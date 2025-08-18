Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”

18-08-2025 - 19:07 PM | Lifestyle

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”

Người phụ nữ Trung Quốc mong muốn bố mẹ có không gian sống mơ ước và những trải nghiệm đáng nhớ dù phải sống xa con cái.

Năm 2022, nhà thiết kế nội thất Lục Khải Lâm quyết định về quê hương ở Giang Tô (Trung Quốc) để xây nhà cho gia đình. Bố mẹ Khải Lâm đều đã gần đến tuổi nghỉ hưu nên cô gái 9x muốn tạo cho họ một không gian dưỡng già ấm áp, thoải mái. Khải Lâm cho biết bản thiết kế ngôi nhà vào danh sách đề cử cho nhiều giải thưởng quốc tế, được đánh giá cao bởi sự sáng tạo và ý nghĩa phía sau.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 1.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 2.

Phòng khách không có TV để cả gia đình cùng trò chuyện nhiều hơn

Lục Khải Lâm lớn lên trong một gia đình lao động bình thường ở một thành phố ven biển nhỏ. Bố Khải Lâm là thợ hàn với thu nhập khiêm tốn, còn mẹ bận rộn chăm sóc 2 bên gia đình ông bà nội ngoại, đồng thời lo cho việc học của cô. “Họ luôn bận rộn để hoàn thành trách nhiệm với gia đình. Tôi chưa bao giờ thấy họ thực sự tận hưởng cuộc sống và sống vì bản thân”, cô chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành nhà thiết kế nội thất, Lục Khải Lâm tiếp xúc với nhiều gia đình có những không gian sống độc đáo. Những trải nghiệm đó khiến cô tự hỏi: “Tại sao bố mẹ tôi lại không thể có những ngôi nhà thú vị như vậy?”. Suy nghĩ này thôi thúc Khải Lâm bắt tay vào thực hiện không gian sống trong mơ cho cả gia đình.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 3.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 4.

Phòng trà dành cho các buổi tụ tập

Dựa trên nền đất nhà cũ, Lục Khải Lâm đã bỏ khoảng 300.000 NDT (hơn 1 tỷ đồng) cho chi phí xây nhà nhà mới gồm ba phòng ngủ và một phòng khách. Cấu trúc nhà tập trung vào sở thích và nhu cầu của bố mẹ cô, phù hợp với người cao tuổi. Phòng trà nhỏ được Khải Lâm thiết kế là nơi để bạn bè và hàng xóm của bố mẹ có thể đến tụ tập.

Ngôi nhà sử dụng vật liệu độc đáo như gỗ cổ từ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và một số loại gỗ khác như bạch đàn, gỗ táo, óc chó và sồi Tasmania, được xử lý bằng dầu sáp để giữ vẻ tự nhiên. Sàn nhà được làm bằng đá travertine, mỗi viên đá có màu sắc và kết cấu khác nhau. 

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 5.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 6.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 7.

Sau hơn hai năm sống trong ngôi nhà được cải tạo, bố mẹ Lục Khải Lâm đã thay đổi cả về cách sống cũng như quan điểm về thế giới xung quanh. “Sau một ngày làm việc, họ được trở về nhà trong trạng thái thoải mái nhất”, cô nói.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 8.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 9.

Bố mẹ Khải Lâm hài lòng với không gian sống mới

Mẹ cô bắt đầu nuôi mèo, học đan túi và mũ, học pha cà phê cho bố để “một chút lãng mạn giữa hai vợ chồng”. Ông bà Lục trồng nhiều loại cây, hoa, chăm chút cho khu vườn ngày càng rực rỡ. “Từ những chi tiết nhỏ nhặt này, tôi cảm nhận bố mẹ đang có nhiều trải nghiệm đẹp mà họ chưa từng có trước đây”, Khải Lâm chia sẻ.

Cô gái 9x cho biết trong quá khứ, bố mẹ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi suy nghĩ truyền thống và quan điểm của người ngoài. “Bố mẹ không còn giục tôi lấy chồng nữa, họ tôn trọng mong muốn tập trung cho bản thân của tôi. Mối quan hệ gia đình trở nên tốt đẹp, thoải mái hơn”, nhà thiết kế này cho biết.

Cô gái 9x về quê, chi tiền tỷ xây nhà 120m2 cho bố mẹ nghỉ hưu: “Từ đó gia đình không còn giục tôi lấy chồng nữa”- Ảnh 10.

Ngôi nhà là món quà Khải Lâm dành cho bố mẹ để thể hiện tình yêu thương khi cô phải sống xa nhà để theo đuổi sự nghiệp riêng. Khải Lâm tin rằng chăm sóc người cao tuổi không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất mà là tạo không gian để họ khám phá đam mê và sống đúng với mong muốn bản thân.

Kim Linh

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thương hiệu thời trang sở hữu hơn 1.000 đại lý của Mỹ tung BST mới: Vẻ đẹp của sự tự tin và nét duyên thầm lặng

Thương hiệu thời trang sở hữu hơn 1.000 đại lý của Mỹ tung BST mới: Vẻ đẹp của sự tự tin và nét duyên thầm lặng Nổi bật

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng

NTK yêu thích của nhiều sao hạng A trình làng BST váy cưới mới: Hoa hậu Kỳ Duyên đảm nhiệm vị trí quan trọng Nổi bật

Khách Nhật ngất ngây trước 1 món bánh Việt Nam, thốt lên “thật sự rất ngon, cực kỳ thích”

Khách Nhật ngất ngây trước 1 món bánh Việt Nam, thốt lên “thật sự rất ngon, cực kỳ thích”

17:35 , 18/08/2025
Đại diện TikTok Việt Nam: Các KOL chưa hẳn đã tin nhau, các công ty quản lý KOL cũng thiếu niềm tin

Đại diện TikTok Việt Nam: Các KOL chưa hẳn đã tin nhau, các công ty quản lý KOL cũng thiếu niềm tin

17:30 , 18/08/2025
Làn sóng chưa từng thấy

Làn sóng chưa từng thấy

17:15 , 18/08/2025
Hoà Minzy, Độ Mixi và dàn sao "xanh mặt" với 1 hành động 3 giây của Chi Pu ở Sao Nhập Ngũ!

Hoà Minzy, Độ Mixi và dàn sao "xanh mặt" với 1 hành động 3 giây của Chi Pu ở Sao Nhập Ngũ!

16:36 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên