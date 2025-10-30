Clinicos đại diện báo cáo sự phát triển ngành mỹ phẩm Việt

Gần 300 cán bộ Hội Phụ nữ CAND tham gia chương trình tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp trong lực lượng CAND diễn ra tại hội trường Công an tỉnh Lâm Đồng.

Lan toả hành trình phát triển của ngành mỹ phẩm nước nhà

Trải qua giai đoạn mỹ phẩm nội địa gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều định kiến về chất lượng và lép vế hơn so với mỹ phẩm ngoại nhập, mỹ phẩm Việt Nam đã thật sự bước sang trang mới nhiều hứa hẹn phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Là một thương hiệu mỹ phẩm Việt, CLINICOS thấu hiểu trách nhiệm lan toả, cập nhật những điểm sáng trong hành trình phát triển của ngành mỹ phẩm nước nhà. Vì vậy, thông qua phần trình bày của báo cáo viên tại hội nghị, CLINICOS đại diện các thương hiệu mỹ phẩm Việt trình bày với các nữ lãnh đạo, các cấp quản lý về dự báo tăng trưởng, tiềm năng phát triển của ngành.

Trong đó, CLINICOS chỉ ra những động lực giúp mỹ phẩm Việt Nam tạo nên dấu ấn khác biệt gồm có lợi thế tài nguyên bản địa giàu nguồn dược liệu; chương trình đào tạo liên quan đến hoá mỹ phẩm, dược học, sinh học ứng dụng phổ biến tại các trường đại học lớn; nguồn nhân lực trẻ có khả năng nhanh chóng tiếp cận công nghệ, thích nghi và sáng tạo; doanh nghiệp nội địa có sự thấu hiểu nhất định về người tiêu dùng Việt…

Chị Vũ Hồng Phương, Chuyên gia phát triển thương hiệu mỹ phẩm, báo cáo viên đại diện CLINICOS trình bày bức tranh tổng quan về sự phát triển của ngành mỹ phẩm Việt Nam

Bên cạnh đó, các yếu tố vĩ mô thúc đẩy sự phát triển của ngành mỹ phẩm tại Việt Nam phải kể đến chính sách nhà nước tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đăng ký, công bố sản phẩm, kiểm nghiệm và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt, vào tháng 5/2025, chiến dịch truy quét mỹ phẩm giả của cơ quan chức năng giúp kiểm soát thị trường, đẩy lùi tình trạng sản xuất, tiêu thụ hàng giả. Động thái này đã tạo cú huých định hình ngành mỹ phẩm Việt theo hướng minh bạch, nâng cao chất lượng sản phẩm, đề cao sức khoẻ của người tiêu dùng.

Đại diện CLINICOS chia sẻ thương hiệu hy vọng các cấp lãnh đạo sẽ nhìn nhận sâu sắc về tiềm năng và dư địa phát triển của ngành mỹ phẩm Việt Nam. Từ đó, các thương hiệu Việt sẽ nhận được sự quan tâm sâu sát hơn, sự đồng hành và hỗ trợ từ cơ quan quản lý và chính sách nhà nước để nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định uy tín trong lòng người tiêu dùng và vững vàng tiến bước ra thế giới.

Hướng dẫn cán bộ công an nữ chăm sóc sắc đẹp

Trong khuôn khổ hội nghị, CLINICOS còn chia sẻ với các đại biểu công an nữ chuyên đề chăm sóc sắc đẹp - một nội dung thiết thực, gắn liền với nhu cầu của phái đẹp nói chung và nữ chiến sĩ Công an nhân dân nói riêng trong công tác phục vụ nhân dân và góp phần làm rạng rỡ thêm hình ảnh duyên dáng của phụ nữ Việt Nam.

Nhận lời mời của CLINICOS, chuyên gia tư vấn và phát triển thương hiệu mỹ phẩm Vũ Hồng Phương đã đồng hành cùng thương hiệu trong vai trò báo cáo viên tại hội nghị. Với kiến thức phong phú về làm đẹp và kinh nghiệm hơn 10 năm trong ngành mỹ phẩm, chị Hồng Phương đã hướng dẫn các cán bộ công an nữ chu trình chăm sóc da chuẩn khoa học và cách xây dựng phong thái tự tin, chuyên nghiệp cho phụ nữ thời kỳ hội nhập.

Mong muốn đồng hành cùng phụ nữ CAND trong hành trình giữ gìn sắc đẹp, CLINICOS đã trao tặng 300 phần quà chăm sóc da. Những món quà mỹ phẩm thiết thực sẽ chăm sóc da của các nữ cán bộ khoẻ mạnh, góp phần tạo nên vẻ đẹp tự tin và rạng rỡ cho phụ nữ CAND.

Hội nghị tập huấn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp trong CAND không chỉ là dịp CLINICOS giúp nâng cao kiến thức chăm sóc da bổ ích cho cán bộ công an nữ mà còn là cơ hội đặc biệt để mang tiếng nói chung của các thương hiệu mỹ phẩm Việt đến gần hơn các cấp quản lý, từ đó tạo động lực bứt phá mạnh mẽ cho ngành mỹ phẩm nước nhà.

