Clip 10 giây nổi da gà: Rắn vắt vẻo trên võng của con nhỏ, phản xạ của người mẹ gây sốc

05-01-2026 - 23:42 PM | Sống

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc sinh tử của một người mẹ và con nhỏ đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Theo hình ảnh trong clip, khi phát hiện một con rắn đang vắt vẻo ngay trên chiếc võng nơi con mình nằm, người mẹ đã gần như không chần chừ, lập tức lao tới và hất mạnh con rắn ra xa rồi ôm chặt con vào lòng. Ngay sau đó, một số người đàn ông đã nhanh chóng có mặt, phối hợp khống chế và bắt con rắn để tránh nguy hiểm tiếp diễn.

Clip được chia sẻ trên mạng xã hội

Khoảnh khắc sinh tử: Mẹ lao vào cứu con khỏi rắn độc trên võng - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng đây là loài rắn lục đuôi đỏ

Từ hình ảnh được ghi lại, nhiều cư dân mạng cho rằng đây có khả năng là rắn lục đuôi đỏ, một loài rắn độc thường gặp ở khu vực nông thôn, vườn rẫy hoặc gần nhà dân. Chỉ cần một vết cắn cũng có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Đoạn clip chỉ vài chục giây nhưng đủ khiến người xem “đứng tim”. Hàng nghìn bình luận đã được để lại dưới video, bày tỏ sự thán phục xen lẫn lo lắng.

“Xem mà nổi da gà. Không dám tưởng tượng nếu chậm một giây thì chuyện gì sẽ xảy ra”

“Bản năng làm mẹ đúng là thứ mạnh nhất trên đời”

Một số người nhấn mạnh việc cần kiểm tra không gian sinh hoạt thường xuyên, đặc biệt ở những khu vực dễ xuất hiện rắn, côn trùng độc, nhất là khi trong nhà có trẻ nhỏ.

Theo Nam An

