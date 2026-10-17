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CII chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026

| | Bất động sản

Ngày 5/11/2026, CII sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 5/11/2026 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Thời gian và địa điểm tổ chức chưa được công bố. Nội dung thông qua định hướng phát triển cơ sở hạ tầng giai đoạn 2027-2037 và các giải pháp huy động, bố trí nguồn vốn để triển khai các dự án và một số vấn đề khác phù hợp với tình hình thực tế.

Trong diễn biến khác, CII mới đây có báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi mã CII425002 (mã chứng khoán CII426028).

Mã này gồm 25 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó thu về 2.500 tỷ đồng. Ngày phát hành là 25/6/2026.

CII chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 - Ảnh 1.

Nguồn: CII

Sau điều chỉnh, CII giảm số tiền dự kiến góp vốn vào Công ty TNHH BOT Cao tốc Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp thực hiện dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận) từ 1.151 tỷ đồng xuống 851 tỷ đồng.

Số tiền 300 tỷ đồng nêu trên được điều chỉnh sang mục đích thanh toán gốc Trái phiếu CIIB2426001 đáo hạn ngày 14/10/2026. Việc điều chỉnh nhằm chủ động cân đối nguồn vốn, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong thời gian chờ thực hiện các đợt góp vốn theo tiến độ dự án, đồng thời bảo đảm công ty thực hiện đầy đủ, đúng hạn nghĩa vụ thanh toán đối với người sở hữu trái phiếu CIIB2426001.

CII cho biết, việc điều chỉnh mục đích như trên không làm ảnh hưởng đến nguồn vốn, tiến độ triển khai và thực hiện dự án. Phần vốn còn lại vẫn được sử dụng cho mục đích góp vốn vào doanh nghiệp dự Án theo tiến độ thực tế của dự án.

Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

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