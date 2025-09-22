Có 1 tỷ đồng nên rót vào đâu: Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu cảnh báo “đừng chạy theo đám đông"

Trong "Talkshow Nâng hạng chứng khoán: Nấc thang mới, cơ hội lớn" do báo Người lao động tổ chức, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận được câu hỏi: nếu có 1 tỷ đồng trong tay ở thời điểm hiện tại, ông sẽ chọn vàng hay chứng khoán?

Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, khoản tiền 1 tỷ đồng không phải là con số quá lớn đối với thị trường đầu tư, nhưng lại mang ý nghĩa quan trọng với phần đông người dân. Ông chia sẻ: "Với số vốn khoảng 10 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể tham gia nhiều kênh cùng lúc như bất động sản, vàng hay chứng khoán. Tuy nhiên, 1 tỷ đồng vẫn là khoản đáng kể với đại bộ phận dân chúng, và do đó câu hỏi đầu tư vào đâu là rất thiết thực".

Chính vì vậy, việc phân bổ khoản tiền này cần được tính toán kỹ lưỡng, thay vì chỉ chạy theo xu hướng hay hành động cảm tính.

Theo ông Hiếu, hiện nay nhà đầu tư cá nhân có thể lựa chọn trong sáu kênh chính thống: chứng khoán, vàng, bất động sản, ngoại tệ, tiền gửi ngân hàng và tiền mã hóa. Mỗi kênh đều có đặc thù riêng, tiềm năng và rủi ro khác nhau, do đó cần cân nhắc trong từng hoàn cảnh cụ thể.

Ông nhấn mạnh: "Trước khi đầu tư, nhà đầu tư cần xác định ba mục tiêu cơ bản: thứ nhất là an toàn vốn – tức bảo toàn khoản gốc; thứ hai là khả năng sinh lời; và thứ ba là tính thanh khoản – khả năng chuyển đổi nhanh sang tiền mặt để đáp ứng nhu cầu khác".

Để lựa chọn hiệu quả, ông gợi ý có thể áp dụng phương pháp chấm điểm hoặc xây dựng ma trận so sánh từng kênh theo ba tiêu chí trên. "Việc đầu tư cần dựa trên tính toán khoa học, vừa định lượng vừa định tính, thay vì cảm tính hoặc theo trào lưu", ông phân tích.

Ở góc độ thị trường hiện tại, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nhận định chứng khoán đang có nhiều cơ hội tăng trưởng khi thanh khoản thị trường cải thiện, nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng và nhiều doanh nghiệp niêm yết công bố lợi nhuận khả quan.

Trong khi đó, giá vàng biến động mạnh. "Chỉ trong một tuần, giá vàng đã giảm từ 135 triệu xuống 132 triệu đồng/lượng. Thị trường vàng hiện đang trong giai đoạn khó đoán định, do chịu ảnh hưởng đồng thời từ lãi suất quốc tế, đồng USD và nhu cầu trú ẩn của nhà đầu tư toàn cầu", ông nói.

Ngoại tệ cũng ghi nhận xu hướng ổn định hơn khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất, từ đó giảm áp lực lên tỷ giá. Tiền gửi ngân hàng, sau một thời gian dài lãi suất thấp, đã có dấu hiệu tăng trở lại. Ông Hiếu cho biết: "Tín dụng tăng trưởng hơn 10% trong 8 tháng đầu năm, trong khi huy động vốn chỉ đạt hơn 7%. Điều này khiến một số ngân hàng phải nâng lãi suất để cân đối thanh khoản, tạo thêm lựa chọn an toàn cho nhà đầu tư ưa ổn định".

Đáng chú ý, tiền mã hóa – vốn được coi là kênh rủi ro cao – đang nhận được sự quan tâm lớn khi Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về phát triển tài sản số. "Sắp tới đây, đồng tiền kỹ thuật số sẽ trở thành một thị trường rất sôi động ở Việt Nam", ông Hiếu dự báo.

Một yếu tố quan trọng khác, theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, là lựa chọn đầu tư phải gắn với độ tuổi và hoàn cảnh cá nhân. "Nhà đầu tư trẻ có thể chấp nhận rủi ro cao hơn, bởi nếu thất bại thì vẫn còn nhiều cơ hội phục hồi. Ngược lại, với những người lớn tuổi, sự an toàn cần được đặt lên hàng đầu", ông lưu ý.

Ông cũng nhấn mạnh sự khác biệt trong mục tiêu tài chính. Với người muốn bảo toàn vốn để lo cho gia đình, tiền gửi ngân hàng hoặc vàng có thể phù hợp hơn. Ngược lại, những người chấp nhận rủi ro để tìm lợi nhuận cao có thể cân nhắc chứng khoán hoặc thậm chí tiền mã hóa.

Kết lại, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu khuyến nghị: "Đầu tư 1 tỷ đồng cần có sự tính toán chặt chẽ, và đặc biệt là không nên chạy theo tâm lý đám đông. Ngay cả chứng khoán cũng vậy, nếu chỉ nhìn vào việc người khác đổ tiền vào một mã cổ phiếu rồi làm theo mà không có sự phân tích, thì rủi ro sẽ rất lớn".

Theo ông, đầu tư là quá trình dài hạn, đòi hỏi sự kiên nhẫn, kỷ luật và kiến thức. Nhà đầu tư cá nhân càng có ít vốn càng cần thận trọng, bởi mỗi quyết định sai lầm đều để lại tác động đáng kể.



