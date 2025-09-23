Citics và VPBank hợp tác xây dựng hệ sinh thái tài chính & bất động sản số

Thỏa thuận này mở ra bước tiến mới trong việc ứng dụng dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI) vào toàn bộ chuỗi dịch vụ bất động sản: định giá, vay thế chấp, xử lý và mua bán tài sản thanh lý, mang lại trải nghiệm minh bạch, liền mạch và đáng tin cậy cho khách hàng.

Trong khuôn khổ hợp tác mới, VPBank và Citics sẽ đưa vào vận hành thêm các dịch vụ then chốt nhằm hoàn thiện hệ sinh thái tài chính - bất động sản số. Nổi bật trong số này là Citics Homes, nơi các tài sản thuộc danh mục xử lý nợ của VPBank được niêm yết công khai kèm theo thông tin chi tiết và giải pháp tài chính linh hoạt, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và giao dịch. Đồng thời, nền tảng Citics Flow cũng sẽ được triển khai, cho phép hệ thống nội bộ của ngân hàng kết nối trực tiếp với kho dữ liệu bất động sản của Citics, từ đó tự động hóa quy trình định giá, giảm thiểu rủi ro và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Việc mở rộng hợp tác lần này được xây dựng trên nền tảng những thành tựu mà hai bên đã đạt được trong gần một năm qua. Kể từ khi chính thức bắt tay vào tháng 10/2024, VPBank và Citics đã đưa ra thị trường hai giải pháp nổi bật: Citics Value – dịch vụ định giá bất động sản nhanh chóng, chính xác; và Citics Mortgages - dịch vụ vay thế chấp số liền mạch, từ khâu kiểm tra khả năng vay đến giải ngân đều diễn ra trên nền tảng số hóa. Các giải pháp này đã giúp VPBank rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành, đồng thời tăng cường năng lực quản trị rủi ro nhờ hệ thống dữ liệu cập nhật theo thời gian thực. Với khách hàng, việc tiếp cận nguồn vốn vay mua nhà trở nên đơn giản, minh bạch và thuận tiện hơn bao giờ hết.

Kết quả hợp tác đã được khẳng định bằng con số cụ thể: chỉ riêng trong tháng 08/2025, tổng giá trị giải ngân vay mua nhà thông qua Citics Mortgages đã vượt 600 tỷ đồng. Thành tích này không chỉ cho thấy tính hiệu quả của mô hình mà còn phản ánh nhu cầu thực tế từ thị trường về một quy trình vay minh bạch, hiện đại. Trên đà tăng trưởng đó, VPBank và Citics đặt mục tiêu đầy tham vọng là đạt mức giải ngân 1.000 tỷ đồng/tháng vào cuối năm 2025.

Bà Phan Mỹ Hạnh, Giám đốc trung tâm Sản phẩm cho vay thế chấp và Liên kết đối tác (Khối KHCN) VPBank phát biểu tại sự kiện.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức về thanh khoản và niềm tin, sự kết hợp giữa VPBank và Citics mang ý nghĩa quan trọng. Thông qua việc chuẩn hóa và số hóa quy trình, hai bên không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ cho khách hàng mà còn góp phần định hình chuẩn mực mới cho thị trường tài chính - bất động sản. Minh bạch dữ liệu và ứng dụng công nghệ được coi là yếu tố then chốt để khơi thông dòng vốn, giảm thiểu rủi ro và thúc đẩy phục hồi bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Long, CEO Citics Group nhấn mạnh: "Sự kết hợp giữa nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện của Citics và năng lực tài chính của VPBank không chỉ tạo ra những con số giải ngân ấn tượng, mà còn mở ra một cách tiếp cận mới hơn hiệu quả hơn, qua đó xây dựng chuỗi giải pháp liền mạch cho thị trường tài chính và bất động sản".

Ông Trần Minh Long, CEO Citics Group phát biểu tại sự kiện

Đại diện VPBank, bà Phan Mỹ Hạnh, Giám đốc trung tâm Sản phẩm cho vay thế chấp và Liên kết đối tác (Khối KHCN) cho biết: "Là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt là mảng cho vay Bất động sản, VPBank luôn tiên phong trong chuyển đổi số, hiện đại hóa quy trình sản phẩm nhằm mang lại giá trị khác biệt cho khách hàng. Hợp tác giữa VPBank và Citics là một bước tiến mới kết hợp thế mạnh dịch vụ tài chính - ngân hàng với công nghệ bất động sản hiện đại, góp phần thúc đẩy hiện đại hóa quy trình vay mua nhà, hỗ trợ kịp thời cho các khách hàng chốt được căn nhà mơ ước đơn giản và tiện lợi nhất".

Citics hiện đã số hóa và định danh hơn 33 triệu bất động sản, đồng thời định giá sơ bộ cho hơn 18 triệu bất động sản trên toàn quốc. Đây không chỉ là kho dữ liệu bất động sản lớn nhất Việt Nam mà còn là nền tảng quan trọng để các ngân hàng, công ty định giá và tổ chức tài chính nâng cao hiệu quả trong thẩm định tài sản, quản trị rủi ro và phát triển dịch vụ hiện đại. Khi tích hợp vào hệ thống VPBank, nguồn dữ liệu này giúp tối ưu hóa quy trình vay mua nhà, rút ngắn thời gian phê duyệt và mang lại sự an tâm cho khách hàng.

Về Citics

Citics là nền tảng công nghệ bất động sản toàn diện và tiên phong tại Việt Nam, được xây dựng trên dữ liệu lớn, AI và các giải pháp kỹ thuật số hiện đại. Bằng cách tích hợp các dịch vụ định giá, vay thế chấp, mua, bán và đầu tư bất động sản vào một nền tảng duy nhất, Citics mang đến giải pháp liền mạch cho toàn bộ hành trình bất động sản.

Đến nay, Citics đã mở rộng hoạt động tại hơn 30 tỉnh thành, số hóa hơn 33 triệu bất động sản trên toàn quốc và hợp tác cùng hơn 80% ngân hàng hàng đầu Việt Nam. Với nền tảng vững chắc này, Citics khẳng định vị thế tiên phong trong việc kiến tạo sự minh bạch và thúc đẩy sự đổi mới hệ sinh thái bất động sản - tài chính tại Việt Nam.

Về VPBank

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam. Sau 32 năm phát triển, VPBank hiện nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ cao nhất, phục vụ hơn 20 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Trong nhiều năm liên tiếp, VPBank được vinh danh trong Top 100 Thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới (Brand Finance), đồng thời khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam với hệ sinh thái tài chính - ngân hàng toàn diện, bao phủ các lĩnh vực tín dụng, thanh toán, bảo hiểm, đầu tư và ngân hàng số.