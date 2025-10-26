Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?

26-10-2025 - 20:30 PM | Thị trường

Với khoảng 30 triệu đồng, mẫu xe máy điện nào là lựa chọn tối ưu nhất?

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 1.

Trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm và cân nhắc xe máy điện nhiều hơn, các nhà sản xuất đã tung ra nhiều mẫu xe với giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn. Trong số đó, 3 cái tên từ 3 thương hiệu lớn là VinFast Vento Neo, Dat Bike Quantum S3, và Yadea Velax những mẫu xe có giá chỉ khoảng 30 triệu đồng nhưng có trang bị tốt.

Dưới đây là các thông tin cơ bản về 3 mẫu xe này và gợi ý về nhóm người dùng phù hợp, nhằm giúp độc giả lựa chọn được mẫu xe phù hợp.

VinFast Vento Neo - 32 triệu đồng

VinFast Vento Neo là một trong những sản phẩm mới của hãng xe Việt, được xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu xe cao cấp Vento, nhưng có trang bị đủ dùng, đưa giá thành xe xuống mức rất dễ tiếp cận.

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 2.

VinFast Vento Neo sử dụng pin có dung lượng 3,5 kWh, đi tối đa 194 km mỗi lần sạc.

VinFast Vento Neo hướng tới người dùng đô thị với khả năng vận hành tốt và tính năng kết nối tiện nghi, phù hợp sử dụng hàng ngày.

Theo thông tin chính thức từ VinFast, Vento Neo sử dụng pin LFP có dung lượng 3,5 kWh, có quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho một lần sạc. Mẫu xe này sử dụng bộ sạc 1.000 W, có thể sạc từ 0-100% trong khoảng 4 tiếng.

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 3.

Dung tích cốp dưới yên đạt 27 lít.

VinFast Vento Neo trang bị động cơ Inhub tích hợp ở bánh sau, có công suất tối đa 3.200 W và có thể đạt tốc độ lớn nhất 78 km/h. Xe sử dụng màn hình điện tử HMI, có tính năng kết nối điện thoại và tùy chọn tích hợp eSIM giúp định vị xe, tìm xe từ xa hoặc điều khiển tính năng chống trộm từ ứng dụng trên điện thoại.

VinFast Vento Neo có chiều cao yên 780 mm - khá cao so với các mẫu xe phổ thông khác. Xe có cốp chính dưới yên dung tích 27 lít, đủ sử dụng thoải mái với nhu cầu di chuyển đô thị.

Hiện, VinFast niêm yết Vento Neo với giá 32 triệu đồng.

Hạng mục Thông số
Giá niêm yết 32.000.000 VNĐ (gồm VAT, 01 bộ sạc & pin)
Quãng đường tối đa 194 km
Thời gian sạc Khoảng 4 tiếng với sạc 1.000 W đi kèm
Tốc độ tối đa 78 km/h
Pin LFP 3,5 kWh
Phanh trước/sau Đĩa-tang trống
Tính năng thông minh Đồng hồ HMI, kết nối điện thoại; tùy chọn eSIM thêm chức năng định vị GPS, tìm xe từ xa, điều khiển chức năng chống trộm
Tính năng tiện nghi Cốp 27 lít, sàn để chân rộng, gầm cao 135 mm

VinFast Vento Neo phù hợp với nhóm khách phổ thông cần một xe máy điện đơn giản, đủ phục vụ di chuyển hàng ngày trong đô thị. Đi kèm mức giá dễ tiếp cận, định hướng này của VinFast Vento Neo tương thích với nhu cầu sử dụng của đa số người dùng.

Dat Bike Quantum S3 - 34,9 triệu đồng

Dat Bike Quantum S3 là mẫu cơ bản nhất và có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng Quantum S, được Dat Bike định vị ở phân khúc phổ thông. Dat Bike Quantum S3 có khả năng đi xa, tập trung vào trải nghiệm sử dụng tiện lợi và thông minh.

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 4.

Dat Bike Quantum S3 là phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất.

Theo giới thiệu, Dat Bike Quantum S3 dùng pin dung lượng khoảng 4,3 kWh, cho quãng đường tối đa mỗi lần sạc khoảng 200 km. Xe sử dụng động cơ có công suất tối đa 6.000 W, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h.

Một điểm đặc trưng của Dat Bike Quantum là mẫu xe này có cấu hình mô tơ đặt giữa, truyền động bằng xích. Do vậy, xe tạo tiếng ồn khi di chuyển, đồng thời đòi hỏi người dùng phải chăm sóc xích.

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 5.

Xe truyền động bằng xích.

Dat Bike Quantum S3 đi kèm bộ sạc 900 W, có thể sạc 0-100% trong vòng 5 tiếng; song, người tiêu dùng có thể mua thêm bộ sạc 1.800 W giúp cắt bỏ một nửa thời gian sạc. Một thông tin mà Dat Bike cũng nhấn mạnh là hãng sử dụng hệ thống pin Dat Battery Gen 5, có thể giữ 80% dung lượng sau 350.000 km di chuyển - tương đương 25 năm sử dụng liên tục.

Dat Bike Quantum nói chung và phiên bản Quantum S3 nói riêng vẫn giữ thiết kế trẻ trung, cá tính, phù hợp với người trẻ. Xe còn có nhiều công nghệ hỗ trợ thú vị như tính năng đi lùi, ga tự động (Cruise Control), hệ thống chống trộm bằng phanh động cơ thay vì khóa cổ, tính năng tìm xe, tắt mở tự động khi chủ xe tới gần.

