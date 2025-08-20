CII tăng gần 70% từ đầu tháng 8, vụ chào bán 20 triệu trái phiếu chuyển đổi 'cháy hàng': Thừa hẳn 743 tỷ

Ngày 19/08/2025, Hội Đồng Quản Trị CII đã ban hành Nghị Quyết số 146/NQ-HĐQT (NK 2022 – 2027 về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng.

20 triệu trái phiếu đã được chào bán với giá 100.000 đồng/trái phiếu, thu về 2.000 tỷ đồng cho CII.﻿ Sau khi trừ đi các chi phí, CII thu ròng về 1.998,7 tỷ đồng.

Nhưng thực tế, theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là 2.743 tỷ đồng﻿, bao gồm 2.000 tỷ là số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công và 743 tỷ là nhà đầu tư nộp thừa do tổng khối lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá khối lượng trái phiếu được phép chào bán và số tiền nhà đầu tư nộp không hợp lệ.

Toàn bộ số tiền thừa này sẽ được Công ty hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi được giải tỏa tài khoản phong tỏa theo quy định.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền. Kỳ hạn trái phiếu 10 năm; lãi suất phát hành kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi.

4 năm đầu, trái chủ hưởng lãi suất cố định là 10%/năm,

Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi đợt trong 9 đợt từ 25/01/2027 đến Ngày Đáo Hạn. Tỷ lệ chuyển đổi là 1 trái phiếu được chuyển đổi thành 8 cổ phiếu phổ thông tương đương giá chuyển đổi là 12.500 đồng/cp.

Vốn huy động từ phát hành trái phiếu chuyển đổi được dùng để tái cơ cấu nợ cho CII. ﻿Tại ngày 30/6/2025, công ty có tổng nợ 27.374 tỷ. Việc huy động được 2.000 tỷ mới, là nguồn vốn dài hạn (kỳ hạn 10 năm) sẽ được CII dùng để trả các khoản nợ cũ, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn.

Trường hợp thuận lợi, tại mỗi đợt chuyển đổi, nếu giá cổ phiếu tăng vượt giá chuyển đổi (12.500 đồng), các trái chủ sẽ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần, khi đó CII sẽ không phải trả lại tiền gốc.

Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu lưu hành của CII sẽ tăng lên. Điều này sẽ làm pha loãng tỷ lệ sở hữu của các cổ đông hiện hữu.

Đối với các trái chủ, nếu thị trường chứng khoán diễn biến xấu và giá cổ phiếu CII giảm, họ vẫn được hưởng lãi suất định kỳ và sẽ được hoàn trả tiền gốc vào cuối kỳ hạn. Còn nếu giá cổ phiếu tăng mạnh, họ có thể chuyển đổi sang cổ phiếu để hưởng lợi từ sự tăng giá này, mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với lãi suất trái phiếu.﻿

Giá cổ phiếu CII chứng kiến giai đoạn đi lên từ đầu tháng 8 tới nay với mức tăng 68%, trong đó có 5 phiên tăng trần liên tục. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/8, CII có giá 24.900 đồng, tương đương vốn hóa thị trường 15.560 tỷ đồng.

Cổ phiếu này tăng mạnh trong bối cảnh UBND TP.HCM đã ban hành quyết định về kế hoạch tổ chức đấu giá các lô đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm và các khu đất ngoài Thủ Thiêm năm 2025.﻿