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Cô gái bị tàu hất văng điện thoại ở 'phố cà phê đường tàu': Một trường hợp bị xử phạt

| | Sống

Sau sự việc, do không bị thương nên nữ du khách không đến cơ quan Công an trình báo và tự rời khỏi hiện trường.

Ngày 10/8, qua nắm thông tin trên mạng xã hội về vụ việc va chạm giao thông đường sắt xảy ra tại khu vực “cà phê đường tàu”, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý chủ cửa hàng bán cà phê trong khu khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.

Kết quả xác minh xác định, khoảng 13h30 ngày 7/8, tại khu vực trước số nhà 14B, nhà 28C Tập thể Nhà Dầu, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một nhóm 4 du khách người nước ngoài (chưa xác định được nhân thân, quốc tịch) đứng tại khu vực đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh để quay clip khi tàu chạy qua.

Trong quá trình quay clip, một nữ du khách ngồi sát khu vực đường ray, sử dụng điện thoại để ghi hình. Khi đoàn tàu di chuyển qua, người này bị tàu va chạm vào điện thoại, khiến chiếc điện thoại bị văng ra. Rất may, vụ việc không gây thương tích về người; điện thoại bị hư hỏng.

(Ảnh cắt từ clip)

Sau sự việc, do không bị thương nên nữ du khách không đến cơ quan Công an trình báo và tự rời khỏi hiện trường. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nhân thân, quốc tịch của nữ du khách và các nội dung liên quan đến vụ việc. Quá trình xác minh, Đội CSGT đường bộ số 4 phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám làm việc với các hộ kinh doanh tại khu vực.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý đối với bà N.T.D (SN 1963) chủ quán cà phê tại khu vực, về hành vi “Bán hàng hóa trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt”.

Đội CSGT đường bộ số 4 tiếp tục phối hợp Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chủ động nắm lịch tàu chạy, bố trí lực lượng duy trì bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường sắt qua địa bàn; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhất là các hộ kinh doanh cà phê dọc tuyến.

Đã rất nhiều lần Phòng CSGT CATP Hà Nội đề nghị các hộ kinh doanh không bày bán hàng hóa, bàn ghế trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt; người dân và du khách tuyệt đối không đứng, ngồi, chụp ảnh, quay phim trong phạm vi đường ray và hành lang an toàn giao thông đường sắt, nhưng chỉ vì lợi nhuận và sự hiếu kỳ, họ đã bỏ qua những khuyến cáo nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng ngừa tai nạn.

Theo Hương Trà

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