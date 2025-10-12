Clip hot: Em gái Trấn Thành được cầu hôn trước mặt hàng trăm người

Khoảnh khắc Thuận Nguyễn bất ngờ trao nhẫn cho Uyển Ân giữa cinetour Chị Ngã Em Nâng đang khiến mạng xã hội bùng nổ vì quá đáng yêu. Trong đoạn clip đang viral, nam diễn viên khiến hàng trăm khán giả Đồng Tháp hú hét khi bất ngờ rút ra một cặp nhẫn cưới trên sân khấu, rồi dịu dàng nói với Uyển Ân: “Để anh đeo vào tay em nha.” Phản ứng của Uyển Ân cũng vô cùng đáng yêu, cô thốt lên: “Trời ơi, một chỉ vàng!” và quay mặt đi đầy bối rối.

Dưới sân khấu, tiếng hò reo, cổ vũ, gọi tên hai diễn viên y hệt bầu không khí của một buổi cầu hôn thật. Cặp đôi sau đó đeo nhẫn cho nhau, thậm chí Thuận Nguyễn còn đội lúp cô dâu và trao bó hoa cưới cho Uyển Ân trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Còn Uyển Ân thì vẫn không giấu được sự ngại ngùng vì bỗng dưng đi cinetour về lại có chồng.

Thuận Nguyễn cầu hôn Uyển Ân y như thật trước mặt khán giả

Buổi cầu hôn càng trở nên "real" hơn khi ở dưới hàng ghế khán giả, nhiều người hỏi Thuận Nguyễn “đã xin phép anh Trấn Thành chưa”. Với câu hỏi đầy bất ngờ này, Thuận Nguyễn hài hước đáp: “Sẽ xin phép sau ạ.”

Tuy nhiên, màn cầu hôn này chỉ là một tiết mục vui mà hai diễn viên chuẩn bị riêng để tri ân khán giả miền Tây. Thuận Nguyễn chia sẻ: “Trong phim, Út Lực và Hải Âu chưa có cảnh tỏ tình hay đám cưới, nên tụi tôi muốn viết lại cái kết trọn vẹn cho họ, như món quà nhỏ gửi đến khán giả.” Dù chỉ là màn viết tiếp đoạn kết cho phim, nhưng phản ứng quá tự nhiên, ánh mắt đầy tình cảm của cả hai khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ rằng đây không chỉ là diễn xuất. Bình luận bên dưới video, netizen đồng loạt để lại loạt bình luận đẩy thuyền tích cực, mong có phim giả tình thật. Điều này càng chứng minh cho sức hút của cặp đôi Út Lực - Hải Âu từ phim đến đời.

Chị Ngã Em Nâng là phim gia đình xoay quanh mâu thuẫn và tình cảm chị em giữa Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn), khi tình yêu thương bị biểu hiện theo những cách khác nhau dẫn đến xung đột lớn. Uyển Ân vào vai Hải Âu, một nhân vật xuất hiện như nhân tố thay đổi cuộc đời Lực: cô là người ngoài mang đến niềm an ủi, nhưng đồng thời cũng kéo theo những bí mật và hệ lụy khiến Lực phải đối diện đúng với quá khứ và quyết định của mình. Trong phim, Thuận Nguyễn là chàng em út dễ tổn thương, còn Uyển Ân là điểm sáng vừa quyến rũ vừa phức tạp, hai người có nhiều cảnh tình cảm, tạo chemistry mạnh và khiến khán giả vừa xao xuyến vừa day dứt.