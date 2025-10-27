Cô gái 25 tuổi biến phòng trọ 20m² cũ kỹ thành tổ ấm khiến dân mạng sửng sốt: “Đúng là người yêu đời thì ở đâu cũng hạnh phúc!”

Khi câu chuyện được chia sẻ lên mạng, hàng nghìn người bình luận: “Những người biết yêu đời, dù ở đâu cũng tỏa sáng!”

Từ căn phòng tập thể cũ kỹ đến tổ ấm đầy sức sống

Căn hộ được xây từ thập niên 1980 – cửa gỗ đỏ bong tróc, sàn xi măng bóng dầu, tường loang lổ. Ai khác có lẽ sẽ bỏ đi thuê nơi mới, nhưng cô gái – Tiểu Trương – lại chọn ở lại và cải tạo bằng chính đôi tay mình.

Cô nói: “Kẻ mạnh không than vãn về môi trường sống, họ thay đổi nó”.

Không dùng đến đội thiết kế, Tiểu Trương tự vẽ bản phác, tìm đồ cũ, sơn sửa và lắp đặt từng chi tiết. Kết quả là một căn phòng tuy nhỏ nhưng ấm cúng, sáng sủa và có gu đến bất ngờ.

Góc vào nhà – nơi “mở đầu năng lượng tích cực”

Cánh cửa gỗ cũ được giữ nguyên, trở thành điểm nhấn hoài cổ. Sàn được lát PVC màu sáng , vừa sạch vừa dễ lau. Ngay cạnh cửa, cô lắp kệ đục lỗ trắng để treo mũ, túi, chìa khóa, đồ nhỏ – nhìn đơn giản mà rất tiện. Bên dưới là tủ giày màu xanh lá cây – món đồ cô nhặt lại, sửa và sơn lại bằng tay.

Phía sau tấm ván đục lỗ còn được tận dụng làm ngăn chứa đồ ẩn , đủ chỗ để cất chăn ga, dụng cụ vệ sinh và cả đồ tập thể dục. Mọi thứ đều vừa vặn và có trật tự – điều mà nhiều căn hộ sang chảnh cũng chưa chắc làm được.

Không gian chính: Phòng khách – bếp – làm việc “ba trong một”

Phần giữa căn hộ được sơn lại toàn bộ bằng màu be kem . Cô tự sơn tường, lát lại sàn, rồi kê bàn làm việc, ghế gỗ, tủ lạnh, bếp nhỏ và điều hòa cũ. Dưới ánh đèn vàng ấm, cả căn phòng trở nên nhẹ nhàng, hiện đại.

“Tôi thường ngồi xem phim, pha cà phê, hai con mèo nằm cuộn bên cạnh… Tôi chẳng còn muốn ra ngoài nữa” – cô chia sẻ.

Nội thất đa phần là đồ cũ được tân trang : bàn ăn mua second-hand, ghế sofa gỗ được “cải tạo thủ công”, đồ trang trí lấy từ các shop thanh lý. Vậy mà tổng thể lại rất có gu, hài hòa và gợi cảm giác “ở nhà là hạnh phúc”.

Ban công nhỏ – góc xanh yên bình giữa Bắc Kinh

Ban công chỉ trải một lớp thảm cỏ nhân tạo và kê giá hoa sắt đơn giản. Nhưng nhờ vài chậu hoa tươi, không gian trở nên sinh động đến mức mèo cũng mê . Cô nói đùa:

“Hoa ở đây nở trước cả tâm trạng của tôi”.

Hàng xóm xung quanh cũng trồng cây, sửa tường, vá sàn – nhìn chung cư cũ kỹ ấy, ai cũng thấy ấm lòng. Đó chính là tinh thần sống đẹp, không đợi hoàn hảo mới hạnh phúc.

Bếp nhỏ nhưng xinh như góc cà phê Paris

Trước khi cải tạo, bếp tối tăm, gạch ngả màu, tường nứt. Cô gái mua một xô sơn xanh táo , tự tay sơn ba lớp lên tường, mặt bàn thì dán da sàn PVC còn thừa , sàn được lau sạch và phủ lại bằng lớp chống thấm.

Khi hoàn thiện, căn bếp nhỏ trở thành góc ấm áp kiểu Pháp : tươi sáng, sạch sẽ và rất “nữ tính”. Mỗi khi nấu ăn, cô bật nhạc jazz, nấu đơn giản mà vui vẻ – “như đang thưởng thức cuộc sống, chứ không chỉ là sống qua ngày”.

Gác xép – phòng ngủ thu nhỏ mà đủ đầy

Phần gác trên được giữ lại khung giường thép, còn lại cô tự tháo bỏ, sơn lại và trang trí mới. Bedding màu sáng, rèm trắng và ánh đèn vàng giúp không gian chỉ cao 1,5m vẫn không bí bách.

“Sống một mình nhưng không cô đơn. Chỉ cần có góc nhỏ này, tôi đã thấy đủ đầy”.

Trên bàn đầu giường là vài món đồ chơi nhỏ, tượng anime – vừa trẻ trung, vừa thể hiện cá tính riêng.

Chiếc ghế sofa “hồi sinh” từ đồ cũ

Ba chiếc ghế gỗ nguyên khối do người cũ để lại, cô chỉ giữ lại một. Cô tận dụng chăn cũ và quần áo cũ để làm đệm , phủ lên vải xanh matcha siêu mềm – nhìn vào không ai nghĩ đó là đồ tái chế. Sự sáng tạo và tiết kiệm của cô khiến dân mạng bình luận:

“Căn phòng này tuy nhỏ nhưng có tâm hồn lớn!”

Kết lại:

Trong thế giới của Tiểu Trương, “sống đẹp” không cần tiền bạc dư dả, mà cần một tâm thế biết yêu đời và hành động. Từ căn phòng 20m² cũ kỹ, cô đã tạo nên không gian tràn ngập năng lượng và cảm hứng sống.

“Những người biết yêu đời, dù ở đâu cũng có thể nở hoa.” Và rõ ràng, căn phòng nhỏ của cô ấy – chính là minh chứng cho điều đó.