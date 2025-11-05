CII phát hành 511.400 cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã: CII, sàn HoSE) vừa có báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu đợt 10.



Ngày 3/11 vừa qua, CII đã phát hành 511.400 cổ phiếu để chuyển đổi cho 5.114 trái phiếu mã CII42013. Tỷ lệ thực hiện 1:100, tức 1 trái phiếu đổi thành 100 cổ phiếu. Đây là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng.

Ngày chuyển giao cổ phiếu dự kiến trong tháng 11/2025. Sau chuyển đổi, CII nâng số lượng cổ phiếu đang lưu hành lên mức 625,45 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 6.254,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tính chung 9 tháng đầu năm 2025, CII mang về doanh thu thuần hơn 2.141 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng trọng yếu là hoạt động thu phí giao thông gần như đi ngang, chiếm khoảng 88% doanh thu. Hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng, duy tu công trình đều có doanh thu giảm lần lượt 67% và 21%.

Doanh thu tài chính cũng giảm 38%, còn hơn 583 tỷ đồng, do cùng kỳ ghi nhận khoản lãi hơn 430 tỷ đồng từ việc đánh giá lại giá trị hợp lý khoản đầu tư vào công ty liên kết CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy.

Bên cạnh đó, CII còn chịu khoản lỗ khác 84 tỷ đồng từ các khoản phạt do vi phạm hợp đồng tăng mạnh và phát sinh hơn 13 tỷ đồng chi phí từ giá trị các dự án ngừng triển khai.

Dù đã giảm các chi phí nhưng lãi nhuận sau thuế của CII vẫn giảm 55% chỉ còn 241 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 78% so với 9 tháng đầu năm 2024 chỉ còn gần 58 tỷ đồng.



