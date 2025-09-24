Cơ hội cho doanh nghiệp Việt mở rộng hoạt động kinh doanh xuyên biên giới

Đây là chương trình thuộc chuỗi sự kiện thường niên của UOB Finlab nhằm kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với các giải pháp số hóa, phát triển bền vững, đồng thời tạo cầu nối tới nhà cung cấp giải pháp kinh doanh, cố vấn và nguồn lực chiến lược. Năm nay, chương trình tập trung vào cơ hội mở rộng kinh doanh xuyên biên giới từ thương mại điện tử (TMĐT), giữa bối cảnh thương mại toàn cầu chịu tác động từ xung đột địa chính trị và nhiều biến động khác.

Cơ hội kinh doanh xuyên biên giới cho doanh nghiệp Việt

Tại sự kiện, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến lược mở rộng kinh doanh xuyên biên giới. Doanh nghiệp B2B Việt Nam cần linh hoạt thích ứng với rào cản thương mại, biến động pháp lý và khai thác hiệu quả đòn bẩy tài chính để tối ưu xuất nhập khẩu.

Theo Nghiên cứu Triển vọng Doanh nghiệp 2025 của UOB, dù môi trường kinh doanh biến động, 60% doanh nghiệp Việt Nam vẫn lạc quan về triển vọng năm tới, 46% đẩy nhanh kế hoạch ra thị trường nước ngoài, gần 70% kỳ vọng thương mại nội khối ASEAN tăng tốc và 94% quan tâm đến nền tảng TMĐT xuyên biên giới, coi đây là công cụ quan trọng để tiếp cận thị trường quốc tế.

Các chuyên gia chia sẻ tại sự kiện

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore), nhận định Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế thương mại do tính mở của nền kinh tế: xuất khẩu chiếm 90% GDP, cao thứ hai trong ASEAN. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, chiếm hơn 30% trong tổng kim ngạch 406 tỷ USD năm 2024. Các mặt hàng chủ lực gồm điện tử, điện thoại và linh kiện, đồ nội thất, giày dép và hàng may mặc, chiếm gần 80% tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ. "Nếu xuất khẩu sang Mỹ gặp khó khăn, Việt Nam có thể gia tăng xuất khẩu sang các khu vực khác và đa dạng hóa nguồn nhập khẩu để giảm phụ thuộc," ông nhấn mạnh.

Ông Suan Teck Kin cũng cho rằng doanh nghiệp cần chú trọng ba yếu tố quan trọng khi mở rộng kinh doanh ra nước ngoài trong bối cảnh hiện tại, bao gồm: tiến triển chính sách thuế và thương mại, cơ hội - thách thức tại thị trường nước ngoài, và biến động tỷ giá. "Các quy định từ thị trường lớn như Mỹ có thể tác động trực tiếp đến sản lượng, giá bán và lợi nhuận. Việc mở rộng ra nước ngoài vừa là cơ hội vừa đi kèm rủi ro về văn hóa, pháp lý và môi trường kinh doanh, nên hợp tác với đối tác địa phương đáng tin cậy là cần thiết," ông nhấn mạnh. Ông cũng cảnh báo tại các thị trường mới nổi, quản lý rủi ro tỷ giá là yếu tố quan trọng để bảo đảm xuất nhập khẩu ổn định và hiệu quả.

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu Thị trường và Kinh tế Toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore)

Bà Nguyễn Thị Phương Uyên, Giám đốc Marketing Alibaba.com, đánh giá TMĐT là công cụ then chốt giúp doanh nghiệp tận dụng cơ hội quốc tế: "Thị trường biến động, luật pháp và công nghệ thay đổi nhanh chóng. Doanh nghiệp cần ứng dụng TMĐT để biến thách thức thành lợi thế. Việt Nam có nhiều tiềm năng cạnh tranh nhờ các hiệp định thương mại với 16 khu vực và môi trường kinh doanh thuận lợi. TMĐT B2B dự kiến tăng trưởng 14,5% trong năm nay, mở rộng cánh cửa ra thị trường toàn cầu."

Ở góc độ pháp lý, ông Nguyễn Văn Dư, Luật sư thành viên BDO Việt Nam, lưu ý doanh nghiệp cần quan tâm các thay đổi: Nghị định 117/2025/NĐ-CP yêu cầu sàn TMĐT thanh toán và nộp thuế thay cho người bán, khai nộp điện tử và cung cấp mã số thuế; Quyết định 1103/QĐ-BCT chuẩn hóa cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và mã REX, giao Bộ Công Thương quản lý, nhằm nâng cao uy tín giấy tờ. Những thay đổi này thúc đẩy minh bạch, tạo môi trường kinh doanh vững chắc, hỗ trợ doanh nghiệp yên tâm mở rộng thị trường quốc tế.

Ông Juergen Weber, Giám đốc Logwin Air + Ocean Việt Nam và Chủ tịch Tiểu ban Vận tải – Hậu cần EuroCham, nhận định TMĐT giúp doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, nâng cao năng lực vận hành xuyên biên giới và đảm bảo giao hàng đúng hạn. TMĐT mở ra cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ tiếp cận khách hàng toàn cầu nhanh chóng, hiệu quả.

Các chuyên gia cũng chia sẻ cách tối ưu dòng tiền, khai thác đòn bẩy tài chính, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhờ đó, doanh nghiệp Việt Nam có thể biến thách thức ngắn hạn thành cơ hội tăng trưởng bền vững.

Tận dụng nguồn lực khai thác tiềm năng xuất khẩu

Trong khuôn khổ sự kiện UOB Finlab 2025, Ngân hàng UOB Việt Nam phối hợp với Innovative Hub - đại lý ủy quyền của Alibaba.com - triển khai gói ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất khẩu. Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ tích hợp giải pháp tài chính và TMĐT với tổng giá trị ưu đãi lên tới 3.500 USD, gồm miễn phí thiết kế gian hàng, quản lý tài khoản Premium trong 3 tháng và trưng bày nổi bật trên nền tảng Alibaba.com.

Song hành, UOB cung cấp gói giải pháp tài chính toàn diện: ưu đãi phí giao dịch, tối ưu lãi suất tiền gửi, tài trợ vốn ngắn hạn, dài hạn và thương mại, hỗ trợ quản lý dòng tiền, phòng ngừa rủi ro tỷ giá và kết nối mạng lưới đối tác uy tín về nhân sự, kế toán, thuế để mở rộng ra thị trường quốc tế.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Phạm Vân Khánh, Giám đốc Khối Tài trợ Thương mại và Quản lý Dòng tiền, Ngân hàng UOB Việt Nam, nhấn mạnh việc Ngân hàng đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thương mại xuyên biên giới qua các giải pháp chiến lược, kết nối khu vực và chuyển đổi số. Với định vị "One Bank for ASEAN" và mạng lưới thương mại rộng lớn trong khu vực với hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, UOB cung cấp giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp B2B hiệu quả trong các lĩnh vực như: tài trợ chuỗi cung ứng toàn diện, tài trợ thương mại và quản lý dòng tiền phù hợp hoạt động quốc tế. Đội ngũ tư vấn đầu tư nước ngoài (FDI Advisory) cũng hỗ trợ doanh nghiệp trong và ngoài nước mở rộng hoạt động trong khu vực, đa dạng hóa thị trường và tận dụng vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thông qua sự kiện, có thể thấy doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ hội khai thác tiềm năng xuất khẩu tối đa, khi kết hợp TMĐT, tư vấn pháp lý, giải pháp tài chính và chuyên môn từ các chuyên gia, từ đó mở rộng kinh doanh xuyên biên giới một cách hiệu quả và bền vững.

UOB FinLab được thành lập vào năm 2015 và là đơn vị thúc đẩy cộng đồng chiến lược của UOB, cam kết hỗ trợ chuyển đổi và nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp SMEs trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa và phát triển bền vững. Với sự hiện diện tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam, UOB FinLab đã hỗ trợ và xây dựng mạng lưới gồm hơn 33.000 doanh nghiệp trên toàn khu vực ASEAN.