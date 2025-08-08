Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Clip tài xế công nghệ rút chìa khoá xe của cô gái rồi lên ô tô bỏ đi: Nguyên nhân gây bức xúc

08-08-2025 - 20:54 PM | Xã hội

Chứng kiến vụ việc, người dân đã quay lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội.

Vừa xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip dài 23 giây ghi lại sự việc xảy ra trên đường Công Trường Quốc Tế (ngay vòng xoay hồ Con Rùa) thuộc phường Xuân Hòa (TP.HCM) nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi. Theo nội dung clip, thời điểm này, một tài xế xe công nghệ xảy ra tranh cãi với hai cô gái đi xe máy. Đỉnh điểm, nam tài xế rút chìa khoá xe máy rồi bỏ lên ô tô rời đi, mặc hai cô gái đứng giữa đường.

Được biết, cô gái điều khiển xe máy trong clip là C. (30 tuổi). Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, chị C. chia sẻ mình đã trình báo sự việc đến Công an phường Xuân Hòa. Chị C. cho biết vào khoảng 11h30' trưa ngày hôm nay (8/8), khi lái xe đến vòng xoay hồ Con Rùa, chị đánh lái qua trái thì xảy ra va quẹt với ô tô công nghệ.

Sau va chạm, tài xế xuống xe và xảy ra tranh cãi với chị C. Vì không muốn đôi co, chị C. chuẩn bị rời đi thì nam tài xế thò tay rút chìa khoá, lên ô tô bỏ đi. Sau sự việc, chị C. không thể nổ máy di chuyển nên đã phải thuê thợ đến làm chìa khoá khác. 

Lực lượng Đội cảnh sát giao thông tuần tra dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đã tiếp nhận thông tin trên và phối hợp Công an phường Xuân Hòa xác minh, xử lý.

Theo Hương Trà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
100 cảnh sát ập đột kích căn nhà của Trần Anh Minh, tạm giữ 51 người

100 cảnh sát ập đột kích căn nhà của Trần Anh Minh, tạm giữ 51 người Nổi bật

Quy định mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Quy định mới nhất về thủ tục khám chữa bệnh BHYT Nổi bật

Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Trâm

Khám xét nơi ở, bắt tạm giam Nguyễn Thị Bích Trâm

20:38 , 08/08/2025
Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Trần Thị Thanh Tuyền

Bắt khẩn cấp, khám xét nơi ở của Trần Thị Thanh Tuyền

19:24 , 08/08/2025
Kết quả xổ số hôm nay, 8-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

Kết quả xổ số hôm nay, 8-8: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh, Ninh Thuận, Hải Phòng...

17:15 , 08/08/2025
Tài xế công nghệ lao xe vào chốt CSGT thoát khỏi kẻ 'ngáo đá'

Tài xế công nghệ lao xe vào chốt CSGT thoát khỏi kẻ 'ngáo đá'

16:56 , 08/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên