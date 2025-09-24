Clip kinh hoàng: Hố tử thần sâu 50m "nuốt trọn" đường trước 1 bệnh viện lớn, Bangkok phong tỏa khẩn khu vực

Sáng 24/9, một vụ sụt lún nghiêm trọng đã xảy ra trên đường Samsen, trước cổng Bệnh viện Vachira (quận Dusit, Bangkok, Thái Lan), khiến mặt đường xuất hiện hố sâu khổng lồ với kích thước khoảng 30×30 mét và độ sâu hơn 50 mét. Hiện tượng sụt lún tiếp tục lan rộng đến khu vực phía trước trụ sở cảnh sát Samsen.

Theo ghi nhận lúc 7h08, Trung tâm Vachira và ứng dụng Line đã tiếp nhận thông tin sự cố, sau đó phối hợp khẩn cấp với lực lượng cứu hộ và cứu hỏa Samsen có mặt tại hiện trường. Các đơn vị chức năng lập tức phong tỏa khu vực, di dời bệnh nhân trong bệnh viện cùng người dân sinh sống lân cận để đảm bảo an toàn. Rất may, chưa ghi nhận thương vong.

Nguồn: Khaosod

Hiện trường vụ việc

Đến 8h sáng cùng ngày, Văn phòng quận Dusit phát thông báo trên trang chính thức, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ sụt lún là do đường ống nước vỡ, khiến nền đường yếu và dẫn đến hiện tượng sụt lún nghiêm trọng. Sự cố cũng ảnh hưởng đến hệ thống hạ tầng công cộng, gây mất điện và mất nước cục bộ tại một số khu vực xung quanh.

Chính quyền địa phương cho biết đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan liên quan để khắc phục. Toàn bộ tuyến đường từ ngã tư Vachira đến ngã tư Sanghi đã bị phong tỏa, giao thông được điều tiết chuyển hướng sang các tuyến đường khác. Nhà chức trách khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực trên để tránh nguy hiểm.

Công tác khắc phục và cập nhật tình hình sẽ tiếp tục được thông tin trong thời gian tới.

