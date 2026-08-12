Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao dưới gốc cây trong công viên thường để một khoảng đất trống?

| | Sống

Thực tế, phần đất này đóng vai trò quan trọng đối với hệ thống rễ và sức khỏe lâu dài của cây.

Nếu để ý khi đi dạo trong công viên, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những cây xanh được trồng giữa bãi cỏ hoặc trên các ô đất riêng. Xung quanh thân cây thường có một khoảng đất trống, đôi khi được phủ bằng lá khô, mùn hoặc vật liệu hữu cơ, thay vì lát kín bằng gạch, đá hay bê tông.

Thoạt nhìn, khoảng đất này có vẻ khá "thừa". Không ít người thậm chí cho rằng nếu lát kín khu vực quanh gốc cây, công viên sẽ sạch sẽ, gọn gàng và dễ đi lại hơn.

Tuy nhiên, với cây xanh, đây lại có thể là một thay đổi không hề nhỏ.

Rễ cây không chỉ nằm sâu dưới lòng đất

Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng rễ cây chủ yếu cắm sâu xuống đất giống như một chiếc cọc khổng lồ. Trên thực tế, phần lớn hệ thống rễ của nhiều loài cây tập trung ở những lớp đất tương đối nông, nơi có nước, chất dinh dưỡng và oxy.

Theo Đại học Illinois Extension (Mỹ), phần lớn sinh khối rễ cây nằm trong lớp đất phía trên, trong đó một lượng đáng kể tập trung ở những lớp rất gần bề mặt. Các rễ nhỏ ở khu vực này có nhiệm vụ hấp thụ nước, khoáng chất và oxy, đồng thời góp phần tạo cấu trúc đất.

Khoảng đất trống ở gốc cây, ảnh: Basaltex

Điều đó có nghĩa là phần đất ngay quanh gốc cây không đơn thuần là "đất thừa". Đây là một phần của vùng rễ mà cây sử dụng để sinh trưởng.

Lát kín có thể khiến đất bị "nghẹt"

Đất không phải một khối đặc hoàn toàn. Giữa các hạt đất tồn tại những khoảng rỗng chứa cả nước và không khí. Đây là nơi giúp nước thấm xuống và oxy tiếp cận hệ thống rễ.

Rễ cây cần oxy để phát triển; trong đất bị nén chặt, không gian chứa không khí giảm đi, khiến rễ khó phát triển và tiếp cận nguồn oxy cần thiết.

Trong môi trường công viên, nếu khu vực quanh cây bị lát kín hoặc thường xuyên chịu tác động của người đi bộ, đất có thể bị nén. Khi đó, nước khó thấm xuống và sự trao đổi khí trong đất cũng bị hạn chế.

Đây là một trong những lý do các nhà thiết kế cảnh quan thường dành không gian đất hoặc vùng trồng riêng cho cây, thay vì phủ kín toàn bộ mặt đất bằng vật liệu cứng.

Không chỉ để "cho đẹp"

Khoảng đất quanh gốc còn giúp nước mưa hoặc nước tưới tiếp cận đất và vùng rễ dễ dàng hơn. Khi bề mặt được giữ ở trạng thái có khả năng thấm nước, cây có cơ hội tiếp nhận nguồn nước tự nhiên thay vì phần lớn nước chảy trên bề mặt sang khu vực khác.

Đại học Illinois Extension cũng lưu ý rằng thay đổi độ sâu đất quanh cây có thể làm giảm lượng nước và oxy mà rễ tiếp cận được. Đất bị nén cũng là một trong những vấn đề phổ biến đối với cây trồng trong môi trường đô thị.

Trong khi đó, một số khu vực đất quanh gốc còn được phủ một lớp mùn hữu cơ. Theo Illinois Extension, lớp mùn có thể giúp hạn chế đất bị nén, giữ ẩm, giảm cỏ dại và bảo vệ khu vực rễ. Tuy nhiên, lớp phủ không nên chất sát vào thân cây vì có thể gây ra những vấn đề khác cho phần thân.

Vì sao không lát kín nhưng vẫn có thể đi lại?

Điều này không có nghĩa mọi cây xanh đều bắt buộc phải có một khoảng đất rất lớn quanh gốc và không thể kết hợp với vỉa hè hay vật liệu lát.

Trong đô thị, các chuyên gia cảnh quan có thể sử dụng những giải pháp kỹ thuật như đất kết cấu hoặc hệ thống ô đất dưới mặt đường để vừa tạo không gian cho rễ, vừa duy trì bề mặt cứng phục vụ người đi bộ. Penn State Extension cho biết các giải pháp này được thiết kế nhằm tạo thêm thể tích đất không bị nén cho rễ cây trong những khu vực có vỉa hè hoặc đường giao thông.

Vì vậy, điều quan trọng không đơn giản là "có lát hay không", mà là cây có đủ không gian đất phù hợp để rễ nhận nước, oxy và chất dinh dưỡng hay không.

Bởi vậy, lần tới khi bắt gặp một cây xanh đứng giữa một ô đất rộng trong công viên, đừng vội nghĩ rằng phần đất trống ấy đang bị "bỏ phí". Với cây, đó có thể chính là khoảng không gian cần thiết để bộ rễ tiếp tục sống, hô hấp và phát triển.

Theo khảo: Đại học Illinois Extensio

Giới trẻ TPHCM check in công viên xếp chữ bên sông

Theo Minh Khang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
công viên

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường đại học thuộc 'ông lớn' giáo dục tư nhân ở Việt Nam lập đỉnh doanh thu 790 tỷ đồng, trả lương 196 tỷ đồng/năm, quy mô 9.500 sinh viên

1 trường đại học thuộc 'ông lớn' giáo dục tư nhân ở Việt Nam lập đỉnh doanh thu 790 tỷ đồng, trả lương 196 tỷ đồng/năm, quy mô 9.500 sinh viên Nổi bật

TOÀN CẢNH điểm chuẩn đại học 2026: Kinh tế vẫn nóng nhưng STEM mới là spotlight - Bức tranh ngành nghề thay đổi thật rồi!

TOÀN CẢNH điểm chuẩn đại học 2026: Kinh tế vẫn nóng nhưng STEM mới là spotlight - Bức tranh ngành nghề thay đổi thật rồi! Nổi bật

Cô gái bị tàu hất văng điện thoại ở 'phố cà phê đường tàu': Một trường hợp bị xử phạt

Cô gái bị tàu hất văng điện thoại ở 'phố cà phê đường tàu': Một trường hợp bị xử phạt

10:31 , 12/08/2026
3 thói quen dùng bình giữ nhiệt cần bỏ ngay

3 thói quen dùng bình giữ nhiệt cần bỏ ngay

10:23 , 12/08/2026
Từ cơ sở đến trung tâm thông tin chỉ huy 114: hệ thống truyền tin báo cháy vận hành ra sao?

Từ cơ sở đến trung tâm thông tin chỉ huy 114: hệ thống truyền tin báo cháy vận hành ra sao?

10:00 , 12/08/2026
Vì sao cục tẩy thường có vỏ bọc bằng giấy cứng bên ngoài?

Vì sao cục tẩy thường có vỏ bọc bằng giấy cứng bên ngoài?

09:30 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên