Chi chục tỷ đồng mở 2 đại lý xe máy điện VinFast, chủ đầu tư chia sẻ: Thị trường đang ở thời điểm vàng

Tự tin chi hơn chục tỷ đồng đầu tư đại lý xe máy điện

Chưa từng có kinh nghiệm tham gia thị trường xe nhưng đã "nhảy" ngay vào làn sóng xe máy điện, anh có cho rằng quyết định đầu tư của mình là hơi… vội vàng?

Trái lại là đằng khác. Tôi nhận thấy xe máy điện là xu hướng đang hiện hữu trên thị trường, không còn là chuyện của tương lai. Nhiều năm về trước, thị trường hầu như chỉ có những mẫu xe máy điện không rõ nguồn gốc tràn lan, nhưng giờ đây, người tiêu dùng quan tâm hơn đến chất lượng sản phẩm nhiều hơn. Vì thế, tiềm năng của thị trường này là rất lớn.

Anh Nguyễn Trung Hiếu (TP.HCM) tự tin đầu tư vào 2 đại lý xe máy điện VinFast chỉ trong vòng vài tháng.

Là một người đam mê kinh doanh, tôi nghĩ rằng mình phải nắm bắt cơ hội và đón đầu xu thế này. Đại lý đầu tiên của tôi là VinFast Tây Sài Gòn, khai trương vào tháng 5 vừa qua tại địa chỉ 982, tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo. Tiếp theo đó, tháng 7 tôi tiếp tục khai trương đại lý thứ hai là VinFast Nguyễn Thị Tú ở địa chỉ 212 Nguyễn Thị Tú, phường Bình Tân.

Đầu tư tới 2 đại lý chỉ trong vòng 3 tháng, hẳn số tiền mà anh chi ra không hề nhỏ. Anh có thể chia sẻ con số được không?

Chi phí để đầu tư một đại lý đạt đúng tiêu chuẩn của VinFast khoảng gần 2 tỷ đồng. Trong đó, tôi được VinFast hỗ trợ hơn 600 triệu đồng, số tiền còn lại do tôi bỏ ra.

Bên cạnh mặt bằng, đại lý, một lượng lớn ngân sách tôi đầu tư cho lượng hàng sẵn có. Cụ thể, tôi bỏ ra gần 10 tỷ đồng, giúp đảm bảo một lượng xe dồi dào, luôn sẵn sàng bàn giao đến tay khách hàng có nhu cầu.

Tình hình kinh doanh tại 2 đại lý này đến nay như thế nào, thưa anh?

Tôi thấy hài lòng. Cho đến nay, trung bình mỗi tháng tôi bán được hơn 250 xe. Trong đó, showroom Tây Sài Gòn bán 200-300 xe/tháng, showroom Nguyễn Thị Tú bán 150 xe/tháng. Trong tương lai gần, tôi dự tính showroom Tây Sài Gòn bán 300-400 xe/tháng, showroom Nguyễn Thị Tú bán được ít nhất 200-300 xe/tháng.

Những mẫu xe có doanh số cao những tháng trước là Klara S, Vento S, Evo200. Tôi mong chờ và tin tưởng doanh số sẽ tăng nhanh khi những mẫu xe mới của VinFast ra mắt trong quý 4.

Theo anh, các dòng xe máy điện VinFast đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng như thế nào?

Tôi nhận thấy có 3 nhóm khách hàng chính chọn mua xe máy điện VinFast. Thứ nhất là những người đã và đang sử dụng các dịch vụ trong hệ sinh thái của Vingroup. Thứ hai là nhóm tài xế chạy dịch vụ. Họ chọn xe máy điện VinFast để tiết kiệm chi phí sử dụng, qua đó sẽ tối ưu chi phí đầu tư và kinh doanh.

Thứ ba là những người đã có trải nghiệm tốt với xe máy điện VinFast sau khi gọi xe qua ứng dụng Xanh SM, hoặc là những người tiếp cận thông tin về hãng.

Hầu hết người mua xe máy điện VinFast là người trong độ tuổi lao động, đã đi làm. Ở TP.HCM, đại lý của chúng tôi ở gần các khu công nghiệp nên ghi nhận rất nhiều người mua xe là công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp gần đó.

