CII bảo lãnh cho Năm Bảy Bảy vay 5.000 tỷ đồng tại VPBank

HĐQT CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp.HCM (HoSE: CII) vừa ban hành Nghị Quyết số 148 ngày 22/8/2025 chấp thuận việc bảo lãnh cho khoản vay có giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Thời hạn vay tối đa 7 năm hoặc theo thoả thuận với VPBank.

Thời gian qua, nhóm CII liên tục gia tăng sở hữu tại Năm Bảy Bảy. Hiện nhóm cổ đông gồm CII, Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest) và bà Nguyễn Quỳnh Hương đang sở hữu tổng cộng 74,69% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.

Hiện nhóm cổ đông CII đang sở hữu tổng cộng 74,69% vốn điều lệ tại Năm Bảy Bảy.

Về CII, ngày 18/8 vừa qua doanh nghiệp đã phân phối 20 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho cho 155 nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.000 tỷ đồng.

Số tiền huy động được CII dùng 1.035 tỷ đồng để thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G; 500 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest) và 465 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Khu Bắc Thủ Thiêm).

Phía CII cho biết thêm, góp vốn vào CII Invest để doanh nghiệp này thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và góp vốn vào Khu Bắc Thủ Thiêm để công ty thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Về Năm Bảy Bảy, hồi giữa tháng 6 UBND Quận 8, Tp.Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 4041 ngày 12/6/2025 về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 đối với Khu dân cư NBB Garden III tại phường 16, quận 8.

Dự án Khu dân cư NBB Garden III nằm gần ngã ba An Dương Vương – Trương Đình Hội, liền kề Đại lộ Võ Văn Kiệt – tuyến giao thông huyết mạch kết nối nhanh chóng đến trung tâm Tp.Hồ Chí Minh cũng như các khu vực phía Tây và phía Nam.

Dự án có tổng diện tích 5,3 ha, gồm 5 tòa tháp cao 33 tầng, được thiết kế với các căn hộ từ 2 đến 3 phòng ngủ và tích hợp đầy đủ tiện ích như trường mầm non, trường tiểu học, hồ bơi, khu BBQ, khu vui chơi trẻ em... Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 4.478 tỷ đồng.

Trước đó, cuối năm 2024, dự án cũng đã được UBND Tp.Hồ Chí Minh chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư thông qua Quyết định số 4396.