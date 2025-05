Cô gái có chiều cao khiêm tốn lại là IT Girl toàn cầu, chứng minh: Chỉ cần mặc đẹp, dẫu không cao thì người khác vẫn ngước nhìn!

Khi nhắc đến hình mẫu IT Girl đình đám nhất, không ai có thể bỏ qua Jennie (BLACKPINK) – nữ idol có chiều cao chỉ vỏn vẹn 1m63 nhưng vẫn luôn khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Giọng ca "like JENNIE" là biểu tượng phong cách với khả năng "cân" đủ mọi style, từ bánh bèo dễ thương, tối giản thanh lịch đến cá tính nổi loạn. Dù không sở hữu vóc dáng siêu mẫu, cô nàng vẫn khiến dân tình mê mệt nhờ gu ăn mặc chất và khả năng biến mọi item trở thành hot trend .

Nếu mùa hè với người khác là thời điểm để "bung xoã", thì với Jennie, đó là khoảng lặng để thời trang được tinh giản đến mức tinh tế. Không màu mè, không phô trương, Jennie ưu ái công thức "less is more", chỉ ứng dụng các item cơ bản nhưng vẫn khéo léo tôn dáng, khai thác lợi thế hình thể một cách đầy tinh quái.

Một trong những item được Jennie "cưng" nhất mỗi khi hè về chính là váy hai dây dáng suông hoặc ôm nhẹ, chất liệu mỏng thoải mái và bảng màu trang nhã. Dù là một buổi dạo biển đầy nắng hay một bữa tối thân mật tại nhà hàng, Jennie vẫn ưu tiên những thiết kế váy hai dây trơn màu hoặc mang họa tiết hoa nhí, gingham cổ điển, nữ tính. Nữ idol không quên kết hợp thêm các phụ kiện như khăn bandana hoặc kính râm để bộ đồ thêm điểm nhấn. Không cần layer phức tạp, Jennie vẫn đầy cuốn hút khiến người ta khó lòng rời mắt.

Nếu cần chỉ ra một item kinh điển trong tủ đồ mùa hè của Jennie, thì chân váy ngắn chắc chắn sẽ giữ vị trí “top of mind”. Từ chân váy chữ A basic, dáng tennis năng động đến các thiết kế bất đối xứng hoặc có chi tiết xếp ly mềm mại – Jennie luôn biết cách "nâng tầm" item tưởng chừng đơn giản này. Cô nàng thường kết hợp chân váy ngắn với babytee, áo trễ vai hoặc croptop, tạo nên sự cân bằng giữa vẻ quyến rũ tinh tế và tinh thần trẻ trung hiện đại. Đôi chân thon nhỏ, dù không dài miên man, nhưng được tôn triệt để nhờ tỷ lệ trang phục thông minh và cách chọn giày khéo léo – từ giày Mary Jane cổ điển, bốt cổ cao đến sneakers basic. Nàng IT girl cũng từng tạo trend với combo chân váy kết hợp quần tất cùng họa tiết.

Không cần đến những đôi giày gót lênh khênh, Jennie vẫn khiến tỉ lệ vóc dáng trông cân đối và cao ráo bất ngờ nhờ vào một item kinh điển: quần ống rộng. Đây không chỉ là món đồ yêu thích của cô nàng trong những lần xuất hiện đời thường, mà còn là “vũ khí hack dáng” lợi hại, đặc biệt khi được kết hợp cùng crop top ôm sát hoặc áo tube top gọn nhẹ. Công thức quen thuộc này mang đến hiệu ứng thị giác tuyệt đối: phần lưng thấp của quần giúp “kéo dài” đôi chân, trong khi crop top phô diễn vòng eo nhỏ xíu. Bên cạnh đó, Jennie còn thường chọn đồ tone-sur-tone hoặc chỉ ứng dụng những gam màu trung tính như trắng và đen để tăng cảm giác liền mạch cho tổng thể outfit.

Sẽ thật thiếu sót nếu nhắc đến tủ đồ mùa hè của Jennie mà bỏ qua áo jersey – chiếc áo thể thao oversized từng “làm mưa làm gió” toàn cầu nhờ nàng main rapper BLACKPINK. Áo jersey qua tay Jennie có rất nhiều phiên bản, từ ôm sát tôn dáng đến rộng rãi năng động. Điều đáng nói là sức lan tỏa của item này mạnh đến mức các bản dupe tràn ngập TikTok, Instagram chỉ trong vài tuần sau khi Jennie diện. Áo jersey từ đó không còn bị gắn mác “đồ tập” hay “style nam tính”, mà trở thành biểu tượng mới của mùa hè năng động, được giới trẻ toàn cầu theo đuổi.

Jennie cũng mê cả kiểu đồ đồng bộ từ đầu đến chân. Nhưng tất nhiên, “đồ bộ” của Jennie không mang chút cảm giác nhàm chán nào mà cô nàng thường xuyên phá cách với các set họa tiết kẻ caro, hay set từ knitwear mỏng nhẹ. Điểm cộng lớn nhất của item này chính là sự tiết kiệm thời gian khi phối đồ mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ cao.

Baby tee, chiếc áo thun dáng ngắn, ôm sát là “người bạn" thân thiết nhất của Jennie mỗi dịp hè về. Jennie thường ưu ái những chiếc baby tee trơn màu, in logo nhỏ hoặc mang hình graphic vintage nhẹ nhàng. Phom dáng ôm gọn vừa vặn với cơ thể giúp tôn lên vòng eo thon đặc trưng, trong khi độ dài lửng trên rốn tạo cảm giác năng động, trẻ trung. Cô nàng thường phối baby tee cùng chân váy dài hoặc quần ống rộng, tạo nên sự đối lập khéo léo giữa phần trên nhỏ gọn và phần dưới phóng khoáng – tỷ lệ vàng giúp người mặc trông cao ráo, thanh thoát hơn hẳn chiều cao thật.

Sàn diễn thời trang mùa hè của Jennie không thể thiếu bikini. Không bó buộc bản thân vào công thức “đen – trắng – tối giản” thường thấy, nàng IT girl đặc biệt yêu thích các mẫu bikini mang màu sắc tươi sáng, họa tiết vui mắt. Đặc biệt, mẫu bikini custom với dòng chữ "JENNIE" được cô diện trong chuyến nghỉ dưỡng gần đây đã nhanh chóng trở thành item hot nhất mạng xã hội.

