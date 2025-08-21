Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

CII đề xuất làm tuyến đường trên cao gần 17.000 tỷ dọc Quốc lộ 51 không sử dụng vốn Nhà nước

21-08-2025 - 08:30 AM | Bất động sản

UBND tỉnh Đồng Nai vừa làm việc với liên danh nhà đầu tư CII để thống nhất phương án tài chính cho dự án đường trên cao dọc quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp – cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII), đại diện liên danh nhà đầu tư, đã trình hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường trên cao quốc lộ 51 với hai phương án tài chính.

Cao tốc Biên Hòa - Đồng Nai đoạn qua Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai).

Phương án 1 có tổng vốn hơn 16.100 tỷ đồng, trong đó Nhà nước góp hơn 4.800 tỷ đồng, phần còn lại là vốn BOT. Thời gian hoàn vốn thông qua thu phí kéo dài 25 năm 3 tháng. Nhà đầu tư sẽ thu phí trên 6 làn đường trên cao dọc quốc lộ 51 và tại nút giao ngã tư Vũng Tàu, với mức phí ở nút giao chỉ bằng khoảng 20% so với tuyến chính.

Phương án 2 có tổng vốn gần 16.600 tỷ đồng, toàn bộ do nhà đầu tư BOT thực hiện, thời gian hoàn vốn 26 năm 9 tháng. Với phương án này, nhà đầu tư thu phí trên cả 6 làn đường trên cao quốc lộ 51 và tại nút giao ngã tư Vũng Tàu, bao gồm cả phần trên cao và dưới thấp. Mức phí ở nút giao cũng được áp dụng khoảng 20% so với tuyến chính.

Tổng giám đốc CII Lê Quốc Bình cho biết liên danh đề xuất lựa chọn phương án 2. Các sở, ngành Đồng Nai cũng đánh giá đây là phương án khả thi hơn, bởi tuy thời gian hoàn vốn dài hơn 18 tháng so với phương án 1, nhưng ngân sách Nhà nước không phải chi hơn 4.800 tỷ đồng. Người dân vẫn có quyền lựa chọn trả phí khi đi trên cao tốc hoặc sử dụng quốc lộ 51 hiện hữu miễn phí.

Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục làm rõ tính hiệu quả về kinh tế, xã hội và yếu tố mỹ quan đô thị trước khi báo cáo lên Đảng ủy UBND tỉnh.

Anh Đức

An Ninh Tiền Tệ

