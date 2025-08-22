CII thay đổi phương án sử dụng 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, kết thúc đợt chào bán ngày 18/8/2025, CII đã phân phối 20 triệu trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền cho cho 155 nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu từ tháng 9/2025 đến tháng 10/2025.

Với giá chào bán 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền CII thu được từ đợt chào bán là 2.000 tỷ đồng.

Theo phương án ban đầu, CII dự kiến dùng 1.035 tỷ đồng để thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G; 300 tỷ đồng thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CIIB2426001; 200 tỷ đồng thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CIIH2427002. Số tiền 465 tỷ đồng còn lại, CII dự định dùng để thanh toán trước hạn gốc vay tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Tiên Phong.

Tuy nhiên, dựa trên tình hình tài chính công ty hiện tại, CII ưu tiên trả các khoản nợ vay có lãi suất cao và/hoặc gần đến hạn trong CII Group nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong CII Group.

Nguồn: CII

Do đó, trong phương án thay đổi, ngoài 1.035 tỷ đồng để thanh toán trước hạn toàn bộ trái phiếu CII012029_G vẫn giữ nguyên; CII dự kiến dùng 500 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư CII (CII Invest) và 465 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm (Khu Bắc Thủ Thiêm).

Phía CII cho biết thêm, góp vốn vào CII Invest để doanh nghiệp này thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) và góp vốn vào Khu Bắc Thủ Thiêm để công ty thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trong một diễn biến khác, ngày 6/8/2025 vừa qua, CII đã phân phối hơn 76,7 triệu cổ phiếu thưởng cho 42.311 cổ đông của công ty, còn lại 2.461 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 14 cổ phiếu mới phát hành thêm. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu trong tháng 8/2025.

Tổng giá phát hành tính theo mệnh giá hơn 767,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

Sau đợt phát hành này, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của CII tăng từ gần 548,2 triệu cổ phiếu lên gần hơn 624,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ tăng từ gần 5.481 tỷ đồng lên mức hơn 6.249 tỷ đồng.