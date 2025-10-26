Thị trường xe máy xăng chững lại, xe máy điện tăng tốc

Theo báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), doanh số bán hàng của 5 thành viên gồm Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki và SYM trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2025 đạt 621.732 xe. Con số này giảm 9,37% so với cùng kỳ năm 2024.

Cộng dồn từ đầu năm 2025, lượng tiêu thụ xe máy của VAMM đạt 1.906.023 xe, gần như không tăng trưởng (tăng 0,69%) so với giai đoạn 9 tháng đầu năm ngoái (1.892.873 xe).

Trong số các hãng của VAMM, Honda mới phân phối hai dòng xe máy điện là ICON e: và CUV e: trong năm 2025. Yamaha triển khai sớm hơn với Neo's vào 2022 trong khi SYM, Piaggio, Suzuki chưa bán xe điện. Như vậy, kết quả kinh doanh của VAMM chủ yếu đến từ các dòng xe máy xăng.

Các hãng thành viên VAMM vốn chủ yếu bán xe máy xăng, dẫn đầu bởi Honda.

Là thương hiệu chiếm khoảng 80% thị phần xe máy cả nước, Honda tiếp tục dẫn đầu nhưng cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Doanh số xe máy Honda tháng 9/2025 đạt 163.787 xe, giảm 11,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính từ đầu năm tài chính (tháng 4/2025 đến tháng 9/2025), tổng lượng xe máy bán ra của Honda đạt 1.028.183 xe, giảm nhẹ so với năm trước.

Đà giảm này đã được dự báo trước bởi từ đầu quý III, cụ thể tháng 7 là thời điểm khởi phát thông tin Hà Nội hạn chế máy xăng từ tháng 7/2026. Điều này khiến một bộ phận người tiêu dùng cân nhắc lại việc mua xe máy chạy xăng để chuyển sang xe điện.

Về phía TP.HCM, dù chưa có lộ trình cụ thể hạn chế xe máy xăng như Hà Nội, nhưng các thông tin ở mức đề xuất từ các cơ quan hữu trách cũng tác động đến quyết định sắm xe của người dùng.

Ở chiều ngược lại, xe máy điện đang ghi nhận đà tăng trưởng nhanh chóng. Theo trang thống kê dữ liệu Motorcycles Data , phân khúc xe điện hạng nhẹ (tương đương dưới 50cc) tăng gần 90%, còn nhóm xe điện có hiệu suất tương đương xe xăng trên 50cc tăng đến 178% trong 9 tháng đầu năm.

Phân khúc xe máy điện cỡ nhỏ đang phát triển nhanh tại Việt Nam.

Dẫn đầu mảng xe máy điện ở Việt Nam thương hiệu VinFast với mức tăng trưởng 354% trong 9 tháng đầu năm. Xếp sau là Yadea với mức tăng 48,5% trong khi các hãng khác như Dibao, Pega cũng đang không ngừng vươn lên trong phân khúc xe máy điện.

Theo Motorcycles Data , Honda và Yamaha vẫn đang dẫn đầu toàn thị trường nhưng mức tăng trưởng không còn mạnh mẽ như giai đoạn trước. Trong đó, Honda tăng 6,3% trong khi Yamaha giảm 6,8%.

Trong tương lai, thị trường xe máy điện trong nước được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh, được thúc đẩy nhờ các chính sách phát triển giao thông xanh từ Chính phủ. Nắm bắt được xu hướng này, các doanh nghiệp xe máy điện gần đây liên tục triển khai các chương trình kích cầu như thu xăng đổi điện, hỗ trợ giá hay ra thêm sản phẩm mới.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp như VinFast, TMT Motors đã và đang đầu tư phát triển mô hình trạm đổi pin công cộng tại Việt Nam. Đây được xem là giải pháp để khắc phục hạn chế về sạc của xe máy điện, vốn là trở ngại lớn nhất để dòng xe này tiếp cận với phần đông khách hàng.

Về phía các hãng kinh doanh xe máy xăng , loạt thương hiệu thuộc VAMM cho biết họ cần ít nhất 2-3 năm để chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi, bao gồm cải tiến dây chuyền sản xuất và hợp tác với các nhà cung cấp pin, trạm sạc.

Dẫu vậy trước sự vươn lên của các thương hiệu như VinFast, Yadea, Dat Bike, các thành viên VAMM như Honda và Yamaha sẽ phải có những bước đẩy nhanh chiến lược điện hóa để không bị bỏ lại phía sau.