Cổ đông một doanh nghiệp sắp nhận gần 300 tỷ tiền cổ tức ngay tháng 12

07-12-2025 - 00:06 AM | Thị trường chứng khoán

Thời gian thanh toán dự kiến vào 25/12/2025.

Ngày 17/12 tới đây, CTCP Vicostone (mã: VCS) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2025 bằng tiền, tỷ lệ chi trả 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng. Thời gian thanh toán 25/12/2025.

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vicostone sẽ cần chi 288 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh trong quý 3/2025, doanh thu thuần của công ty đạt 925 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt gần 161 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vicostone đạt 3.061 tỷ đồng, hoàn thành 64,9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 609 tỷ đồng, hoàn thành 62,4% kế hoạch năm.﻿

Vicostone cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thương mại toàn cầu chững lại và các biện pháp thuế đối ứng của Hoa Kỳ có hiệu lực từ tháng 8/2025 đang ảnh hưởng mạnh đến các doanh nghiệp có doanh thu chính từ xuất khẩu, để hạn chế bớt các ảnh hưởng tiêu cực do chính sách thuế quan của Hoa kỳ, Vicostone tiếp tục thể hiện sự chủ động, linh hoạt và kiên định trong chiến lược phát triển.

Đặc biệt, trong quý 3/2025, Vicostone tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối trực tiếp tại các thị trường chiến lược, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và hiện diện thương hiệu quốc tế.

Như tại thị trường Canada, Vicostone đã tham gia triển lãm IDS Vancouver 2025, qua đó gia tăng nhận diện thương hiệu VICOSTONE ® trên thị trường quốc tế, đồng thời đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng tại thị trường này. Hay tại thị trường Úc, Vicostone tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối thông qua nền tảng trực tuyến và các đại lý đối tác.

﻿Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VCS đang dừng ở mốc 48.000 đồng/cp.

Dương Ngọc

Nhịp Sống Thị Trường

