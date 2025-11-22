Không cần chờ đến đêm Noel, chỉ cần bước vào khu phố Hàng Mã những ngày này là thấy mùa Giáng sinh đã đến thật gần. Con phố nhỏ vốn nổi tiếng với không khí lễ hội suốt bốn mùa giờ được phủ kín trong sắc đỏ - trắng - xanh đặc trưng của Noel, rực rỡ và lung linh đến mức khiến người ta chỉ muốn giơ máy lên quay ngay một đoạn clip để lưu lại.

Clip: Giáng sinh Hàng Mã năm nay đỉnh thế!

Từ đầu phố, tiếng nhạc Giáng sinh rộn ràng vang lên, hoà vào đó là không khí náo nhiệt… tạo nên cảm giác rất đặc trưng mà chỉ Hàng Mã mới có. Dưới ánh đèn lấp lánh hắt từ các dãy nhà 2 bên đường, những món đồ trang trí lại càng thêm long lanh: quả châu đỏ bóng, dây kim tuyến lấp lánh, những chú tuần lộc phủ nhũ, mũ Noel đủ size, dây đèn LED chạy theo hình cây thông… tất cả hòa vào nhau thành biển màu sắc lung linh.

Những cửa hàng kéo dài nối tiếp nhau, rực sáng bằng hàng chục chuỗi đèn, khiến cả con phố như khoác lên "chiếc áo Noel" lộng lẫy

Buổi tối mùa Giáng sinh là lúc Hàng Mã đẹp nhất. Đẹp đến mức người đi đường chỉ cần lướt qua vài giây cũng phải thốt lên "đỉnh thật!". Ánh sáng từ các cửa hàng hắt ra rực rỡ đến mức không cần chỉnh màu, giơ máy lên quay là đã có clip lung linh đúng chất Giáng sinh. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng Hàng Mã năm nay "đẹp tới mức phải ồ lên", bởi mức độ đầu tư trang trí của các shop gần như đều tăng lên, khắp nơi phủ kín cả mặt tiền bằng mô hình người tuyết, vòng nguyệt quế, đèn LED chạy nhấp nháy theo nhạc...

Một góc Hàng Mã buổi tối trở thành điểm check-in hot, thu hút rất nhiều bạn trẻ đứng xếp hàng để chụp ảnh

Nhưng không chỉ có ánh sáng khiến Hàng Mã trở nên đáng nhớ. Điều đặc biệt là tinh thần lễ hội len lỏi vào từng khoảnh khắc: các chủ shop chào mời khách mua hàng, tiếng trẻ con ríu rít khi nhìn thấy mô hình tuần lộc khổng lồ, hay những cặp đôi khoác tay nhau đứng lựa đồ trang trí... Cả con phố tấp nập, nơi người ta tạm quên mệt mỏi và cho phép bản thân tận hưởng trọn vẹn không khí cuối năm.

Các món đồ trang trí cũng phong phú hơn hẳn. Không còn chỉ là dây kim tuyến và bóng đèn cơ bản, nhiều shop bày bán decor theo phong cách Bắc Âu, tông gỗ - trắng tối giản, hay các mô hình nhỏ như ngôi nhà tuyết, xe kéo tuần lộc mini, người tuyết vải lông mềm… Rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến đây sắm trọn gói combo trang trí Giáng sinh chỉ trong một buổi, vừa tiện vừa rẻ hơn nhiều so với mua online.

Rất nhiều món đồ trang trí Giáng sinh theo các tone từ tối giản đến rực rỡ

Không khí đông vui kéo theo hàng trăm người đổ về mỗi tối, từ du khách nước ngoài cho đến các nhóm bạn trẻ, gia đình nhỏ đưa con đi chơi.

Những đoạn clip quay tại Hàng Mã được chia sẻ trên mạng xã hội vài ngày qua đều nhận về lượng tương tác rất cao. Dân mạng bình luận: "Nhìn thôi là muốn đi ngay", "Năm nay Hàng Mã chịu khó đầu tư thật!", "Clip lung linh quá, như phim".

Không khí rộn ràng tràn ngập khắp nơi...

Không cần cầu kỳ, không cần đi xa, chỉ cần một buổi tối dạo Hàng Mã là đủ để cảm nhận tinh thần Giáng sinh đang đến thật gần. Dưới ánh đèn lung linh cùng dòng người tấp nập, ai cũng thấy mình trẻ lại đôi chút, háo hức như thời còn bé chờ mở quà.