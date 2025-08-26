Cổ đông Lộc Trời phản đối kế hoạch kinh doanh lỗ, Tổng giám đốc tiết lộ đã cắt giảm gần 1.100 nhân sự

Không thông qua kế hoạch kinh doanh

Ngày 23/8, CTCP Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Về kết quả bầu cử thành viên HĐQT, ông Võ Trung Dũng nhận được tỷ lệ 50,18% tán thành, ông đã không trúng cử và không được bầu làm thành viên HĐQT của Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong khi đó, cả 2 ứng viên ban kiểm soát, ông Nguyễn Viết Cương và ông Vũ Thanh Tùng đã trúng cử và được bầu làm thành viên BKS của Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029.﻿

Trong đó, ông Nguyễn Viết Cương sinh năm 1983, là cử nhân Luật - Kinh tế. Ông Cương đang là Phó Ban kiểm soát tại CTCP BCG Land (mã BCR), Phó Ban kiểm soát tại CTCP BCG Energy, Thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG), và Trưởng Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Xây dựng Tracodi (tên trước đây CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải, mã TCD).

Ông Cương từng là ﻿kiểm toán viên tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam.

Còn ông Vũ Thanh Tùng sinh năm 1991, là Cử nhân kế toán. Ông Tùng hiện đang là Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ tại Lộc Trời và Trưởng Ban kiểm soát tại CTCP Địa ốc An Giang. Ông Tùng từng có thời gian làm kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

Lộc Trời lên kế hoạch kinh doanh năm 2025 với doanh thu ròng bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 4.200 tỷ đồng và lỗ kế toán trước thuế, lãi vay và khấu hao là 524 tỷ đồng.﻿ Kế hoạch kinh doanh này bị nhiều cổ đông phản đối và không được thông qua với chỉ 13,46% tỷ lệ tán thành.

Lộc Trời giảm gần 1.100 nhân sự

Về vấn đề báo cáo kiểm toán, ông Nguyễn Tấn Hoàng - Tổng Giám đốc cho biết, Lộc Trời đã làm việc EY về việc chưa ra báo cáo và có hai vấn đề chính.

Thứ nhất, các ngân hàng chưa đồng thuận cấu trúc nợ cho nên việc này sẽ ảnh hưởng đến báo cáo ghi nhận là ảnh hưởng đến khả năng hoạt động liên tục. Thứ hai, khi không thu được tiền khi bán hàng, Lộc Trời thu hồi hàng hoá lại thì phát sinh nhiều thủ tục cho nên kiểm toán cần nhiều thời gian để xác minh, kiểm tra.

Ban điều hành cũng đã có báo cáo, đề nghị HĐQT xem xét thay đổi một công ty kiểm toán khác để thực hiện kiểm toán nhanh hơn nhằm cho cổ đông yên tâm về việc minh bạch tài chính.﻿

Về việc quý 2/2024 lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, ông Hoàng trả lời đây là số mà do Lộc Trời thu hồi hàng. Khi nào có báo cáo kiểm toán, Lộc Trời sẽ công bố minh bạch.

Về việc tái cấu trúc, đến hiện tại, nhân sự của Lộc Trời đã giảm từ 2.600 còn khoảng hơn 1.500 nhân sự.

Về vay vốn, tái cấu trúc không chỉ dừng lại tái cấu trúc khoản vay vốn ngân hàng mà Lộc Trời cần phải có nhà đầu tư tham gia để cùng thực hiện. Lộc Trời sẽ cố gắng có Báo cáo tài chính sớm nhất và hiện tại có một vài nhà đầu tư mong muốn đầu tư vào Lộc Trời sau khi Lộc Trời có báo cáo kiểm toán.

Về tài sản, Lộc Trời đang giữ lại tài sản để thực hiện tái cấu trúc và thanh lý bán đi những tài sản không phục vụ hoạt động kinh doanh để thu tiền và cũng dừng các dự án hoạt động không hiệu quả.﻿

Tiến độ tái cấu trúc với các ngân hàng﻿

﻿Ông Trần Khánh Dư, đại diện ban tái cấu trúc của Lộc Trời chia sẻ, Lộc Trời trong những năm vừa qua khủng hoảng tài chính. Bao nhiêu năm qua, gần như Lộc Trời chỉ biết làm kinh tế, làm kinh doanh, làm với nông dân, đó là giai đoạn thịnh vượng của Lộc Trời. Khi một sự kiện về tài chính xảy ra, Lộc Trời rơi vào tình trạng bị động, vì hoàn toàn không có kinh nghiệm về tái cấu trúc, xử lý tài chính.

Chính vì vậy, từ giữa năm 2024 đến đầu năm 2025, Lộc Trời trong tình trạng xoay sở với các vấn đề tài chính. Từ tháng 4/2025, Công ty thành lập ban tái cấu trúc, cho đến hiện nay, ban tái cấu trúc đã đặt ra mục tiêu đàm phán 12 ngân hàng và hiện tại đã tiếp xúc gần hết (chỉ còn một ngân hàng chưa tiếp xúc vì quan điểm của﻿ ngân hàng) để trao đổi thực hiện tái cấu trúc.

Đồng thời, việc tái cấu trúc với Lộc Trời hiện nay cần có vốn lưu động khoảng 1.300 tỷ, tập trung 3 ngân hàng là MB, TPBank và HDBank. Đến thời điểm hiện tại thì Lộc Trời đã đạt được phương án tái cấu trúc với MB có được vốn lưu động 250 tỷ đồng.

Về phía TPBank, hai bên đã thống nhất với nhau về phương án tái cấu trúc, Lộc Trời đã và đang hoàn thành các thủ tục với TPBank. Về mặt chủ trương thì phương án đã được TPBank phê duyệt, nỗ lực để hoàn thành tái cấu trúc trước khi kết thúc tháng 8 này và mang về vốn lưu động dự kiến là 650 tỷ đồng.

Phần còn lại của HDBank, thông qua cuộc họp vừa qua với HDBank, HDBank có ý kiến ban đầu về chuyên môn là phương án tái cấu trúc của Lộc Trời khả thi và đồng ý cho Lộc Trời cung cấp hồ sơ bước đầu để xúc tiến tái cấu trúc.

Như vậy, đối với 3 ngân hàng này đến thời điểm hiện nay đã đạt được 70% mục tiêu đề ra, hy vọng đến cuối tháng 9 công ty sẽ đạt được với tái cấu trúc với HDBank.

Đối với nhóm đối tác ngân hàng nước ngoài, Lộc Trời cũng rất quan tâm. Tuy nhiên, do tính chất vay của nhóm ngân hàng này là tín chấp nên đi theo hướng cơ cấu. Lộc Trời đã cung cấp đề nghị tái cấu trúc với tất cả ngân hàng nước ngoài. Hiện nay, một số ngân hàng đang nghiên cứu đề xuất từ phía Lộc Trời, yêu cầu phía Lộc Trời cung cấp thêm các thông tin về phương án để chứng minh tính khả thi, đặc biệt là báo cáo tài chính kiểm toán. Đây là vấn đề đặt ra rất là lớn đối với ban tái cấu trúc. Ban tái cấu trúc cũng đang xúc tiến để đạt được thống nhất với nhóm ngân hàng.

Đối với nhóm ngân hàng tín chấp trong nước, Lộc Trời vừa tiếp xúc và bước đầu đàm phán với ngân hàng. Nhìn chung lại, Ban tái cấu trúc đặt ra mục tiêu hoàn thành việc tái cấu trúc trong 12/2025. Ban tái cấu trúc cũng tin vào tính khả thi của các phương án tái cấu trúc, cố gắng hết mình đạt được tiến độ tái cấu trúc trước năm 2025 cũng như những nội dung đã cam kết.﻿