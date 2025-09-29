Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô dâu ở Đà Nẵng nói về khoảnh khắc cả thôn "hộ tống" 80 mâm cỗ trong 30 phút khi bão cuốn cả rạp cưới

29-09-2025 - 15:58 PM | Lifestyle

Ảnh hưởng của cơn bão số 10 đã quật sập rạp cưới ở thôn An Hòa (xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng), cả làng đã xắn tay giúp "hộ tống" 80 mâm cỗ sang nhà máy chỉ trong 30 phút để bữa tiệc vẫn được diễn ra trọn vẹn.

Ngày 28/9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục người dân ở Đà Nẵng cùng nhau bê bàn ghế, bưng bê mâm cỗ dưới mưa bão để “giải cứu” một đám cưới.

Trước đó, rạp cưới dựng tại sân vận động thôn An Hòa, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) bị gió lớn từ bão số 10 (Bualoi) quật sập, phông bạt rách nát, bàn ghế ngổn ngang dù 80 mâm tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tối cùng ngày, cô dâu Lưu Thị Sương cho biết, hai bên gia đình ấn định đám cưới giữa cô và chú rể Huỳnh Tấn Trường sẽ tổ chức trưa 28/9.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, rạp cưới liên tục rung lắc, gió thổi giật mạnh khiến cả gia đình lo sợ. Chỉ trong ít phút, toàn bộ rạp cưới bị gió đánh sập. Bàn ghế, mâm cỗ vương vãi khắp sân.

Cô dâu ở Đà Nẵng nói về khoảnh khắc cả thôn "hộ tống" 80 mâm cỗ trong 30 phút khi bão cuốn cả rạp cưới- Ảnh 1.

Rạp cưới tan hoang trong mưa bão.

“Nhìn rạp cưới bị gió quật tả tơi, bàn tiệc ngổn ngang, lúc đó vợ chồng tôi tưởng chừng ngày trọng đại phải dang dở”, chị Sương kể.

Trong lúc gia đình còn rối bời, bà con trong thôn đã nhanh chóng tìm cách giúp đỡ. Ban đầu, một số xe tải và xe múc được huy động đến để chắn gió nhưng không mang lại hiệu quả.

Giữa lúc khó khăn, lãnh đạo nhà máy Phước Hữu Duyên gần đó biết tin, đã chủ động cho mượn khu bãi xe rộng rãi để làm nơi tổ chức tiệc thay thế.

Cô dâu ở Đà Nẵng nói về khoảnh khắc cả thôn "hộ tống" 80 mâm cỗ trong 30 phút khi bão cuốn cả rạp cưới- Ảnh 2.

Cả thôn chung tay giúp gia đình di dời tiệc cưới.

Ngay khi có địa điểm mới, tinh thần đoàn kết của bà con thôn An Hòa càng được thể hiện rõ. Người lớn, thanh niên, phụ nữ cùng xắn tay áo, người khiêng bàn, người bê ghế, người bưng mâm cỗ, tất bật chạy đi chạy lại dưới trời mưa tầm tã. Chỉ trong vòng 30 phút, toàn bộ 80 mâm tiệc đã được chuyển đến nơi an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của xóm làng, đám cưới của chị Sương và chồng vẫn diễn ra trọn vẹn, đông đủ họ hàng, bạn bè và bà con thôn xóm đến chung vui.

Cô dâu ở Đà Nẵng nói về khoảnh khắc cả thôn "hộ tống" 80 mâm cỗ trong 30 phút khi bão cuốn cả rạp cưới- Ảnh 3.

80 mâm cỗ cưới được người dân trong thôn giúp dời sang nhà máy gần đó.

Cô dâu ở Đà Nẵng nói về khoảnh khắc cả thôn "hộ tống" 80 mâm cỗ trong 30 phút khi bão cuốn cả rạp cưới- Ảnh 4.

Không hoa tươi, không sân khấu lộng lẫy, đám cưới diễn ra trong vội vã nhưng lại chan chứa tình người.

“Có được đám cưới trọn vẹn trong ngày bão là nhờ tình nghĩa xóm làng. Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi”, chị Sương xúc động chia sẻ.

Đại diện nhà máy Phước Hữu Duyên cho biết, khu nhà được cho mượn vốn là bãi đỗ xe, có diện tích rộng, thuận tiện cho việc tổ chức tiệc.

“Chúng tôi chỉ cho mượn địa điểm, còn chính bà con trong thôn mới là những người góp công lớn. Nhìn cả xóm chạy đi chạy lại trong mưa giúp đôi bạn trẻ, tôi thật sự cảm phục”, vị đại diện này bày tỏ.

Hà Nội mưa lớn sáng đầu tuần do ảnh hưởng bão số 10, đường phố tắc cứng, người dân chật vật di chuyển

Theo Tâm An

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sân golf đầu tiên của Việt Nam nằm hoàn toàn trên biển vừa nhận giải thưởng danh giá: Rộng 133 ha với 27 hố, được ví là kiệt tác đầy thách thức

Sân golf đầu tiên của Việt Nam nằm hoàn toàn trên biển vừa nhận giải thưởng danh giá: Rộng 133 ha với 27 hố, được ví là kiệt tác đầy thách thức Nổi bật

Vượt qua Bùi Viện và Tạ Hiện, địa điểm duy nhất ở Việt Nam bất ngờ lọt top 11 khu phố tuyệt nhất thế giới

Vượt qua Bùi Viện và Tạ Hiện, địa điểm duy nhất ở Việt Nam bất ngờ lọt top 11 khu phố tuyệt nhất thế giới Nổi bật

Sao nữ Vbiz được mệnh danh là "đại gia ngầm", hôn nhân kín tiếng bên chồng Ấn Độ

Sao nữ Vbiz được mệnh danh là "đại gia ngầm", hôn nhân kín tiếng bên chồng Ấn Độ

14:54 , 29/09/2025
Người đàn ông sở hữu hơn 100 BĐS cho thuê, thu về 79 tỷ đồng/năm tuyên bố: “Tôi bị nghiện mua nhà, năm nào cũng phải mua thêm”

Người đàn ông sở hữu hơn 100 BĐS cho thuê, thu về 79 tỷ đồng/năm tuyên bố: “Tôi bị nghiện mua nhà, năm nào cũng phải mua thêm”

14:50 , 29/09/2025
Chân dung đại thiếu gia 14 tuổi nhà Phó chủ tịch Cen Group

Chân dung đại thiếu gia 14 tuổi nhà Phó chủ tịch Cen Group

14:50 , 29/09/2025
Từng là mơ ước của giới trung lưu, nhà duplex giờ dần bị "ghẻ lạnh" - 4 lý do nghe mà muốn bán nhà luôn!

Từng là mơ ước của giới trung lưu, nhà duplex giờ dần bị "ghẻ lạnh" - 4 lý do nghe mà muốn bán nhà luôn!

14:43 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên