CMC Cyber Security mang "lá chắn số Make in Vietnam" tới triển lãm Công ước Hà Nội

Tại khu vực triển lãm bên lề Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng sáng 25/10, gian trưng bày của CMC Cyber Security thu hút sự chú ý với sản phẩm CMC AntiVirus, giải pháp phòng chống mã độc do chính kỹ sư Việt Nam phát triển, hướng tới người dùng cá nhân lẫn doanh nghiệp trong nước.

Sản phẩm nội địa trong cuộc chiến toàn cầu chống mã độc

Trong khi hội trường chính diễn ra lễ ký kết Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, bên ngoài sảnh triển lãm, các doanh nghiệp công nghệ Việt giới thiệu những công cụ, giải pháp an ninh mạng đang góp phần bảo vệ không gian số quốc gia. Gian trưng bày của CMC Cyber Security, thành viên tập đoàn CMC, được xem như điểm nhấn với sản phẩm CMC AntiVirus – phần mềm diệt virus "Make in Vietnam" hiếm hoi được phát triển hoàn chỉnh tại trong nước.

CMC AntiVirus được thiết kế để bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa phổ biến như ransomware, spyware, trojan hay tấn công mã hóa dữ liệu. Phần mềm sở hữu hơn 10 triệu mẫu nhận dạng mã độc, sử dụng công nghệ AI để phát hiện hành vi bất thường và cập nhật cơ sở dữ liệu theo thời gian thực.

Đáng chú ý, CMC AntiVirus từng được chứng nhận quốc tế VB100, một trong ba chuẩn uy tín toàn cầu về khả năng phát hiện và tiêu diệt virus, khẳng định năng lực kỹ thuật của đội ngũ phát triển trong nước.

Lợi thế bản địa và hướng đi riêng

Trao đổi tại triển lãm, đại diện CMC Cyber Security cho biết sản phẩm không tham gia các bảng xếp hạng AV-Test quốc tế mà hướng tới AV-Comparatives, tổ chức độc lập có trụ sở ở Áo, chuyên thử nghiệm phần mềm chống virus, bảo mật tiêu dùng và doanh nghiệp.

Khác với các phần mềm diệt virus ngoại như Kaspersky hay McAfee vốn được phát triển cho thị trường quốc tế, CMC AntiVirus được xây dựng để tùy chỉnh theo nhu cầu doanh nghiệp Việt, từ hệ thống quản trị tập trung, chính sách bảo mật nội bộ đến báo cáo và cảnh báo tự động. Đây được xem là điểm mạnh giúp CMC cạnh tranh ở phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ, nơi cần giải pháp linh hoạt, chi phí hợp lý và hỗ trợ tiếng Việt.

Đại diện hãng cũng chia sẻ, sản phẩm được sử dụng thử nghiệm tại một số cơ quan thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, qua đó thể hiện khả năng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của hạ tầng an ninh quốc gia.

"Lá chắn số" mang dấu ấn Việt Nam

Xuất hiện tại một sự kiện mang tầm Liên Hợp Quốc, CMC Cyber Security không chỉ quảng bá sản phẩm, mà còn gửi đi thông điệp về năng lực tự chủ công nghệ của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực an ninh mạng. CMC AntiVirus trở thành biểu tượng cho cách tiếp cận thực tiễn: tập trung vào nhu cầu nội địa, khả năng tích hợp và dịch vụ hậu mãi địa phương, những yếu tố đôi khi bị bỏ qua trong các giải pháp quốc tế.

Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số, sự hiện diện của CMC tại triển lãm bên lề Công ước Hà Nội không chỉ là hoạt động trưng bày công nghệ, mà còn thể hiện một cam kết chủ động, rằng Việt Nam không chỉ tham gia cuộc chơi an ninh mạng toàn cầu bằng chính sách và hiệp ước, mà còn bằng sản phẩm thực sự do người Việt tạo ra.