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 6.

Dat Bike Quantum S3 có dung tích cốp lớn nhất phân khúc xe phổ thông.

Không những vậy, xe còn vượt trội so với toàn bộ mẫu xe khác trong phân khúc xe máy phổ thông ở việc có cốp đồ dưới yên 41 lít; ngoài ra, xe còn có 2 hộc đồ phụ phía trước với dung tích 1,5L mỗi bên.

Hạng mục Thông số
Giá niêm yết 34.900.000 (màu trắng và xám +1.000.000 VNĐ; gồm VAT, pin, sạc)
Quãng đường tối đa Khoảng 200 km
Thời gian sạc 5 giờ với sạc 900 W (bộ sạc kèm xe)
2,5 giờ với sạc 1.800 W (tùy chọn)
Tốc độ tối đa 90 km/h
Pin Dat Battery Gen 5, LFP 4,3 kWh
Tính năng thông minh Màn hình LCD hai chế độ hiển thị, cruise control, đi lùi, tìm xe qua app, chống trộm, tự động tắt/bật, phanh tái sinh
Tính năng tiện nghi Cốp 41 lít, hộc chứa đồ trước 1.5L x 2

Dat Bike Quantum S3 phù hợp với nhóm khách phổ thông ưa thích công nghệ hỗ trợ lái, có nhu cầu di chuyển xa hoặc đi nhiều trong ngày. Xe cũng phù hợp với người có nhu cầu mang nhiều đồ khi di chuyển.

Yadea Velax - 29,9 triệu đồng

Yadea Velax là một trong những mẫu xe máy điện từ Trung Quốc được quan tâm nhiều tại Việt Nam. Đây là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm mà Yadea phân phối ra thị trường. Yadea Velax được giới thiệu là mẫu xe đô thị thông minh khi có nhiều tính năng dựa trên kết nối giữa smartphone của chủ xe và xe.

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 7.

Yadea là một trong những nhà sản xuất xe máy điện lớn hàng đầu thế giới.

Theo thông số được công bố cho bản tiêu chuẩn (Velax H) tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này có quãng đường theo WMTC khoảng 80 km cho phiên bản pin LFP 72V30Ah (tương đương khoảng 2,16 kWh).

Xe sử dụng động cơ có công suất tối đa 3.200 W, có thể tốc độ tối đa 64 km/h.

Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?- Ảnh 8.

Yadea Velax phiên bản đặc biệt, hợp tác với ca sĩ Soobin.

Yadea Velax được quảng bá với một loạt tính năng kết nối khi sử dụng ứng dụng do hãng phát triển. Với ứng dụng này, xe có thể mở khóa qua kết nối Bluetooth, mở khóa từ xa qua app, nâng cấp phần mềm, định vị và theo dõi hành trình, hàng rào điện tử, cảnh báo di chuyển bất thường, nhắc sạc và giám sát pin thông minh.

Yadea Velax trang bị phanh đĩa trước/sau kèm tính năng phanh kết hợp CBS, hệ thống đèn LED toàn bộ, màn hình điện tử.

Hạng mục Thông số
Giá niêm yết 29.990.000 VNĐ (gồm VAT, sạc, và pin)
Quãng đường tối đa 80 km
Thời gian sạc Không công bố
Tốc độ tối đa 64 km/h
Pin Pin LFP 72V30Ah (tương đương khoảng 2,16 kWh)
Tính năng thông minh Mở khóa bằng Bluetooth, mở khóa qua ứng dụng, định vị và hành trình, hàng rào điện tử, cập nhật từ xa, cảnh báo di chuyển, mở yên một chạm
Trang bị khác
Phanh đĩa + CBS

Yadea Velax phù hợp với nhóm khách thích công nghệ kết nối, ưa chuộng thiết kế hầm hố và có nhu cầu di chuyển cơ bản.

Theo Phạm Nhật Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có một loại hoa vừa thu về hơn 45 triệu USD: Nước ta đứng thứ 2 thế giới, xuất khẩu hàng chục nghìn tấn mỗi năm

Việt Nam có một loại hoa vừa thu về hơn 45 triệu USD: Nước ta đứng thứ 2 thế giới, xuất khẩu hàng chục nghìn tấn mỗi năm Nổi bật

3 tháng đầy sóng gió ở Việt Nam, Honda kiến nghị

3 tháng đầy sóng gió ở Việt Nam, Honda kiến nghị Nổi bật

Lộ diện iPhone 17 Pro Max màu hồng đẹp sang xịn, nổi bật hơn cả "Cam Vũ Trụ"

Lộ diện iPhone 17 Pro Max màu hồng đẹp sang xịn, nổi bật hơn cả "Cam Vũ Trụ"

20:20 , 26/10/2025
Cục Trồng trọt lên tiếng việc 'tắc' gần 2.000 container sầu riêng

Cục Trồng trọt lên tiếng việc 'tắc' gần 2.000 container sầu riêng

19:26 , 26/10/2025
Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng

Cận cảnh Honda Super Cub phiên bản giới hạn 500 chiếc vừa trình làng

18:30 , 26/10/2025
Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

Tạm giữ giám đốc công ty nghi làm cà phê giả, thu giữ 5 tấn nguyên liệu

17:49 , 26/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên