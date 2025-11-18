Có gì tại dự án nhà ở Hà Nội khiến đoàn người trắng đêm chờ nộp hồ sơ, có người ngất xỉu trong cơn hỗn loạn?

Sáng nay, 17/11, nhà đầu tư chính thức nhận hồ sơ của khách hàng muốn mua nhà ở tại dự án CT3 khu đô thị Kim Chung, xã Thiên Lộc (Hà Nội). Tuy nhiên, từ tối hôm qua, 16/11, hàng đoàn người đã trắng đêm xếp hàng tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao xã Thiên Lộc để giữ chỗ.

Do dòng người quá đông nên dẫn đến tình trạng mất an ninh trật tự tại khu vực này. Tiếng tranh cãi, la hét, đùn đẩy đã xảy ra tại khu cổng vào tiếp nhận hồ sơ. Tấm biển yêu cầu xếp hàng lấy số thứ tự bị người dân kéo xuống.

Thậm chí, giữa đám đông có 1 người đã bị ngất xỉu. Tất cả hô hoán để đưa người này ra ngoài. Công an cũng cố gắng can thiệp để ổn định tình hình.

Nhiều người trắng đêm xếp hàng. Ảnh: Tiền Phong.

Tòa nhà CT3 thuộc dự án Khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4 - Khu đô thị mới Kim Chung, xã Kim Chung, huyện Đông Anh (nay là xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội).

Dự án do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cùng Tổng Công ty Viglacera - CTCP làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư 1.521 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng trên diện tích đất là 35.759m2, trong đó diện tích ô đất CT3 là 24.000m2. Ô đất CT3 có 3 công trình ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Ba tòa nhà cao từ 9 đến 12 tầng, có một tầng hầm và một tum thang. Mật độ xây dựng đạt 33,78%, hệ số sử dụng đất 3,72 lần, quy mô dân số khoảng 3.902 người.

Tổng số căn hộ tại tòa CT3 là 1.104 căn, trong đó có 929 căn nhà ở xã hội và 175 căn hộ thương mại. Các căn hộ nhà ở xã hội mở bán, cho thuê và thuê mua đợt 1 gồm 929 căn, trong đó căn hộ để bán có diện tích từ 58,9 - 64m2; căn hộ cho thuê từ 49,5 - 59,24m2; căn hộ thuê mua từ 58,9 - 59m2.

Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội CT3 tại Khu đô thị Kim Chung

Được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư Singapore, mỗi căn hộ tại CT3 Kim Chung được tối ưu hóa công năng và đón sáng tự nhiên tối đa, tạo nên không gian sống thoáng đãng, dễ chịu cho cư dân.

Dự án còn tích hợp hệ thống tiện ích đồng bộ gồm khu vui chơi trẻ em, mảng xanh cảnh quan, nhà sinh hoạt cộng đồng, tiểu cảnh và đài phun nước…, hình thành một môi trường sống hiện đại và tiện nghi.

Đáng chú ý, toàn bộ công trình sử dụng vật liệu xanh và thân thiện môi trường như kính LowE, bê tông khí chưng áp, tấm panel lõi thép gia cường, thiết bị vệ sinh tiết kiệm nước, gạch ốp lát cao cấp và đá nung kết do Viglacera sản xuất trên dây chuyền công nghệ châu Âu hiện đại. Những lựa chọn này không chỉ nâng cao độ bền công trình mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, hướng tới phát triển bền vững.

Giá bán tạm tính căn hộ nhà ở xã hội (đã bao gồm VAT và phí bảo trì) là 18.400.000 đồng/m2; giá cho thuê tạm tính 91.700 đồng/m2/tháng; giá thuê mua tạm tính 312.860 đồng/m2/tháng, thời gian thuê mua là 5 năm. Mức giá trên chỉ là tạm tính, giá chính thức sẽ được chủ đầu tư phê duyệt theo quy định hiện hành.

Phát triển nhà ở xã hội là một trong những định hướng được đặc biệt quan tâm của Đảng và Nhà nước. Đầu tư cho nhà ở xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2025 - 2030, là "đòn bẩy kép" vừa giải quyết chỗ ở cho người dân, bảo đảm an sinh xã hội, vừa thúc đẩy tăng trưởng, tạo công ăn việc làm cho người dân.

Đề án 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, lũy kế đến nay, cả nước có 696 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 637.000 căn, đã hoàn thành hơn 128.600 căn. Từ đầu năm 2025 đến nay, đang đầu tư xây dựng trên 123.000 căn; đã hoàn thành gần 62.000 căn.

Bên cạnh những nỗ lực đã đạt được, vẫn còn tồn tại tình trạng xếp chỗ mua nhà ở xã hội rồi bán chỗ chênh lệch từ 200 - 500 triệu/đồng. Để chấn chỉnh vấn đề này, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nắm bắt hiện tượng này để chấn chỉnh, minh bạch trong việc xét duyệt hồ sơ mua nhà ở xã hội