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Bộ KH&CN cho biết, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chủ trì xây dựng chương trình phát triển điện hạt nhân theo các quy mô linh hoạt, trong đó có nhà máy điện hạt nhân lắp ráp theo mô-đun nhỏ.

Nhiệm vụ được triển khai trong giai đoạn 2025–2035 theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 4353/QĐ-BKHCN ngày 23/12/2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là một nội dung trong nhóm nhiệm vụ phát triển nguồn cung và hạ tầng năng lượng nhằm thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch đặt ra yêu cầu đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng nguyên tử, từng bước làm chủ công nghệ điện hạt nhân, trong đó có công nghệ lò phản ứng. Việc lựa chọn công nghệ cần căn cứ vào điều kiện của Việt Nam, đáp ứng yêu cầu về an ninh, an toàn hạt nhân và tính đến hiệu quả kinh tế - xã hội tổng thể.

Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam sẽ phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Vụ Khoa học kỹ thuật và công nghệ cùng các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ. Bên cạnh nghiên cứu công nghệ,

Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân tham gia phát triển điện hạt nhân mô-đun nhỏ. Kết quả của nhiệm vụ gồm các cơ chế, chính sách và văn bản chỉ đạo, điều hành phục vụ triển khai chương trình phát triển điện hạt nhân theo các quy mô phù hợp.