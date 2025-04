Cơ hội sở hữu shop chân đế với dòng khách thường xuyên hơn 50.000 người

Dòng sản phẩm kinh doanh hiếm có, khó tìm

Trong thời gian qua, những phân khu căn hộ tại The Metropolitan như The Zurich, The Beverly, The London… liên tiếp gặt hái nhiều kỷ lục bán hàng với lượng lớn giao dịch lớn được ghi nhận. Điều đó cũng cho thấy sức hấp dẫn của tâm điểm thượng lưu này trong mắt khách hàng và nhà đầu tư.

Bên cạnh những căn hộ đẳng cấp, sức hút của The Metropolitan còn đến từ dòng sản phẩm shop chân đế với vị trí đắc địa, pháp lý minh bạch, sở hữu lâu dài, nguồn khách dồi dào và được bảo chứng uy tín bởi thương hiệu Vingroup.

Lợi thế đầu tiên của dòng sản phẩm này chính là vị trí. The Metropolitan nằm tại cửa ngõ của Vinhomes Ocean Park với các tuyến giao thông được quy hoạch đồng bộ, bài bản. Đây là yếu tố vàng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh thuận lợi mà nhà đầu tư thường tìm kiếm trước khi xuống tiền.

Ngay khi về kinh doanh, các chủ shop sẽ được thừa hưởng tệp khách hàng khổng lồ lên tới hơn 50.000 người đến từ lượng cư dân cao cấp hiện hữu sinh sống tại đại đô thị. Mở rộng ra toàn Ocean City, con số lên tới hơn 80.000 người.

Nguồn khách này còn đang tiếp tục tăng mạnh khi vào quý III/2025, phân khu The Zurich với một lượng lớn khách hàng mua ở thực dự kiến được bàn giao. Lượng cư dân mới sẽ giúp nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ tăng mạnh, thúc đẩy dòng tiền kinh doanh tại các shop chân đế.

Lực cầu mạnh mẽ đó cũng được nhắc tới trong báo cáo thị trường của CBRE Việt Nam, khi mỗi cư dân của Vinhomes Ocean Park tạo ra trung bình 1,5 - 2 lượt giao dịch/ngày. Điều này đồng nghĩa với việc các shop chân đế tại đây có thể tiếp cận hàng chục nghìn lượt khách tiềm năng mỗi ngày, tạo nền tảng vững chắc để kinh doanh phát triển bền vững.

Vị trí đắc địa, hạ tầng đẳng cấp, cộng đồng thượng lưu là những lợi thế quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm kinh doanh

Đặc biệt, hệ thống quản lý vận hành chuyên nghiệp của Vinhomes cũng đảm bảo cho môi trường kinh doanh ổn định. Thực tế, "Quận Trung tâm" đã thu hút nhiều thương hiệu lớn như Starbucks, Highlands Coffee, KFC, Lotteria, WinMart, Circle K, Elite Fitness… Trong đó, có tới 70% thương hiệu thuê mặt bằng tại Vinhomes gia hạn hợp đồng sau 3 - 5 năm nhờ lưu lượng khách hàng cao, thuộc phân khúc tiêu dùng trung và cao cấp, cùng tiềm năng tăng trưởng ổn định. Đây là cơ hội tạo ra dòng tiền bền vững dành cho chủ sở hữu các shop chân đế tại The Metropolitan.

Cơ hội vàng nắm giữ các sản phẩm tiềm năng

Trong xu thế mới của thị trường, các nhà đầu tư không chỉ quan tâm đến việc nắm giữ BĐS chờ tăng giá, mà còn hướng tới các sản phẩm tạo được dòng tiền bền vững. Do đó, các sản phẩm shop chân đế sở hữu lâu dài tại The Metropolitan đang trở thành cơ hội trên thị trường, đáp ứng hoàn hảo "khẩu vị" mới của giới đầu tư tại thị trường Hà Nội.

Có diện tích linh hoạt từ 32 - 82m2, shop chân đế The Metropolitan phù hợp cho nhiều mô hình kinh doanh. Đăc biệt, giá bán từ 4 - 17 tỷ đồng của shop chân đế tại đây được đánh giá là vô cùng hấp dẫn khi đặt lên bàn cân với các sản phẩm nhà phố truyền thống trong các trung tâm cũ.

Diện tích đa dạng và giá bán hợp lý giúp gia tăng tính hấp dẫn của shop chân đế tại The Metropolitan

Cụ thể, các sản phẩm nhà phố truyền thống thường có mức giá cao, từ 40 - 100 tỷ nhưng lại thiếu dư địa phát triển cả về hạ tầng và dân cư. Trong khi đó, dòng sản phẩm shop chân đế The Metropolitan có mức giá hợp lý, tiềm năng tăng trưởng còn nhiều khi thừa hưởng hàng loạt lợi thế phát triển của Ocean City và các dự án hạ tầng tỷ đô phía Đông Thủ đô.

Đặc biệt, shop khối đế The Metropolitan khác với các mô hình shophouse khác khi có quyền sở hữu lâu dài. Pháp lý là yếu tố thường khiến nhiều nhà đầu tư cân nhắc khi tìm hiểu các sản phẩm shop khối đế tại các khu chung cư. Đồng thời, đây cũng là một trong những yếu tố bảo chứng độc quyền cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường BĐS đô thị đang có nhiều biến động.

Nhờ tiềm năng phát triển của Ocean City, giá trị của các shop chân đế The Metropolitan sẽ liên tục tăng theo thời gian

Kết hợp cùng bảo chứng gia tăng giá trị từ 10-15%/năm đã được ghi nhận tại các khu đô thị của Vinhomes, dòng sản phẩm shop chân đế The Metropolitan trở thành một kênh đầu tư sinh lời, tích sản đầy tiềm năng. Bởi thế, thời điểm này dòng tiền đầu tư đang hướng mạnh về Vinhomes Ocean Park nhằm đón đầu làn sóng tăng giá ngay trong năm 2025 khi The Zurich bắt đầu bàn giao.