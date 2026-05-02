Cô gái bị nhắc nhở vì vào quán cà phê đàn hát 1 tiếng đến "đau đầu": Chủ quán, khách hàng nói gì về vụ việc?

Đàn, hát 1 tiếng với âm lượng lớn tại quán cà phê, khác nhắc vì “đau đầu” thì nói “chị cố gắng một chút”

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh khách đánh đàn và hát ngay tại quán cà phê bị nhắc nhở gây tranh cãi, đẩy sự việc lọt tìm kiếm phổ biến trên mạng xã hội.

Theo đó, cô gái (tạm gọi là A.) cùng với chàng trai đánh đàn và hát ở một quán cà phê có piano đặt trong không gian mở. Khi có một vị khách khác đến đề nghị A. chuyển sang dòng nhạc nhẹ nhàng hơn vì “bọn mình đau đầu quá, thì A. trả lời: “Đau đầu ạ? Cho bọn em nốt 1 bài được không? Rồi bọn em sẽ dừng lại. Chị cố gắng một chút. Em xin lỗi, em xin lỗi chị”.

Sau khi hát xong, chàng trai chơi đàn liền quay sang nói bằng tiếng Anh với cô gái, tạm dịch rằng có thể người khách vừa đến nhắc nhở không hay nghe nhạc tiếng Anh.

Toàn bộ nội dung cuộc trao đổi cũng như phần hát được cô gái đăng lên TikTok cùng với chú thích: “Quán được chơi piano free, không gian ban công mở. Hy vọng âm nhạc khách hàng đến giao lưu sẽ không thành bất tiện mà các khách khác phải ‘chịu đựng’”.

Phía dưới đoạn clip của A., một người dùng MXH được cho là có mặt tại quán, chia sẻ rằng nhóm của A. đã chơi đàn và hát liên tục suốt khoảng một tiếng, gây ảnh hưởng đến những người xung quanh. Ban đầu, mọi người vẫn thoải mái khi nghe 1 - 2 bài, nhưng việc kéo dài với âm lượng lớn khiến không gian trở nên khó chịu, buộc chị của cô phải lên tiếng.

Người này nhấn mạnh chi tiết đáng chú ý: “Việc các bạn đàn liên tục cả tiếng đồng hồ với thể loại nhạc này và âm lượng to rất ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, chúng mình phải ghé sát nhau mới nghe rõ đối phương đang nói gì”. Đồng thời, cô cũng cho biết nhiều bàn xung quanh tỏ ra khó chịu nhưng ngại góp ý và chỉ mong nhóm sẽ tự dừng lại thay vì phải nhắc trực tiếp.

Hiện tại cả đoạn clip và tài khoản của A. đều đã không còn được tìm thấy. Tuy nhiên sự việc đã được đăng lại và chia sẻ trên nhiều kênh, nhiều nền tảng khác nhau như TikTok, Threads,...

Sự việc lọt tìm kiếm phổ biến trên TikTok (Ảnh chụp màn hình)

Nhìn chung cư dân mạng đều không đồng tình với A. và người bạn đánh đàn trong tình huống này. Họ cho rằng việc hát hoặc chơi đàn trong quán cà phê không phải là vấn đề nhưng cần có chừng mực. Một vài bài ngẫu hứng thì còn chấp nhận được, thậm chí tạo không khí, nhưng kéo dài cả tiếng lại có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến những khách xung quanh. Vì vậy việc khách khác hoặc nhân viên lên tiếng nhắc nhở là hoàn toàn hợp lý, thậm chí cần thiết.

Người làm chủ, khách hàng lên tiếng về sự việc

Sau khi đoạn clip lan truyền, câu chuyện không dừng lại ở tranh cãi đúng - sai mà còn đặt ra giới hạn về hành vi của khách hàng. Một bộ phận cho biết sẽ chủ động tránh các quán có piano chơi tự do để hạn chế rủi ro về trải nghiệm song cũng có người thấy chuyện này là bình thường, tùy theo cảm nhận của mỗi người.

Là người thường xuyên đi cà phê, Kim Ngân (26 tuổi, Hà Nội) bày tỏ quan điểm khá thẳng thắn. Cô khẳng định nếu biết quán có trưng bày đàn để khách chơi thì sẽ không đến vì:

“Mình nghĩ rằng nếu đó không phải là buổi biểu diễn thì các quán cà phê không nên cho khách chơi đàn piano thoải mái trong quán.

Thứ nhất là vì trải nghiệm cá nhân, mình từng đi một quán cà phê như vậy và khách chơi đàn không hay. Đến bài thứ 3 thì mình đã đứng dậy trao đổi với khách hàng đó, mong họ dừng chơi.

Thứ 2 là các quán cà phê chủ yếu có không gian nhỏ, khách ngồi sát nhau và sát đàn. Khi có người đánh đàn và hát, âm thanh lớn liên tục dội vào nghe sẽ rất khó chịu, đau đầu. Nếu đã biết trước như vậy thì mình né luôn cho đỡ lăn tăn”.

Nhiều quán cà phê, nhà hàng đặt đàn piano ở giữa quán và cho phép khách đánh đàn, hát (Ảnh minh họa)

Ngược lại, Gia Huy (29 tuổi, TP.HCM) lại có góc nhìn cởi mở hơn khi nói về trải nghiệm này. Anh chia sẻ: “Với mình, việc quán có đàn piano và có cho khách sử dụng hay không cũng không quá quan trọng, miễn là bản thân cảm thấy thoải mái. Nếu tiếng đàn hay hát quá ồn ào thì mình sẽ báo nhân viên quán xử lý chứ mình cũng không lên tiếng”.

Gia Huy cho rằng quán cà phê vốn là không gian chung, nên việc xuất hiện những yếu tố ngẫu hứng như khách chơi đàn, hát hay trò chuyện sôi nổi là điều khó tránh. Tuy nhiên, anh cũng nhấn mạnh vấn đề mức độ: nếu mọi thứ dừng ở mức vừa phải, tạo không khí thì thậm chí còn thú vị; nhưng không nên vượt quá ngưỡng chịu đựng, làm ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Trong khi đó, phía các chủ quán cũng có những chia sẻ và đưa ra cách xử lý nhằm tránh những tình huống tương tự lặp lại.

L.Q. - người từng kinh doanh 2 quán cà phê tại Hà Nội - đưa ra cũng đưa ra góc nhìn từ người trong cuộc: “Dù quán của mình không có đàn, nhưng đây là kiểu tình huống phát sinh giữa trải nghiệm cá nhân của khách hàng và không gian chung của quán. Nếu xử lý không khéo là rất dễ to chuyện”.

Theo anh, vấn đề không nằm ở việc có cho khách chơi đàn hay không, mà nằm ở cách quán thiết lập quy chuẩn và giao tiếp với khách ngay từ đầu. “Nhiều quán đặt piano như một phần decor hoặc tạo điểm nhấn trải nghiệm, nhưng lại không nói rõ khách có được sử dụng hay không hoặc sử dụng trong khung giờ nào. Điều này dễ dẫn đến hiểu lầm rằng người chơi thì nghĩ đó là quyền trải nghiệm, còn khách khác lại thấy bị làm phiền”, anh chia sẻ.

Từ kinh nghiệm vận hành, L.Q. cho rằng cách xử lý hiệu quả nhất là chủ động mềm mỏng, ví dụ như quy định khung giờ chơi, giới hạn thời lượng, hoặc nhân viên nhắc nhở khi âm lượng vượt quá mức cho phép,... Quan trọng hơn, nhân viên cần được đào tạo để xử lý tình huống theo hướng trung gian, tránh tạo cảm giác đuổi khách hoặc thiên vị bất kỳ bên nào.

“Chỉ cần một trải nghiệm không tốt thôi, khách hoàn toàn có thể để lại đánh giá 1 sao hoặc viết bài phản ánh. Những thứ đó lan rất nhanh và ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh quán”, L.Q. nói thêm. Theo anh, việc giữ trải nghiệm ổn định và nhất quán cho số đông vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

“Nhờ vụ này mà mình đút kết được cho quán mình. Mình nghĩ khi khách ngỏ ý muốn đánh đàn thì nhân viên mình cũng nên chủ động thông báo và hỏi ý khách khác xem họ có thấy thoải mái không để nhờ khách đánh đàn khéo chút. Tùy quy mô quán mà xử lý nhưng đây là case study rất hay cho các quán có đàn và được chơi tự do” - một chủ quán chia sẻ trên Threads về sự việc.

