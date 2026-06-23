Clip Mỹ Tâm bấn loạn vì Messi lập kỷ lục ở World Cup, người buồn nhất lúc này là Mai Tài Phến

Nếu có cuộc bình chọn "fan girl thành công nhất Vbiz" thời điểm này, Mỹ Tâm chắc chắn là ứng cử viên sáng giá. Không chỉ được tận mắt chứng kiến thần tượng Lionel Messi thi đấu ngoài đời, nữ ca sĩ còn có mặt đúng thời khắc siêu sao người Argentina tạo nên một cột mốc lịch sử tại World Cup 2026.

Theo đó, Mỹ Tâm đã có mặt trên khán đài để theo dõi trận đấu giữa đội tuyển Argentina và Áo. Trong những phút cuối cùng của trận đấu, khi Messi ghi bàn ở thời gian bù giờ để trở thành chân sút vĩ đại nhất World Cup, nữ ca sĩ lập tức có phản ứng khiến dân mạng thích thú.

Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Mỹ Tâm liên tục ôm đầu, la hét, nhảy cẫng lên vì phấn khích. Nữ ca sĩ dường như không thể tin rằng mình đang trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của thần tượng bằng xương bằng thịt. Biểu cảm vừa ngỡ ngàng vừa hạnh phúc của "Họa mi tóc nâu" nhanh chóng viral, khiến nhiều người bật cười vì quá đỗi chân thật.

Mỹ Tâm bấn loạn khi chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Messi tại World Cup

Từ một ngôi sao hàng đầu Vpop với hàng loạt bản hit đình đám, Mỹ Tâm trong khoảnh khắc ấy chẳng khác nào một fan girl chính hiệu khi được đu idol thành công. Khoảnh khắc bấn loạn của Mỹ Tâm sau đó được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng. Bên cạnh những bình luận thích thú trước sự đáng yêu của nữ ca sĩ, một nhân vật khác bất ngờ bị réo tên liên tục là Mai Tài Phến.

Lý do rất đơn giản, nếu Mỹ Tâm nổi tiếng là fan của Messi thì Mai Tài Phến lại là hội người hâm mộ của Cristiano Ronaldo. Nam đạo diễn từng sử dụng hình ảnh CR7 làm ảnh bìa trên trang cá nhân, cho thấy độ trung thành với thần tượng không hề thua kém Mỹ Tâm.

Thế nên khi chứng kiến Mỹ Tâm ăn mừng cuồng nhiệt vì Messi, dân mạng lập tức mở chế độ "cà khịa" dành cho Mai Tài Phến. Nhiều người đùa rằng người buồn nhất lúc này có lẽ không phải fan tuyển Áo mà chính là nam diễn viên, bởi thần tượng của Mỹ Tâm và thần tượng của anh vốn là hai cái tên gắn liền với cuộc cạnh tranh vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại.

Nếu Mỹ Tâm yêu thích Messi thì Mai Tài Phến là fan chính hiệu của Ronaldo

Với những ai theo dõi Mỹ Tâm trong nhiều năm qua, mối quan hệ đặc biệt giữa nữ ca sĩ và nam diễn viên vốn không còn là điều quá xa lạ. Từ hàng loạt "hint" xuất hiện xuyên suốt nhiều năm, cho đến những màn đồng hành công khai trong giai đoạn quảng bá phim Tài , cả hai nhiều lần khiến công chúng tin rằng họ có một vị trí rất đặc biệt trong cuộc sống của nhau. Chính vì thế, khi phát hiện Mỹ Tâm và Mai Tài Phến còn sở hữu hai "hệ thần tượng" hoàn toàn đối lập, cư dân mạng càng được dịp thích thú.

Trong khi Mỹ Tâm đang ngập tràn cảm xúc sau chuỗi trận thăng hoa của Messi tại World Cup 2026, liên tục cập nhật những khoảnh khắc ăn mừng và vỡ òa trên khán đài, thì phía Mai Tài Phến vẫn khá im ắng. Điều này càng khiến dân mạng đùa vui rằng có lẽ nam diễn viên đang chờ thời cơ thích hợp để "phản công", hoặc đơn giản là thần tượng của anh vẫn chưa có bàn thắng nào để ăn mừng rầm rộ như đối thủ bên kia chiến tuyến. Ngoài ra, cư dân mạng hài hước đoán rằng nếu Mai Tài Phến có vui mừng vì Ronaldo thì có thể cũng phải e dè trong khâu ăn mừng vì kế bên là Mỹ Tâm.

Fan của Messi và fan của Ronaldo chung một khung hình

Ảnh: FBNV