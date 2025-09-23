Cloudflare: trên không gian mạng, cứ 3 người online thì có một tài khoản là bot

Cloudflare vừa công bố số liệu gây “sốc”, cho thấy gần một phần ba lưu lượng truy cập internet hiện nay đến từ bot. Đằng sau con số tưởng chừng kỹ thuật này là một thực tế đáng lo ngại: môi trường số ngày ngập tràn nội dung tự động, từng bước hiện thực hóa giả thuyết về “internet chết”, nơi con người bị bao vây bởi bot trên nền tảng số.

“Thuyết internet chết” cho rằng phần lớn nội dung trực tuyến ngày nay được tạo ra và duy trì bởi bot - những hệ thống tự động. Theo các quan điểm mang màu sắc “thuyết âm mưu”, ý tưởng này xuất hiện trên các diễn đàn vào khoảng năm 2021 như một nỗ lực thao túng hành vi con người. Ở góc nhìn ít bi quan hơn, nó phản ánh động lực tài chính của internet, nơi mọi loại tương tác - dù giá trị thấp - vẫn có thể tạo ra doanh thu.

Biểu đồ phân bố lưu lượng yêu cầu HTTP giữa bot (tự động) và con người - Nguồn: Cloudflare.

CEO OpenAI Sam Altman, người đang góp phần thúc đẩy sự lan rộng của AI, cũng phải thừa nhận Twitter và Reddit ngày nay “giả tạo” hơn hẳn 1-2 năm về trước. Ông cho rằng nhiều người đang vô thức bắt chước văn phong của chatbot, nhưng cũng không phủ nhận số lượng tài khoản vận hành bằng AI ngày càng nhiều.

Điều đáng nói, hiện tượng này không mới. Từ trước ChatGPT, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra hơn 50% lưu lượng web đến từ bot, tạo ra nguy cơ “Hoán đảo” - khi hệ thống an ninh mạng không còn phân biệt được người và máy. Nay, với sự xuất hiện của những tác nhân AI có khả năng điều hướng web và hành xử như người thật, hai từ “chân thực” trên nền tảng internet dần mờ nhạt.

Altman từng cảnh báo AI đã qua mặt hầu hết các dịch vụ xác thực danh tính, mở đường cho các hình thức lừa đảo bùng nổ. Tuy nhiên, điều khiến dư luận đặt dấu hỏi là: dù nhận ra rủi ro, ông không có dấu hiệu muốn giảm tốc phát triển AI.

Altman còn một công ty khác để chào mời giải pháp, là hệ thống xác minh danh tính bằng sinh trắc học “World”, dự án crypto gây tranh cãi yêu cầu người dùng quét võng mạc để chứng minh mình là con người. Ông thậm chí đã gợi ý hợp tác với Reddit nhằm xác thực tài khoản. Chẳng khác nào Sam Altman vừa gây ra vấn đề và cùng lúc bán giải pháp.

Câu hỏi đặt ra: liệu những lo ngại của Altman chỉ đơn thuần xuất phát từ nhận thức về sự suy tàn của môi trường số, hay cũng là bàn đạp để ông thúc đẩy “Trật tự Internet Mới”, nơi công nghệ của chính ông trở thành cánh cửa duy nhất để xác minh con người trên thế giới mạng?



