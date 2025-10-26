Có 30 triệu mua xe máy điện, mẫu nào đi xa nhất, sạc nhanh nhất? Xe Việt Nam và Trung Quốc, mua xe nào?

Trong bối cảnh người tiêu dùng quan tâm và cân nhắc xe máy điện nhiều hơn, các nhà sản xuất đã tung ra nhiều mẫu xe với giá bán dễ tiếp cận nhưng vẫn được trang bị nhiều tính năng hấp dẫn. Trong số đó, 3 cái tên từ 3 thương hiệu lớn là VinFast Vento Neo, Dat Bike Quantum S3, và Yadea Velax những mẫu xe có giá chỉ khoảng 30 triệu đồng nhưng có trang bị tốt.

Dưới đây là các thông tin cơ bản về 3 mẫu xe này và gợi ý về nhóm người dùng phù hợp, nhằm giúp độc giả lựa chọn được mẫu xe phù hợp.

VinFast Vento Neo - 32 triệu đồng

VinFast Vento Neo là một trong những sản phẩm mới của hãng xe Việt, được xây dựng dựa trên nền tảng của mẫu xe cao cấp Vento, nhưng có trang bị đủ dùng, đưa giá thành xe xuống mức rất dễ tiếp cận.

VinFast Vento Neo sử dụng pin có dung lượng 3,5 kWh, đi tối đa 194 km mỗi lần sạc.

VinFast Vento Neo hướng tới người dùng đô thị với khả năng vận hành tốt và tính năng kết nối tiện nghi, phù hợp sử dụng hàng ngày.

Theo thông tin chính thức từ VinFast, Vento Neo sử dụng pin LFP có dung lượng 3,5 kWh, có quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho một lần sạc. Mẫu xe này sử dụng bộ sạc 1.000 W, có thể sạc từ 0-100% trong khoảng 4 tiếng.

Dung tích cốp dưới yên đạt 27 lít.

VinFast Vento Neo trang bị động cơ Inhub tích hợp ở bánh sau, có công suất tối đa 3.200 W và có thể đạt tốc độ lớn nhất 78 km/h. Xe sử dụng màn hình điện tử HMI, có tính năng kết nối điện thoại và tùy chọn tích hợp eSIM giúp định vị xe, tìm xe từ xa hoặc điều khiển tính năng chống trộm từ ứng dụng trên điện thoại.

VinFast Vento Neo có chiều cao yên 780 mm - khá cao so với các mẫu xe phổ thông khác. Xe có cốp chính dưới yên dung tích 27 lít, đủ sử dụng thoải mái với nhu cầu di chuyển đô thị.

Hiện, VinFast niêm yết Vento Neo với giá 32 triệu đồng.

Hạng mục Thông số Giá niêm yết 32.000.000 VNĐ (gồm VAT, 01 bộ sạc & pin) Quãng đường tối đa 194 km Thời gian sạc Khoảng 4 tiếng với sạc 1.000 W đi kèm Tốc độ tối đa 78 km/h Pin LFP 3,5 kWh Phanh trước/sau Đĩa-tang trống Tính năng thông minh Đồng hồ HMI, kết nối điện thoại; tùy chọn eSIM thêm chức năng định vị GPS, tìm xe từ xa, điều khiển chức năng chống trộm Tính năng tiện nghi Cốp 27 lít, sàn để chân rộng, gầm cao 135 mm

VinFast Vento Neo phù hợp với nhóm khách phổ thông cần một xe máy điện đơn giản, đủ phục vụ di chuyển hàng ngày trong đô thị. Đi kèm mức giá dễ tiếp cận, định hướng này của VinFast Vento Neo tương thích với nhu cầu sử dụng của đa số người dùng.

Dat Bike Quantum S3 - 34,9 triệu đồng

Dat Bike Quantum S3 là mẫu cơ bản nhất và có giá dễ tiếp cận nhất trong dòng Quantum S, được Dat Bike định vị ở phân khúc phổ thông. Dat Bike Quantum S3 có khả năng đi xa, tập trung vào trải nghiệm sử dụng tiện lợi và thông minh.

Dat Bike Quantum S3 là phiên bản có giá dễ tiếp cận nhất.

Theo giới thiệu, Dat Bike Quantum S3 dùng pin dung lượng khoảng 4,3 kWh, cho quãng đường tối đa mỗi lần sạc khoảng 200 km. Xe sử dụng động cơ có công suất tối đa 6.000 W, có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h.

Một điểm đặc trưng của Dat Bike Quantum là mẫu xe này có cấu hình mô tơ đặt giữa, truyền động bằng xích. Do vậy, xe tạo tiếng ồn khi di chuyển, đồng thời đòi hỏi người dùng phải chăm sóc xích.

Xe truyền động bằng xích.