"Mục tiêu 1,5 triệu xe là hoàn toàn khả thi"

So với các dòng xe máy xăng vốn đã quen thuộc với người dùng, anh đánh giá xe máy điện VinFast có ưu điểm gì nổi trội?

Ưu điểm lớn nhất của xe máy điện VinFast là tiết kiệm chi phí sử dụng. Việc này đến từ 2 lý do chính.

Thứ nhất, hãng đang áp dụng chương trình miễn phí sạc pin tới hết tháng 5/2027 cho người dùng xe máy điện. Nhờ đó, người tiêu dùng không mất chi phí nhiên liệu hàng tháng. Điều này đặc biệt có lợi đối với các tài xế chạy dịch vụ. Chuyển sang xe điện, họ có thể tiết kiệm được 50.000 đồng/ngày, tương đương 1,5 triệu đồng mỗi tháng, tương đương 1 năm tiết kiệm được 18 triệu đồng. Số tiền này đã đủ để hoàn vốn tiền mua xe.

Thứ hai, chi phí bảo dưỡng xe máy điện rất rẻ. Trước đây, khi sử dụng xe máy xăng, họ phải thay dầu động cơ sau mỗi 2.000 km với số tiền khoảng 100.000-150.000 đồng/lần. Trong khi bảo dưỡng xe máy điện chỉ cần làm sau khoảng 5.000 km với số tiền vài chục ngàn. Chưa kể, xe điện không có nhiều chi tiết cơ khí nên sẽ tiết kiệm tiền sửa chữa hơn xe xăng.

Tôi cũng đánh giá cao dòng xe thiết kế 2 pin mới ra mắt, điển hình là Evo Grand. Thiết kế pin có thể tháo rời giúp người dùng tiện lợi hơn trong việc sạc pin. Chiều dài yên xe Evo Grand lớn, thiết kế đẹp cũng giúp thu hút người tiêu dùng. Vì thế, tôi cho rằng đây sẽ là mẫu xe mũi nhọn, mang đến doanh số lớn trong thời gian tới.

Anh Hiếu cho rằng các dòng xe máy điện mới của VinFast, nhất là Evo Grand, có tiềm năng doanh số rất lớn.

Mới đây, VinFast cùng các nhà phân phối đã công bố mục tiêu doanh số 1,5 triệu xe máy điện bán ra toàn thị trường vào năm 2026. Cá nhân anh nhận định như thế nào về mục tiêu này, liệu có "quá sức" đối với một hãng xe còn khá trẻ?

Tôi nghĩ rằng mục tiêu này là khả thi và có thể đạt được. Bản thân tôi, mặc dù cũng là "tân binh", chưa từng kinh doanh liên quan đến lĩnh vực này nhưng luôn sẵn sàng đầu tư bởi vì "never try, never know" (tạm dịch Không bao giờ thử sẽ không bao giờ biết). Thời gian tới, tôi cũng có kế hoạch tăng doanh số bán hàng của các cửa hàng hiện có, từ 250 xe/tháng lên mức 500-600 xe/tháng.

Xe máy điện VinFast hiện cũng đã được nhiều khách hàng biết đến, tìm mua. Theo tìm hiểu của chúng tôi, hầu hết khách hàng đã mua xe đều hài lòng. Ngoài ra, những dòng sản phẩm mới như Evo Grand, Evo Grand Lite, Feliz, Feliz Lite, Vero X… đều trang bị 2 pin với 1 pin có thể tháo rời sẽ giúp thúc đẩy doanh số bán hàng. Sắp tới, VinFast sẽ còn triển khai dòng sản phẩm đổi pin nữa.

Hợp tác chưa quá lâu nhưng tôi tin tưởng vào cách làm của VinFast. Trong tương lai ngắn hạn và có thể là xa hơn nữa, khó có đối thủ nào có thể cạnh tranh lại được. Bởi vì hãng đã làm chủ được công nghệ sản xuất, công nghệ pin, đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng từ đại lý đến trạm sạc rộng khắp trên cả 3 miền.

Vì thế, tôi tin rằng chúng tôi cùng VinFast sẽ sớm đạt được cột mốc 1,5 triệu xe bán ra trong năm 2026.

Cảm ơn anh về những chia sẻ này.