Cô dâu ở Đà Nẵng nói về khoảnh khắc cả thôn "hộ tống" 80 mâm cỗ trong 30 phút khi bão cuốn cả rạp cưới

Ngày 28/9, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hàng chục người dân ở Đà Nẵng cùng nhau bê bàn ghế, bưng bê mâm cỗ dưới mưa bão để “giải cứu” một đám cưới.

Trước đó, rạp cưới dựng tại sân vận động thôn An Hòa, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng (xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ) bị gió lớn từ bão số 10 (Bualoi) quật sập, phông bạt rách nát, bàn ghế ngổn ngang dù 80 mâm tiệc đã chuẩn bị sẵn sàng.

Tối cùng ngày, cô dâu Lưu Thị Sương cho biết, hai bên gia đình ấn định đám cưới giữa cô và chú rể Huỳnh Tấn Trường sẽ tổ chức trưa 28/9.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 10, rạp cưới liên tục rung lắc, gió thổi giật mạnh khiến cả gia đình lo sợ. Chỉ trong ít phút, toàn bộ rạp cưới bị gió đánh sập. Bàn ghế, mâm cỗ vương vãi khắp sân.

Rạp cưới tan hoang trong mưa bão.

“Nhìn rạp cưới bị gió quật tả tơi, bàn tiệc ngổn ngang, lúc đó vợ chồng tôi tưởng chừng ngày trọng đại phải dang dở”, chị Sương kể.

Trong lúc gia đình còn rối bời, bà con trong thôn đã nhanh chóng tìm cách giúp đỡ. Ban đầu, một số xe tải và xe múc được huy động đến để chắn gió nhưng không mang lại hiệu quả.

Giữa lúc khó khăn, lãnh đạo nhà máy Phước Hữu Duyên gần đó biết tin, đã chủ động cho mượn khu bãi xe rộng rãi để làm nơi tổ chức tiệc thay thế.

Cả thôn chung tay giúp gia đình di dời tiệc cưới.

Ngay khi có địa điểm mới, tinh thần đoàn kết của bà con thôn An Hòa càng được thể hiện rõ. Người lớn, thanh niên, phụ nữ cùng xắn tay áo, người khiêng bàn, người bê ghế, người bưng mâm cỗ, tất bật chạy đi chạy lại dưới trời mưa tầm tã. Chỉ trong vòng 30 phút, toàn bộ 80 mâm tiệc đã được chuyển đến nơi an toàn.

Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của xóm làng, đám cưới của chị Sương và chồng vẫn diễn ra trọn vẹn, đông đủ họ hàng, bạn bè và bà con thôn xóm đến chung vui.

80 mâm cỗ cưới được người dân trong thôn giúp dời sang nhà máy gần đó.

Không hoa tươi, không sân khấu lộng lẫy, đám cưới diễn ra trong vội vã nhưng lại chan chứa tình người.

“Có được đám cưới trọn vẹn trong ngày bão là nhờ tình nghĩa xóm làng. Đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi”, chị Sương xúc động chia sẻ.

Đại diện nhà máy Phước Hữu Duyên cho biết, khu nhà được cho mượn vốn là bãi đỗ xe, có diện tích rộng, thuận tiện cho việc tổ chức tiệc.

“Chúng tôi chỉ cho mượn địa điểm, còn chính bà con trong thôn mới là những người góp công lớn. Nhìn cả xóm chạy đi chạy lại trong mưa giúp đôi bạn trẻ, tôi thật sự cảm phục”, vị đại diện này bày tỏ.