Cô gái 32 tuổi làm việc chăm chỉ, dành dụm mua căn hộ 19m² giá hơn 14 tỷ đồng: Nhỏ nhưng tối ưu từng centimet

20-08-2025 - 16:40 PM | Lifestyle

Sở hữu nhà ở Hồng Kông, Trung Quốc chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Một cô gái đã dành toàn bộ sự cố gắng để mua căn hộ chỉ 19m² trị giá 4 triệu NDT (14,3 tỷ đồng). Dù nhỏ, nhưng từng góc trong nhà đều được tối ưu thông minh, khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Hành trình “gom từng đồng” để mua nhà

Chủ nhân căn hộ là một nhân viên văn phòng bình thường. Cô chia sẻ rằng, từ khi đi làm, mục tiêu lớn nhất là sở hữu một căn nhà của riêng mình ở Hồng Kông, nơi mà giá nhà luôn thuộc hàng cao nhất thế giới.

Tiền lương mỗi tháng, sau khi trừ chi phí sinh hoạt, phần còn lại cô đều đưa vào quỹ tiết kiệm. Mỗi khoản thưởng, thu nhập thêm cũng được cộng dồn, không tiêu xài cho những món xa xỉ. Sau nhiều năm tích cóp, vay thêm một khoản nhỏ từ gia đình, cô mới đủ hơn 4 triệu NDT (14,3 tỷ đồng) để mua căn hộ 19m² này.

“14 tỷ đồng cho một căn nhà chỉ rộng bằng một phòng khách ở nơi khác nghe thật điên rồ, nhưng với Hồng Kông, đó là cái giá để có một mái nhà cố định”, cô chia sẻ.

Căn hộ 19m² – nhỏ nhưng không chật chội

Căn hộ dài khoảng 5,66m, rộng 3,17m, cộng thêm ban công 1,6m², tổng diện tích 19,5m².

Ngay khi bước vào là sảnh nhỏ hẹp, một bên đặt tủ ba ngăn đựng giày và đồ lặt vặt, bên kia là vách ngăn liền với bếp mở.

Nhà bếp và bàn ăn thông minh

Bếp chỉ chiếm một khoảng nhỏ nhưng đủ cho bếp đôi, một để hầm, một để xào. Tủ trên và tủ dưới được thiết kế âm tường, phân chia rõ khu để bát đĩa ít dùng và khu để đồ nấu hàng ngày.

Đảo bếp mini bên cạnh có ba ngăn kéo lớn nhỏ, đựng dụng cụ nấu nướng và đồ gia dụng, giúp mặt bếp luôn gọn.

Bàn ăn được tích hợp vào tủ phụ, bình thường gập gọn, khi cần mở ra thành bàn nhỏ cho 2 người, tận dụng tối đa không gian.

Phòng khách kiêm khu giải trí

Phòng khách nối liền bếp, tủ tivi âm tường chạy dọc một bên tường, vừa để TV, quạt, loa, vừa làm kho chứa đồ. Ghế sofa đôi nhỏ gọn đặt phía dưới giường tầng, tạo thành góc thư giãn đọc sách, xem TV.

Ban công 1,6m² bên ngoài cửa kính là nơi đón ánh sáng, trồng cây xanh hoặc đứng ngắm phố.

Gác lửng – phòng ngủ riêng

Cầu thang hẹp bên sofa dẫn lên gác lửng, mỗi bậc thang đều là ngăn kéo ẩn để cất đồ. Giường nhỏ trên gác được bao quanh bằng lan can kính mờ, vừa an toàn, vừa giữ ánh sáng.

Phòng tắm gọn gàng

Phòng tắm tối màu, vách kính mờ tách khu khô – ướt, cửa có khe chớp để thông gió. Tủ gương đa năng và kệ phụ để gọn toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân.

Sống nhỏ nhưng đủ đầy

Ba năm qua, cô gái vừa ở vừa tự cải thiện không gian, biến căn hộ thành tổ ấm đúng nghĩa. Với cô, khoản tiền hơn 4 triệu NDT không chỉ là cái giá cho một chỗ ở, mà là thành quả của cả một hành trình kỷ luật tài chính, làm việc không ngừng và kiên trì với mục tiêu.

Thu nhập bấp bênh, không có tiền tiết kiệm vẫn muốn bon chen giấc mơ mua nhà thành phố: Đâu là lối ra cho thế hệ này?

Theo Như Anh

Phụ nữ số

