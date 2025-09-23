Người dân tại thành phố này bị giới hạn thời gian sử dụng điện thoại thông minh chỉ 2 giờ/ngày

Tại thành phố Toyoake, tỉnh Aichi, Nhật Bản, một nghị định gây tranh cãi vừa được đưa ra: khuyến nghị người dân chỉ nên sử dụng điện thoại thông minh tối đa 2 giờ mỗi ngày cho mục đích giải trí.

Động thái xuất phát từ nỗi lo ngại ngày càng lớn về tình trạng nghiện điện thoại, đặc biệt trong giới trẻ, mà chính quyền địa phương cho rằng đang góp phần làm gia tăng hiện tượng học sinh bỏ học và rối loạn nhịp sinh hoạt. Theo Nikkei Asia, nghị định không đi kèm bất kỳ hình phạt nào, mà được xây dựng như một lời khuyên nhằm thúc đẩy mỗi gia đình và cá nhân tự điều chỉnh thói quen sử dụng thiết bị điện tử.

Hội đồng thành phố ghi nhận 12/19 thành viên bỏ phiếu thuận﻿, đề cập rõ các mốc thời gian khuyến nghị. Học sinh tiểu học nên ngừng sử dụng smartphone sau 9 giờ tối, trong khi học sinh trung học và người lớn được khuyến khích dừng vào lúc 10 giờ. Chính quyền cho rằng việc sử dụng điện thoại quá mức không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ và sức khỏe tâm thần, mà còn làm giảm sự tập trung trong học tập, thậm chí tác động tiêu cực tới đời sống gia đình khi các thành viên ngày càng ít giao tiếp trực tiếp với nhau.

Khảo sát toàn quốc cho thấy trẻ em Nhật hiện dành trung bình hơn 5 giờ mỗi ngày trực tuyến trong ngày thường, và tỷ lệ sở hữu điện thoại ở độ tuổi nhỏ không ngừng tăng, càng làm gia tăng mối lo ngại.

Tuy nhiên, ngay khi sắc lệnh được công bố, chính quyền Toyoake đã nhận về hàng loạt ý kiến phản đối. Khoảng 80% phản hồi từ người dân đều bày tỏ sự bất đồng, cho rằng nghị định quá phi thực tế và có dấu hiệu can thiệp vào quyền tự do cá nhân.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng hai giờ là thời lượng quá ít trong bối cảnh smartphone ngày nay không chỉ dùng để giải trí, mà còn là công cụ thiết yếu cho học tập, công việc và kết nối xã hội. Một số người còn mỉa mai rằng với giới hạn này, họ thậm chí khó lòng xem trọn vẹn một bộ phim dài.

Nagayuki Saito, giáo sư tại Đại học Sendai của Nhật Bản, người đã nghiên cứu về môi trường trực tuyến của trẻ em, cho biết: "Các nhà hoạch định chính sách nên khuyến khích người dân sử dụng điện thoại thông minh một cách hợp lý. Việc chỉ hạn chế thời gian sử dụng điện thoại thông minh có thể không giải quyết được vấn đề".﻿

Dù vậy, Thị trưởng Masafumi Koki khẳng định mục tiêu của nghị định không phải để kiểm soát hay trừng phạt, mà là tạo cơ hội để cộng đồng suy ngẫm nghiêm túc về cách điện thoại đang chi phối đời sống hàng ngày.

Thị trưởng Masafumi Kouki phát biểu với các phóng viên sau khi ban hành luật: "Chúng tôi hy vọng người dân sẽ tự kiểm điểm việc sử dụng điện thoại thông minh và thời gian ngủ đi kèm".﻿

Nhiều chuyên gia nhận định, dù không có chế tài, việc Toyoake trở thành địa phương đầu tiên ở Nhật Bản khuyến nghị giới hạn cụ thể như vậy cho toàn bộ cư dân là một tín hiệu cho thấy các chính quyền địa phương đang bắt đầu coi “sức khỏe số” là một vấn đề công cộng, chứ không chỉ dừng lại ở phạm vi gia đình. Nếu áp dụng thành công, nghị định được kỳ vọng sẽ giúp trẻ em cải thiện giấc ngủ, giảm tình trạng căng thẳng, tăng khả năng tập trung trên lớp và cải thiện sự gắn kết trong gia đình; đồng thời trở thành mô hình tham khảo cho các thành phố khác của Nhật Bản.

Theo: Nikkei Asia﻿