Dat Bike Quantum S3 đi kèm bộ sạc 900 W, có thể sạc 0-100% trong vòng 5 tiếng; song, người tiêu dùng có thể mua thêm bộ sạc 1.800 W giúp cắt bỏ một nửa thời gian sạc. Một thông tin mà Dat Bike cũng nhấn mạnh là hãng sử dụng hệ thống pin Dat Battery Gen 5, có thể giữ 80% dung lượng sau 350.000 km di chuyển - tương đương 25 năm sử dụng liên tục.

Dat Bike Quantum nói chung và phiên bản Quantum S3 nói riêng vẫn giữ thiết kế trẻ trung, cá tính, phù hợp với người trẻ. Xe còn có nhiều công nghệ hỗ trợ thú vị như tính năng đi lùi, ga tự động (Cruise Control), hệ thống chống trộm bằng phanh động cơ thay vì khóa cổ, tính năng tìm xe, tắt mở tự động khi chủ xe tới gần.

Dat Bike Quantum S3 có dung tích cốp lớn nhất phân khúc xe phổ thông.

Không những vậy, xe còn vượt trội so với toàn bộ mẫu xe khác trong phân khúc xe máy phổ thông ở việc có cốp đồ dưới yên 41 lít; ngoài ra, xe còn có 2 hộc đồ phụ phía trước với dung tích 1,5L mỗi bên.

Hạng mục Thông số Giá niêm yết 34.900.000 (màu trắng và xám +1.000.000 VNĐ; gồm VAT, pin, sạc) Quãng đường tối đa Khoảng 200 km Thời gian sạc 5 giờ với sạc 900 W (bộ sạc kèm xe)

2,5 giờ với sạc 1.800 W (tùy chọn)

Tốc độ tối đa 90 km/h

Pin Dat Battery Gen 5, LFP 4,3 kWh

Tính năng thông minh Màn hình LCD hai chế độ hiển thị, cruise control, đi lùi, tìm xe qua app, chống trộm, tự động tắt/bật, phanh tái sinh

Tính năng tiện nghi Cốp 41 lít, hộc chứa đồ trước 1.5L x 2



Dat Bike Quantum S3 phù hợp với nhóm khách phổ thông ưa thích công nghệ hỗ trợ lái, có nhu cầu di chuyển xa hoặc đi nhiều trong ngày. Xe cũng phù hợp với người có nhu cầu mang nhiều đồ khi di chuyển.

Yadea Velax - 29,9 triệu đồng

Yadea Velax là một trong những mẫu xe máy điện từ Trung Quốc được quan tâm nhiều tại Việt Nam. Đây là mẫu xe cao cấp nhất trong dải sản phẩm mà Yadea phân phối ra thị trường. Yadea Velax được giới thiệu là mẫu xe đô thị thông minh khi có nhiều tính năng dựa trên kết nối giữa smartphone của chủ xe và xe.

Yadea là một trong những nhà sản xuất xe máy điện lớn hàng đầu thế giới.

Theo thông số được công bố cho bản tiêu chuẩn (Velax H) tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này có quãng đường theo WMTC khoảng 80 km cho phiên bản pin LFP 72V30Ah (tương đương khoảng 2,16 kWh).

Xe sử dụng động cơ có công suất tối đa 3.200 W, có thể tốc độ tối đa 64 km/h.

Yadea Velax phiên bản đặc biệt, hợp tác với ca sĩ Soobin.

Yadea Velax được quảng bá với một loạt tính năng kết nối khi sử dụng ứng dụng do hãng phát triển. Với ứng dụng này, xe có thể mở khóa qua kết nối Bluetooth, mở khóa từ xa qua app, nâng cấp phần mềm, định vị và theo dõi hành trình, hàng rào điện tử, cảnh báo di chuyển bất thường, nhắc sạc và giám sát pin thông minh.

Yadea Velax trang bị phanh đĩa trước/sau kèm tính năng phanh kết hợp CBS, hệ thống đèn LED toàn bộ, màn hình điện tử.



Hạng mục Thông số Giá niêm yết 29.990.000 VNĐ (gồm VAT, sạc, và pin) Quãng đường tối đa 80 km

Thời gian sạc Không công bố Tốc độ tối đa 64 km/h Pin Pin LFP 72V30Ah (tương đương khoảng 2,16 kWh) Tính năng thông minh Mở khóa bằng Bluetooth, mở khóa qua ứng dụng, định vị và hành trình, hàng rào điện tử, cập nhật từ xa, cảnh báo di chuyển, mở yên một chạm

Trang bị khác

Phanh đĩa + CBS



Yadea Velax phù hợp với nhóm khách thích công nghệ kết nối, ưa chuộng thiết kế hầm hố và có nhu cầu di chuyển cơ bản.