Cơ hội vàng sở hữu nhà đất với giá ưu đãi cùng CIC Group

Nắm bắt xu hướng đó, CIC Group (mã cổ phiếu CKG) đã triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt, trong đó có chính sách hỗ trợ người dân An Giang ổn định nơi an cư trong giai đoạn chuyển giao hành chính.

Hòa cùng không khí chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) triển khai chương trình ưu đãi bất động sản "Cơ hội vàng, mua nhà sang". Chương trình áp dụng từ ngày 9-4 đến 9-5 tại các dự án khu dân cư phường An Bình, khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, khu dân cư Nam An Hòa và Tuyến dân cư Đường số 2 (TP. Rạch Giá).

Đây là thời điểm "vàng" để sở hữu nhà đất tại Kiên Giang với mức giá hấp dẫn, chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ vay vốn và nhiều quà tặng giá trị. Đặc biệt, những khu vực trọng điểm trong quy hoạch đô thị sau sáp nhập đang có tiềm năng tăng giá rõ rệt, mang đến cơ hội sinh lời bền vững cho các nhà đầu tư nhạy bén.

Chính sách ưu đãi đa dạng

Theo đại diện sàn giao dịch bất động sản CIC Group, từ ngày 9-4 đến 9-5, khách hàng mua bất động sản tại các dự án của CIC Group gồm: Khu dân cư Nam An Hòa, khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, khu dân cư phường An Bình và Tuyến dân cư Đường số 2, sẽ nhận được nhiều ưu đãi như: Chiết khấu lên đến 8% cho khách hàng thanh toán vượt tiến độ; Giảm đến 3%/căn cho khách hàng mua nhiều sản phẩm; tặng thêm 2 chỉ vàng 9999 cho 15 khách hàng đầu tiên. Ngoài ra, khách hàng có hộ khẩu tỉnh An Giang và khách hàng thân thiết đã mua nhà, đất tại các dự án CIC Group được tặng thêm 1%. Đối với khách hàng có nhu cầu vay ngân hàng để mua nhà sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất trong 12 tháng. Riêng tại dự án Tuyến dân cư Đường số 2, khách hàng mua nhà có cơ hội sở hữu 1 chiếc xe ô tô điện Vinfast VF3 trị giá 299 triệu đồng.

Ghi nhận từ người dân đã và đang sinh sống tại khu dân cư Nam An Hòa, khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc, khu dân cư phường An Bình, môi trường sống là yếu tố được đánh giá cao. Anh Trương Thanh Vũ Lâm, viên chức đang sinh sống tại đường số 6, khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc cho biết: "Trước đây vợ chồng tôi thuê nhà ở nhiều nơi nhưng chưa hài lòng vì thiếu tiện ích và môi trường xung quanh ồn ào. Từ ngày chuyển về đây, tôi thấy rất yên tâm. Hạ tầng tốt, dân cư văn minh, con tôi có chỗ vui chơi an toàn, gần trường học, gần chợ". Sự hài lòng này không phải ngẫu nhiên. CIC Group trong nhiều năm qua đã đầu tư bài bản vào quy hoạch, từ vỉa hè, cây xanh, đèn đường đến các tiện ích nội khu như công viên, bãi xe, nhà sinh hoạt cộng đồng. Tại các công viên ven biển, việc thu hút thành công các dịch vụ như cửa hàng tiện lợi, khu vui chơi, và khu thể dục thể thao góp phần nâng cao trải nghiệm của cư dân.

Một góc KĐT mới lấn biển Tây Bắc.

Mẫu nhà phố tại KDC Nam An Hòa.

Mẫu nhà biệt thự KDC phường An Bình.

Đón đầu làn sóng phát triển mới

Chương trình khuyến mãi "Cơ hội vàng, mua nhà sang" của CIC Group là chương trình kích cầu, giúp tăng thanh khoản cho thị trường bất động sản.

Không ít nhà đầu tư khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã bắt đầu quay lại Rạch Giá thời gian gần đây. Theo ông Trương Văn Khánh, nhà đầu tư đến từ TP. Hồ Chí Minh: "Tôi chọn mua nhà ở khu đô thị mới lấn biển Tây Bắc vì vị trí này rất tiềm năng. Khi tuyến đường ven biển hoàn chỉnh, giá trị nhà và đất sẽ tăng. Bất động sản ven biển có tiềm năng khai thác du lịch và cho thuê".

Với mục tiêu kiến tạo cộng đồng sống hiện đại, bền vững và gắn kết, CIC Group luôn định hướng phát triển các khu dân cư không chỉ là nơi ở mà còn là không gian sống thực thụ. Điều này thể hiện qua hạ tầng đồng bộ, tiện ích đầy đủ, chất lượng công trình đảm bảo và giá trị bền vững theo thời gian.

