêu nảy nở dần từ đó. Đúng kiểu Tổ Quốc se duyên luôn nên mình cũng muốn gửi lời cảm ơn Đảng và Nhà nước vì nhờ có những sự kiện này mình mới gặp được cô ấy và nên duyên", Duy Hùng chia sẻ.

Hình ảnh gần đây của cặp đôi.

Duy Hùng cho biết cả hai may mắn đều cùng quê - Thanh Hóa. Anh dự định sau A80 sẽ dành thời gian nghỉ phép để cả hai có thêm nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau.

Duy Hùng hiện đang công tác ở Sư đoàn không quân 372. Chiến sĩ tham gia cả hai nhiệm vụ A50 và A80, đều thuộc khối Sĩ quan Phòng không - Không quân.

Bạn gái anh - Nguyễn Thị Như Quỳnh, quê Sầm Sơn, Thanh Hóa, tham gia A50 ở khối nữ Dân quân miền Bắc, và A80 đi khối nữ Dân quân các Dân tộc Việt Nam.

Ảnh: NVCC