Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CII phát hành 511.400 cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

05-11-2025 - 12:42 PM | Doanh nghiệp

Ngày 3/11 vừa qua, CII đã phát hành 511.400 cổ phiếu để chuyển đổi 5.114 trái phiếu mã CII42013.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đợt 10.

Ngày 3/11 vừa qua, CII đã phát hành 511.400 cổ phiếu để chuyển đổi cho 5.114 trái phiếu mã CII42013. Tỷ lệ thực hiện 1:100, tức 1 trái phiếu đổi thành 100 cổ phiếu. Đây là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng.

Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 11/2025. Sau chuyển đổi, CII nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên mức 625,45 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.254,5 tỷ đồng.

CII phát hành 511.400 cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu- Ảnh 1.

Về tình hình kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm 2025, CII mang về doanh thu thuần hơn 2.141 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng trọng yếu là hoạt động thu phí giao thông gần như đi ngang, chiếm khoảng 88% doanh thu. Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, duy tu công trình đều có doanh thu giảm lần lượt 67% và 21%.

Doanh thu tài chính cũng giảm 38%, còn hơn 583 tỷ đồng, do cùng kỳ ghi nhận khoản lãi hơn 430 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Bên cạnh đó, CII còn chịu khoản lỗ khác 84 tỷ đồng từ các khoản phạt do vi phạm hợp đồng tăng mạnh và phát sinh hơn 13 tỷ đồng chi phí từ giá trị các dự án ngừng triển khai.

Dù đã giảm các chi phí nhưng lãi nhuận sau thuế của CII vẫn giảm 55% chỉ còn 241 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 78% so với 9 tháng đầu năm 2024 chỉ còn gần 58 tỷ đồng.


Theo Hoàng Lam

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bộ Tài chính công bố kết quả đánh giá năng lực Tập đoàn Hàn Quốc vừa thoái hết vốn khỏi Masan, Vingroup

Bộ Tài chính công bố kết quả đánh giá năng lực Tập đoàn Hàn Quốc vừa thoái hết vốn khỏi Masan, Vingroup Nổi bật

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì vu khống, phỉ báng

Tòa án Đức xét xử vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa vì vu khống, phỉ báng Nổi bật

VinFast “tỏa sáng” tại CNN Indonesia Awards với cú đúp giải thưởng quan trọng

VinFast “tỏa sáng” tại CNN Indonesia Awards với cú đúp giải thưởng quan trọng

11:00 , 05/11/2025
Bất ngờ giá bán nhà ở xã hội do Vingroup đầu tư tại Quảng Trị

Bất ngờ giá bán nhà ở xã hội do Vingroup đầu tư tại Quảng Trị

10:39 , 05/11/2025
Doanh nhân Đặng Văn Thành đề xuất giảm thuế thu nhập bằng phát voucher

Doanh nhân Đặng Văn Thành đề xuất giảm thuế thu nhập bằng phát voucher

09:59 , 05/11/2025
Tổng thống Putin trao Huân chương cho nữ doanh nhân Thái Hương tại Điện Kremlin

Tổng thống Putin trao Huân chương cho nữ doanh nhân Thái Hương tại Điện Kremlin

09:41 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên