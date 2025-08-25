Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, MCK: VDS, sàn HoSE) vừa công bố báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn là ông Nguyễn Hoàng Hiệp.

Cụ thể, trong phiên 21/8, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã bán ra 10 triệu cổ phiếu VDS, qua đó giảm sở hữu từ 42,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 15,97%) xuống mức 32,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,23%). Lý do thực hiện giao dịch là bởi nhu cầu tài chính cá nhân.

Đóng cửa phiên 21/8, cổ phiếu VDS dừng ở mức 23.400 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Hiệp đã thu về 234 tỷ đồng từ việc thoái vốn này.

Ngoài ông Hiệp, tính đến cuối quý II/2025, Chứng khoán Rồng Việt còn 3 cổ đông lớn khác là Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn nắm giữ 41,27 triệu đơn vị, chiếm 16,99% vốn điều lệ.

Cổ đông Nguyễn Xuân Đô sở hữu 38,8 triệu cổ phiếu chiếm tỷ lệ 15,97% vốn điều lệ. Bà Phạm Mỹ Linh (mẹ của ông Phạm Hữu Luân - Thành viên HĐQT VDS) sở hữu 27,27 triệu cổ phần chiếm tỷ lệ 11,22% vốn điều lệ.

Trong diễn biến khác, Chứng khoán Rồng Việt đang trong thời gian phát hành 4,7 triệu cổ phiếu ESOP cho 213 cán bộ nhân viên có tên trong danh sách.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn khoảng 57% so với mức giá kết phiên 21/8 của cổ phiếu VDS. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 21-29/8.

50% lượng cổ phiếu ESOP đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm; 50% lượng cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm.

Theo danh sách công bố đính kèm với Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐQT ngày 1/8/2025, Chủ tịch Nguyễn Miên Tuấn là người được mua nhiều nhất với 277.800 cổ phiếu, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Huyền được mua 259.700 cổ phiếu...

Nếu hoàn thành đợt phát hành ESOP, Chứng khoán Rồng Việt sẽ tăng vốn điêu lệ lên mức 2.720 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý II/2025, Chứng khoán Rồng Việt mang về doanh thu hoạt động xấp xỉ 170 tỷ đồng, giảm gần 45% so với cùng kỳ.

Hầu hết các mảng kinh doanh đều sụt giảm. Trong đó, hoạt động tự doanh chỉ mang về hơn 16 tỷ đồng, giảm tới 90%. Cùng với đó, lỗ từ các tài sản FVTPL tăng vọt khiến VDS báo lỗ mảng tự doanh.

Đóng góp nhiều nhất vào doanh thu là hoạt động cho vay với gần 94 tỷ đồng, giảm 2 tỷ đồng so với cùng kỳ. Nghiệp vụ môi giới mang về hơn 40 tỷ đồng, cũng giảm gần 13 tỷ đồng.

Riêng lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) tăng vọt từ 548 triệu đồng lên hơn 11 tỷ đồng.

Doanh thu giảm nhưng chi phí hoạt động lại tăng 11 tỷ đồng lên mức 138 tỷ đồng. Kết quả, Chứng khoán Rồng Việt báo lỗ trước thuế 13 tỷ đồng trong khi cùng kỳ có lãi 147 tỷ đồng; lỗ sau thuế hơn 6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 26 tỷ đồng.

Tính chung 6 tháng đầu năm, VDSC mang về 332 tỷ đồng doanh thu hoạt động với sự sụt giảm của mảng môi giới và lỗ tự doanh.

Qua đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 8 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 11 tỷ đồng, giảm lần lượt 97% và 95% so với cùng kỳ.

ĐHĐCĐ thường niên 2025 của VDS tổ chức ngày 3/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu 1.106 tỷ đồng, tăng 6% so với thực hiện 2024; lãi trước thuế 368 tỷ đồng, tăng 3,5%; lãi sau thuế 294 tỷ đồng, tăng 1%.

Do đó, kết thúc nửa đầu năm, VDSC mới chỉ hoàn thành 2% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 3,7% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Sau 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của Chứng khoán Rồng Việt tăng 7,3% lên mức 6.828 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền tăng nhẹ lên 1.245 tỷ đồng. Công ty không còn ghi nhận khoản đầu tư HTM trong khi đầu năm vẫn ghi nhận 400 tỷ đồng. Đổi lại, VDSC "rót" 800 tỷ đồng đầu tư trái phiếu dài hạn của VietinBank và BIDV.

Các khoản cho vay tăng thêm 200 tỷ đồng so với đầu năm, ghi nhận 2.946 tỷ đồng, chủ yếu là cho vay margin.

Danh mục tài sản FVTPL có giá gốc gần 1.050 tỷ đồng, toàn bộ là đầu tư vào cổ phiếu. Trong đó, các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn là KBC, HSG đang tạm lỗ; còn ACB và MWG tạm lãi.

Danh mục tài sản AFS có giá gốc 292 tỷ đồng cũng đầu tư toàn bộ cổ phiếu với CMG tạm lỗ còn KDH tạm lãi.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả ghi nhận 4.025 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, vay ngắn hạn tăng thêm 589 tỷ đồng, lên mức 981 tỷ đồng, chủ yếu là vay ngân hàng; cùng với đó là dư nợ trái phiếu trên 2.900 tỷ đồng.



