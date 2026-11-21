Có những ký ức không phai theo năm tháng. Với ông Lê Tự Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (IMG), đó là những đêm soạn giáo án dưới ánh đèn dầu, là sự sẻ chia của đồng nghiệp, học viên trong những năm tháng giảng dạy tại Trường Sĩ quan Pháo phòng không.

Hơn bốn thập kỷ đã trôi qua kể từ ngày ông bắt đầu đứng lớp. Từ một giảng viên trẻ đến người đứng đầu doanh nghiệp, công việc và cuộc sống có nhiều đổi thay, nhưng những kỷ niệm về nghề giáo và mối gắn bó với mái trường quân đội năm xưa vẫn được ông gìn giữ.

Từ bục giảng đến thương trường

Năm 1983, sau khi tốt nghiệp Khoa Kinh tế chính trị, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông Lê Tự Minh được điều về Trường Sĩ quan Pháo phòng không, tiền thân của Học viện Phòng không – Không quân ngày nay. Ở tuổi 23, chàng giảng viên trẻ bắt đầu công việc giảng dạy trong môi trường quân đội, với không ít bỡ ngỡ và những khó khăn của cuộc sống thời bao cấp.

Nhớ lại những năm tháng ấy, ông kể về căn nhà vách đất mùa đông gió lùa, mùa mưa dột nước; những buổi lên lớp trở về được đồng nghiệp dành phần bát cơm rang nóng, hay chai dầu thắp sáng do những người lính mang đến khi biết thầy thiếu dầu soạn giáo án.

Một kỷ niệm khác khiến ông xúc động là bữa cơm chia tay trước ngày lên đường sang Liên Xô học tập. Biết người thầy trẻ không có điều kiện tổ chức liên hoan, các đơn vị đã góp cá, thịt, rau xanh; người kiếm củi, người nấu nướng để cùng tiễn ông. Những món quà nhỏ giữa thời kỳ còn nhiều thiếu thốn trở thành ký ức mà nhiều năm sau ông vẫn nhớ rõ, cùng tên tuổi những đồng nghiệp, học viên từng giúp đỡ mình.

Rời môi trường giảng dạy, ông Lê Tự Minh tiếp tục học tập rồi chuyển sang con đường kinh doanh. Từ Miland, doanh nghiệp tiền thân ra đời năm 1993, đến IMG được thành lập vào năm 2007, hoạt động đầu tư của ông gắn với lĩnh vực bất động sản, phát triển đô thị và hạ tầng.

Những năm tháng đứng lớp và hành trình kinh doanh thuộc hai giai đoạn nghề nghiệp khác nhau, nhưng sự quan tâm dành cho giáo dục vẫn hiện diện trong các hoạt động xã hội của doanh nghiệp. Qua nhiều năm, IMG đã dành nguồn lực cho những chương trình hỗ trợ sinh viên, ghi nhận nhà giáo và đồng hành cùng các cơ sở đào tạo.

Khi sự quan tâm dành cho giáo dục trở thành hành động

Một trong những hoạt động đáng chú ý của IMG là chương trình học bổng và giải thưởng dành cho giảng viên, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội. Tháng 7/2022, doanh nghiệp ký thỏa thuận tài trợ dài hạn trong 10 năm, hướng tới hỗ trợ sinh viên tài năng và ghi nhận những nhà giáo, nhà khoa học có thành tích nổi bật trong giảng dạy, nghiên cứu.

Tại lễ ký kết, ông Lê Tự Minh bày tỏ mong muốn góp phần giảm gánh nặng chi phí học tập cho sinh viên, đồng thời khuyến khích giảng viên đổi mới, sáng tạo trong công việc. Chương trình tiếp tục được triển khai qua các kỳ trao giải, trong đó năm 2025, Đại học Quốc gia Hà Nội vinh danh hai giảng viên và hai sinh viên có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh học bổng và giải thưởng, năm 2025, IMG còn tài trợ cuộc thi tuyển quốc tế thiết kế kiến trúc cảnh quan và quy hoạch cơ sở mới của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Hoạt động này gắn với lĩnh vực chuyên môn của doanh nghiệp, góp phần tìm kiếm giải pháp quy hoạch, kiến trúc cho không gian đào tạo và nghiên cứu trong tương lai.

Với Học viện Phòng không – Không quân, sự gắn bó còn mang ý nghĩa riêng đối với ông Lê Tự Minh, bởi đây là nơi ông từng công tác trong những năm đầu sự nghiệp. Năm 2025, IMG tham gia tài trợ chương trình gặp mặt, tri ân các thế hệ giảng viên và học viên ưu tú của Học viện. Đến tháng 11/2026, doanh nghiệp tiếp tục có hoạt động hỗ trợ Hội Cựu giáo chức, dành sự quan tâm đến những người đã có nhiều năm gắn bó với công tác đào tạo trong quân đội.

Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay, ông Lê Tự Minh gửi tặng Học viện Phòng không – Không quân một màn hình LED cỡ lớn, lắp đặt tại hội trường nhằm nâng cao chất lượng trình chiếu hình ảnh, tư liệu, phục vụ các hoạt động hội nghị, hội thảo, giáo dục truyền thống và những sự kiện chung của Học viện. Món quà tiếp nối sự đồng hành của ông cùng gia đình và IMG với mái trường quân đội nơi ông từng công tác.

Cùng ngày 20/11, IMG tiếp tục trao tặng Trường THPT Minh Đạm một màn hình LED cỡ lớn, góp phần nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, phục vụ các hoạt động giáo dục, sinh hoạt tập thể và tuyên dương học sinh. Ngôi trường mang tên Minh Đạm, một địa danh lịch sử gắn với căn cứ cách mạng của quân và dân Bà Rịa – Vũng Tàu trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Bà Đỗ Thị Giang, phu nhân ông Lê Tự Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, đại diện trao tặng màn hình LED cho Học viện Phòng không – Không quân nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Hai món quà dành cho hai cơ sở đào tạo ở những cấp học khác nhau tiếp nối các chương trình IMG đã triển khai nhiều năm qua, từ hỗ trợ sinh viên, ghi nhận nhà giáo đến bổ sung trang thiết bị phục vụ hoạt động giáo dục.

Gần bốn thập kỷ sau những đêm soạn giáo án dưới ánh đèn dầu, ông Lê Tự Minh đã đi qua một hành trình nghề nghiệp với nhiều thay đổi. Những đồng nghiệp, học viên năm xưa cũng đã có những ngả đường riêng, nhưng ký ức về sự sẻ chia và mối gắn bó với mái trường cũ vẫn được ông gìn giữ. Từ những câu chuyện của thời đứng lớp đến các chương trình hỗ trợ giáo dục hôm nay, sự tiếp nối ấy được thể hiện không chỉ qua lời kể, mà còn bằng những việc làm cụ thể.