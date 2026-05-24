“Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm, có cả trứng nhân sâm của chủ tịch Nguyễn Như So: Nuôi 1 triệu con gà, vận hành bằng robot Đức

Anh Khôi | 24-05-2026 - 12:33 PM | Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam hiện vận hành hệ thống trang trại khép kín quy mô 1 triệu con gà mái đẻ, cung ứng bình quân 300 triệu quả trứng mỗi năm cho thị trường.

Trứng gà nhân đạo Dabaco cage - free được chăn nuôi theo tiêu chuẩn của Tổ chức HFAC

Báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận mảng chăn nuôi gà thuộc tập đoàn đạt lợi nhuận 40,2 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 37,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh định hướng của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tự động hóa và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu trong chuỗi giá trị khép kín Feed - Farm - Food.

Năng lực sản xuất này hiện quy tụ tại các đơn vị thành viên, tiêu biểu là trang trại quy mô lớn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chăn nuôi Gia công (IDB) tại tỉnh Bắc Ninh.

Hệ thống trang trại tại đây áp dụng công nghệ chuồng kín (closed-house) nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức, tự động hóa các khâu kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, cung cấp thức ăn, nước uống và thu gom trứng nhằm tối ưu hóa nhân lực vận hành.

Trang trại gà mái hơn 10.000 con của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển chăn nuôi gia công (IDB) thuộc Tập đoàn Dabaco Việt Nam tỉnh Bắc Ninh.

Trứng sau khi thu hoạch bằng hệ thống băng chuyền được chuyển thẳng về Nhà máy chế biến trứng Dabaco tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, dây chuyền xử lý tự động MOBA nhập khẩu từ Hà Lan thực hiện quy trình khép kín gồm rửa trứng, sấy khô, chiếu tia UV diệt khuẩn, soi kiểm tra vết nứt vỏ và tự động phân loại trọng lượng trước khi đóng khay thành phẩm.

Trứng sau khi làm sạch và khử trùng bằng tia UV công nghệ châu Âu sẽ được đưa vào hệ thống soi trứng tươi, loại bỏ trứng lỗi

Để đáp ứng các tiêu chuẩn VietGAP, ISO 9001:2015 và HACCP, hệ thống trang trại sử dụng nguồn thức ăn chăn nuôi không kháng sinh từ các nhà máy nội bộ của tập đoàn. Quy trình an toàn sinh học được áp dụng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Hội đồng gia cầm quốc tế (IPC) về việc kiểm soát sử dụng kháng sinh có trách nhiệm trong chăn nuôi.

Ảnh: Dabaco

Doanh nghiệp cũng triển khai mô hình chăn nuôi trứng gà không chuồng lồng (Cage-Free) theo tiêu chuẩn của Tổ chức HFAC nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng chuỗi khối FDI và hệ thống nhà hàng cao cấp.

Danh mục sản phẩm được cơ cấu lại với các dòng trứng giàu vi chất như Omega 3, DHA, bổ sung Selen phân phối tại WinMart, Co.opmart, Big C, Lotte, AEON, cùng dòng sản phẩm trứng ăn liền Devi sử dụng công nghệ tiệt trùng nhiệt độ cao và hút chân không.

Trong đó, phân khúc sản phẩm cao cấp ghi nhận dòng trứng gà vỏ xanh (còn gọi là trứng gà nhân sâm) từ giống gà đen nuôi tại Lạc Vệ (Bắc Ninh) với giá bán lẻ đạt khoảng 10.000 đồng/quả nhờ hàm lượng vi chất chuyên biệt.

Phân mảng sản xuất được hỗ trợ trực tiếp bởi Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO tại Yên Thế, Bắc Giang.

Ảnh: Lựa chọn gà giống - Dabaco

Cơ sở này đảm nhiệm việc nghiên cứu và chọn tạo 12 bộ dòng gà thuần chủng độc quyền như J-Dabaco, Tân Hồ, gà Nòi, gà Mía, cung ứng từ 25 triệu đến 30 triệu con giống màu mỗi năm, giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn giống nội bộ và kiểm soát chi phí đầu vào trước biến động thị trường.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

18.520 tỷ đồng đưa Samsung Thái Nguyên trở lại vị trí số 1 về lợi nhuận của Samsung toàn cầu

Doanh thu Metro Hà Nội lớn gấp 1,7 lần của Metro Tp.HCM nhưng lợi nhuận sau thuế tương đương nhau: Vì sao vậy?

Trứng gà cận date tràn ngập thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ

08:49 , 24/05/2026
Tài xế công nghệ đóng VAT 10% trên doanh thu: "Người kiếm tiền bằng sức lao động có thể bị thiệt"

08:38 , 24/05/2026
Người liên quan của Tổng giám đốc Thép Tiến Lên bị phạt vì bán 'chui' cổ phiếu TLH

08:03 , 24/05/2026
Bước tiến công nghệ lợi khuẩn từ sữa mẹ

20:00 , 23/05/2026

