Theo chủ đầu tư﻿, quảng trường trung tâm ven biển cùng các hạng mục công trình quan trọng khác dự kiến bàn giao, đưa vào sử dụng vào cuối tháng 12, nhằm kịp tổ chức chương trình Countdown - Chào năm mới 2027 của TP. Huế tại không gian văn hóa, cảnh quan thuộc vị trí đặc biệt này.